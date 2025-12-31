  • Delo d.o.o.
IDEJE ZA ZABAVNO PRAZNOVANJE

Silvestrovo naj bo brez zaslonov, tudi tako je lahko zelo zabavno in posebno

Novoletno zabavo popestrimo z zabavnimi igrami, primernimi starosti in zanimanjem družbe, ki bo z nami.
Pripravite družabne igre, ki jih boste lahko igrali vsi skupaj. FOTO: Getty Images

Pripravite družabne igre, ki jih boste lahko igrali vsi skupaj. FOTO: Getty Images

Naj bo zabavno. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Naj bo zabavno. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Igra Kdo sem bo razbila led. FOTO: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images

Igra Kdo sem bo razbila led. FOTO: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images

Pripravite družabne igre, ki jih boste lahko igrali vsi skupaj. FOTO: Getty Images
Naj bo zabavno. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images
Igra Kdo sem bo razbila led. FOTO: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images
A. J.
 31. 12. 2025 | 11:20
4:03
Če želimo, da bo vstop v novo leto res poseben, se oborožimo z idejami, kaj početi. Igre zapolnijo čas, razvedrijo vse generacije in ustvarijo spomine, ki ne zbledijo takoj, ko odpremo šampanjec.​ Klasične družabne igre imajo prednost, večina jih namreč pozna, zato nam ne bo treba posebej razlagati pravil. Ena najbolj priljubljenih iger, ki vedno znova navdušijo, je pantomima. To je igra, pri kateri udeleženci poskušajo uprizoriti, pokazati besedo ali stavek, ki jo na lističu ali zgolj s šepetom na uho povedo drugim. Pri tem ne smemo govoriti. Da bi pantomimo povezali z novoletnimi praznovanji, pripravimo seznam novoletnih tem. Nekaj idej: poljub ob polnoči, novoletna zaobljuba, silvestrovanje. Koristno je, če igro časovno omejimo, na primer na eno minuto, saj bo vse skupaj tako bolj zabavno.

Naj bo zabavno. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images
Naj bo zabavno. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Igre, vezane na čas, vedno odpravijo dolgčas. Če nismo navdušeni nad pantomimo, se lahko igramo dajanje nalog. Enemu od gostov damo nalogo, naj eno minuto izvaja izziv, ki mu ga določimo. To je lahko žongliranje, nošenje več krožnikov hkrati, stanje na eni nogi ali kaj podobnega. Prednost te igre je, da zanjo ne potrebujemo posebnih pripomočkov. Spretnosti gostov pokaže igra z balonom. Igralci morajo prenašati balon z žlico, pri čemer morajo paziti, da ne pade na tla. Igra je lahko izjemno napeta, saj zahteva koordinacijo in natančnost. Seveda bo vsaka napaka povzročila smeh in sprožila nova tekmovanja. Je odlična ideja za umiritev razigranih otrok. Za mirno igro je primerna igra telefon, pri kateri drug drugemu šepetamo določeno besedo ali stavek. Pogosto se besede, ki jih zašepeta prvi v verigi, razlikujejo od tistega, kar glasno pove zadnji v verigi.

Pantomima je ena od najbolj priljubljenih iger večjih družb.

Za tiste, ki bi na zadnji dan starega leta kravžljali možganske celice, je idealen kviz. Vprašanja o pomembnih dogodkih, filmskih uspešnicah, glasbenih hitih in novih trendih bodo izzvala goste, da pokažejo svojo razgledanost. Igra se lahko izvede v skupinah ali posamezno, najboljši tekmovalci pa si zaslužijo častno nagrado.

Zabavni slepi ples

Odlična je tudi igra Kdo sem? V tej igri si vsak udeleženec nalepi nalepko na čelo, na kateri je ime znane osebnosti ali lika iz filma, toda nihče ne ve, kdo je napisan na njegovem čelu. Igralci postavljajo vprašanja, na katera je mogoče odgovoriti samo z 'da' ali 'ne', da bi ugotovili, kdo so. Igra spodbuja interakcijo med gosti in je odlična za spoznavanje novih ljudi ali osvežitev spomina o popularnih kulturnih osebnostih. Slepi ples je preprosta, a izjemno zabavna igra, ki bo zabavala vse prisotne. Igralci si prekrijejo oči in poskušajo plesati ob glasbi, ne da bi se zaleteli v predmete ali druge udeležence. Seveda ne manjka smeha, ko si vsi želijo čim bolje uskladiti gibe in ohraniti ravnotežje.

Spretnosti gostov pokaže igra z balonom, ki ga prenašamo z žlico.

Pri igri s klobukom si mora vsak gost nadeti praznični klobuk. Igralci izmenično vzamejo klobuk in povedo svoje novoletne zaobljube ali želje za prihajajoče leto. To je igra, ki povezuje in omogoča, da se vsak gost izkaže, hkrati pa pripomore k prijetnemu vzdušju. Pri igri, ki pokaže, kako poznamo drug drugega, naj vsak gost napiše nekaj značilno svojega (denimo ime svoje najljubše pijače ali koktajla) na listič in ga zmeša s preostalimi. Eden izžreba in prebira listke, drugi poskušajo uganiti, čigavi so.

Igra Kdo sem bo razbila led. FOTO: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images
Igra Kdo sem bo razbila led. FOTO: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images

