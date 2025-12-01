Oče priljubljenega radijca Tezno spremenil v božično pravljico (FOTO)

Slavko Roškar je oče mnogim dobro znanega radijskega voditelja Roberta Roškarja. V soboto je v mariborski mestni četrti Tezno tudi letos zasijala njegova znamenita praznična okrasitev, dogodka pa se je udeležila nepregledna množica. Že lani se je na istem mestu zbralo ogromno ljudi, letos pa je bil prižig organiziran in še zlasti topel, saj je bil Slavko še posebno ganjen ob glasbenem presenečenju – nastopu Roka Piletiča in skupine Polkaholiki, ki so zapeli pesem Lučke. Manjkal ni niti mariborski župan Saša Arsenovič, ki je Slavka navdušil z novim paketom lučk. Roškarjev oče že več kot desetletje okrašuje večstanovanjski objekt v štajerski prestolnici, njegova dekoracija pa je v tem času zrasla v pravi lokalni fenomen.

Danica in Slavko Roškar, mama in oče radijskega voditelja Roberta Roškarja.

Množico so zabavali Polkaholiki in Rok Piletič.

Začelo se je namreč z enim samim okrašenim oknom, letos pa je Slavko poskrbel za pravo svetlobno predstavo s kar 25 tisoč lučkami, ki je privabila mnoge radovedne obiskovalce. Robert je letos očetu z ekipo Radia 1 priskočil na pomoč, in sicer mu je prepovedal, da bi pri 71 letih hodil po strehi, in da mu tega ne bi bilo treba več početi, so mu za postavitev zagotovili dvigalo, s katerim je lučke namestil brez strahu. »Ne morem verjeti, tako sem srečen, lani še peš po strehi, letos z dvigalom,« ni skrival hvaležnosti. Tezno je tudi letos spremenil v mariborski Las Vegas. K rekordnemu številu lučk so namreč pripomogli številni Slovenci in Slovenke. »Na začetku sem si jih vsako leto sam kupil. Letos pa so mi jih poslali tudi drugi,« pravi Slavko, ki božične lučke postavlja za mir in z željo, da ne bi bilo pokanja petard.

Četrti pravijo mariborski Las Vegas.