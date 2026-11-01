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PRAZNIČNO

Svečano pogrnjena miza

Lep decembrski običaj so tudi svečani obedi, na katerih se zbere sorodstvo. Najbolj svečana je gotovo božična večerja na predbožični večer, ko se potrudimo in pripravimo pravo kulinarično doživetje našim najdražjim.
Za mizo, ki jo pripravljamo za božično večerjo, pripravimo aranžmaje z božično tematiko. FOTO: Depositphotos

Za mizo, ki jo pripravljamo za božično večerjo, pripravimo aranžmaje z božično tematiko. FOTO: Depositphotos

Temeljno pravilo strežbe pravi, da za vsak hod uporabljamo svoj pribor. FOTO: Depositphotos

Temeljno pravilo strežbe pravi, da za vsak hod uporabljamo svoj pribor. FOTO: Depositphotos

Previdnost pri odpiranju penine ni odveč. FOTO: Depositphotos

Previdnost pri odpiranju penine ni odveč. FOTO: Depositphotos

Za mizo, ki jo pripravljamo za božično večerjo, pripravimo aranžmaje z božično tematiko. FOTO: Depositphotos
Temeljno pravilo strežbe pravi, da za vsak hod uporabljamo svoj pribor. FOTO: Depositphotos
Previdnost pri odpiranju penine ni odveč. FOTO: Depositphotos
V. S.
 1. 11. 2026 | 08:00
7:58
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Pogrinjkom ob vsakodnevnih obedih praviloma ne namenjamo pozornosti in na mizo položimo osnovni jedilni pribor in kozarce, ki so najbolj pri roki. Takšen pristop pa ni primeren za slavnostne priložnosti, kot sta božična večerja in kosilo. Takrat bi morali pri pripravi pogrinjkov upoštevati nekatera pravila uporabe in postavitve pribora in kozarcev. V takšnih primerih »temo« pogrinjka ali priprave mize poudarimo še z dekoracijo in cvetličnimi aranžmaji. Na primer za mizo, ki jo pripravljamo za božično večerjo, pripravimo aranžmaje z božično tematiko. A kot opozarjajo strokovnjaki, naš cilj ne sme biti tekmovanje v količini pribora in kozarcev, ampak naj bo pogrinjek usklajen s hrano in pijačo, s katero bomo postregli.

Nekoč plemstvo, danes vsi 

Priprava mize se je skozi zgodovino spreminjala, osnovni namen pogrinjka pa ostaja enak že stoletja: imeti pribor, ki ga potrebujemo za uživanje hrane in pijače, pri roki. Strokovnjaki pojasnijo, da ima vsak kos pribora in vsak kozarec na mizi točno določen namen in način uporabe, pri čemer obstajajo pravila. V preteklosti so člane plemiških družin učili vedenja pri mizi in pravilne uporabe jedilnega pribora in kozarcev. Danes jedilni pribor, kozarci in krožniki niso več izključna domena visoke družbe, ampak so dostopni vsem. O vedenju za mizo pa govorijo pravila bontona, ki bi jih moral – vsaj v osnovah – poznati vsak med nami. A ker tudi danes še vedno lahko naletimo na pisano množico pribora in kozarcev na mizi, s katerimi želi gostitelj poudariti razkošje in bogastvo obroka, velja pred prihodom obnoviti znanje o uporabi različnih kosov jedilnega pribora. 

Temeljno pravilo strežbe pravi, da za vsak hod uporabljamo svoj pribor. FOTO: Depositphotos
Temeljno pravilo strežbe pravi, da za vsak hod uporabljamo svoj pribor. FOTO: Depositphotos

Kako pripravimo mizo

Slavnostna božična oziroma silvestrska večerja ima praviloma več hodov, kar zahteva posebno pripravo mize. Pri tem ne pozabimo na aranžmaje, kot so venčki iz smrekovih vejic, darilca, novoletni okraski in sveče, s katerimi še dodatno poudarimo prazničnega duha zadnjega meseca v letu. 

Začnemo z izbiro primerne mize in stolov ter seveda prostora, v katerem bomo postregli s slovesnim obedom. Zdi se, da letos prav veliko stolov ne bomo potrebovali, a če se koronske razmere toliko izboljšajo, da bomo lahko povabili še sorodnike in prijatelje, upoštevajmo, da mora imeti vsak gost za mizo dovolj prostora, da lahko normalno vstane in zapusti omizje, ter da omogočimo dovolj prostora za strežbo. Strokovnjaki poudarjajo pomembnost izbire prta in nadprta. Prvi mora biti dovolj velik, da sega do tal in prekrije noge od mize. Tako bo ta delovala bolj praznično. Nadprt lahko z barvo poudari prazničnost dogodka, mora pa biti praktičen, da ga lahko ob morebitnem politju preprosto zamenjamo. 

Ko imamo na mizi prt in nadprte, začnemo nameščati aranžmaje. Sledijo jedilni pribor in kozarci, na koncu pa še serviete. Poznavalci pravijo, da poper, sol in zobotrebci ne spadajo na slavnostno mizo. Seveda pa jih imamo nekje na dosegu, da jih lahko prinesemo na željo gosta. 

