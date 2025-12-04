Ta petek na festival božičnega kruha

Festival božičnega kruha združuje različne dogodke, ki se bodo v decembru odvijali v občini Velike Lašče. Rdeča nit, ki vse dogodke povezuje, je božični kruh. Ta je že od nekdaj del tradicije božičnih praznikov in predstavlja pomembno kulturno dediščino v velikolaškem prostoru. Ne predstavlja le kruha kot takega, ampak simbolizira tudi čas, ki ga namenimo svojim bližnjim, sosedom, skupnostim. Odprtje Festivala božičnega kruha z glasbenim nastopom skupine Meh Ekspres, prižigom praznične osvetljave in prihodom Miklavža bo ta petek od 17. ure. Na voljo bodo lokalni ponudniki s pestro ponudbo izdelkov.

Ne predstavlja le kruha, ampak simbolizira čas, ki ga namenimo svojim bližnjim, sosedom, skupnostim.

Danes ima poprtnik, ki ga gospodinje največkrat pripravljajo pred praznikom svetih treh kraljev v obliki hlebca iz boljšega kvašenega testa s testenimi okraski različnih oblik (kitkami, ptički, verskimi simboli), predvsem vlogo prazničnega peciva, saj je izgubil svojo nekdanjo obredno funkcijo. Včasih, ko so verjeli, da ima magično moč, so gospodinje spekle enega, dva ali tri hlebce kruha – za vsak sveti večer enega (božič, novo leto, sveti trije kralji), dodajale so jim tudi zelišča ali suho sadje in jih okrasile s testenimi okraski. Skupaj s posodico z blagoslovljeno vodo, blagoslovljeno vejico iz cvetnonedeljske butare, božičnim žitom in razpelom, so poprtnik hranili pokritega pod prtom, od koder izvira tudi njegovo najbolj prisotno poimenovanje. Poznamo ga še pod imenom žúpnik, župnek, poprtnják, bôžič, božíčnik, mížnik, nám(i)žnik, pomížnik, stólnik, postólnik. Poprtnik so uživali člani družine, domače živali in gostje, ki so v prazničnih dneh prišli na obisk.