Kaj pa kruh

Kruhu pri slavnostnem pogrinjku namenimo posebne krožničke, ki jih postavimo v levi zgornji del pogrinjka. Nanje praviloma položimo nožke za mazanje masla, ki ga postrežemo na mizo. Kruh ali pecivo, recimo žemljice, nato postrežemo vsakemu gostu posebej iz košare. Če se le da, goste presenetimo s sveže pečenim kruhom, pri čemer nam bo v pomoč ponudba kruha in peciva za dopeko, ki jo v sodelovanju s pekarnami ponuja vedno več velikih trgovcev tudi pri nas. 

Pribor za štirihodni meni

Temeljno pravilo strežbe pravi, da za vsak hod uporabljamo svoj pribor. Tako v primeru štirihodnega menija potrebujemo štiri »komplete« jedilnega pribora: za hladno predjed, juho, glavno jed in za sladico. Solate pri slavnostnih kosilih in večerjah ne strežemo posebej, francoska kuhinja ima solato za samostojno jed, s katero se v taki ali drugačni obliki streže kot s hladno predjedjo. Ob vsaki jedi običajno postrežemo tudi primerno vino, zato zanj na pogrinjku potrebujemo različne kozarce. Od pripravljenih jedi pa je odvisno, kateri jedilni pribor in katere krožnike bomo uporabili.

Kadar ima obed več hodov, na mizo postavimo pribor za največ štiri hode, za druge jedi pa ga prinašamo sproti.

Nož na desno, vilice na levo stran 

Tudi za postavitev jedilnega pribora imamo pravila. Ta pravijo, da je središče pogrinjka na slavnostni mizi vedno servieta, ki je postavljena na mestu, kamor bomo v nadaljevanju pred gosta postavili krožnik s hrano. Jedilni pribor razporedimo na levo in desno od serviete. Najprej postavimo jedilni pribor za glavno jed, na desno stran damo nož in na levo vilice. Zraven potem zlagamo pribor v obratnem vrstnem redu, kot bomo postregli s hrano. Torej zadnji postavimo pribor za hladno predjed, s katero bomo postregli najprej. Jedilni pribor za sladico položimo na zgornjo stran pogrinjka. Kaj pa, če ima obed več hodov? V tem primeru na mizo postavimo pribor za največ štiri hode, za druge jedi pa ga prinašamo sproti.

Žlahtni mehurčki 

Zdaj, ko imamo načrt za svečani pogrinjek pripravljen, se posvetimo še izbiri žlahtne kapljice, ki jo bomo postregli. Poznavalci vin pravijo, da je najbolje, da naš praznični jedilnik obogatimo z vini, ki so nam všečna, ali s takimi, ki jih ne kupujemo in pijemo pogosto. Držanje modnim zapovedim, torej smernicam v vinski panogi, naj ne bo pravilo. Kje kupiti vino? Poznavalci menijo, da je vino lepo kupovati v vinotekah ali pa v trgovinah, ki imajo urejeno vinoteko z ustreznim neopredeljenim svetovalcem, ki bo znal ponuditi tisto, kar nas bo zadovoljilo.

Odštevanja zadnjih sekund starega leta in prihoda novega si brez šampanjca, pardon, penine, skorajda ne moremo zamisliti. Značilni pok zamaška, ki poleti iz steklenice točno ob polnoči, in obvezna zdravica sta stalna praksa. Izbor penin v slovenskih trgovinah je pester, saj dobimo tako penine domačih vinarjev kakor tudi šampanjce iz severnega dela francoske pokrajine Šampanja (Champagne). Ime »šampanjec« je namreč zaščiteno in rezervirano prav za penine iz omenjenega vinorodnega okoliša. Katero penino kupiti, je spet stvar okusa. 

Verjetno ne bo odveč opozorilo, da bodite pri odpiranju penine pozorni na zamašek in ga med odpiranjem primite, da se ne prelevi v izstrelek, ki zna narediti kar nekaj škode in lahko tudi koga poškoduje, če poleti v njegovi smeri.

Previdnost pri odpiranju penine ni odveč. FOTO: Depositphotos
Previdnost pri odpiranju penine ni odveč. FOTO: Depositphotos

Primerna temperatura 

Pri serviranju vina ni pomemben le pravi kozarec, ampak tudi prava temperatura. Penino serviramo primerno ohlajeno, poznavalci svetujejo od 6 do 8 stopinj Celzija, kozarci pa so po navadi visoki in ozki, lahko pa so tudi širši. Bela vina se pijejo običajno v temperaturnem razponu od 8 do 10 stopinj Celzija, rdeča pa od 12 do 18, odvisno od njihove zrelosti. Sicer pa rdeča vina običajno točimo v kozarce z večjimi čašami, bela in aromatična pa v tiste z manjšimi. Mimogrede, vinski kozarec držimo za pecelj, kajti s tem preprečujemo segrevanje vina v čaši. Ali moramo vino dekantirati – to je postopek, ko vino pretočimo v posebno posodo, dekanter, kjer se »prezrači«? Poznavalci menijo, da je lepo vino dekantirati, kar velja predvsem za vina starejših letnikov in strukturnejše vsebine.

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