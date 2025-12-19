Tako boste ohranili dobro počutje v prazničnem času

Praznični čas je za mnoge najlepši del leta. Družinska srečanja, bogato obložene mize in občutek upočasnitve pa imajo tudi manj vidno plat. December in novoletni dnevi so obdobje, ko se pogosto porušijo ustaljene navade, prehrana postane težja, gibanja je manj, stres pa, kljub pričakovanemu miru, pogosto večji. Prav zato vprašanje, kako ohraniti zdravje v prazničnem času, ni zgolj stvar dobrega počutja, temveč tudi dolgoročnega ravnovesja. Z nekaj premišljenimi odločitvami je mogoče praznike preživeti brez pretirane utrujenosti, prebavnih težav in oslabljenega imunskega sistema ter v novo leto stopiti z več energije in manj posledic. Prazniki niso čas za stroge diete, vendar tudi ne zahtevajo popolne opustitve prehranske discipline. Težava ni v posameznem kosu potice ali praznični večerji, temveč v zaporedju obilnih obrokov, ki si sledijo več dni zapored, brez odmora in brez poslušanja telesa.

Smiselno je ohraniti osnovno strukturo dneva. Lažji zajtrk in kosilo ter en praznični obrok zvečer so pogosto boljša izbira kot neprekinjeno prigrizkovanje. Pomemben, a pogosto spregledan dejavnik je hidracija. Pozimi občutek žeje ni izrazit, ob tem pa alkohol dodatno prispeva k dehidraciji. Redno pitje vode, nesladkanih čajev in juh je preprost, a učinkovit ukrep za podporo presnovi in splošnemu počutju. Sladice so neločljiv del prazničnega vzdušja, a prav sladkor je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na nihanje energije, razpoloženja in odpornosti. Prekomeren vnos sladkorja lahko začasno oslabi imunski odziv in poveča občutek utrujenosti, kar se v zimskem času hitro pozna. Podobno velja za alkohol. Zmeren kozarec ob posebni priložnosti je del tradicije, težava pa nastane, ko pitje postane vsakodnevna navada. Alkohol moti spanec, obremenjuje jetra in zmanjšuje sposobnost telesa, da se učinkovito brani pred okužbami. Zavestna odločitev za dneve brez alkohola tudi med prazniki je pogosto ključna razlika med sproščenim in izčrpavajočim decembrom. Čeprav praznike povezujemo z umiritvijo, so za mnoge tudi vir povečanega pritiska. Organizacija srečanj, finančne obremenitve in pričakovanja okolice lahko hitro ustvarijo občutek preobremenjenosti. Dolgotrajen stres pa ima neposreden vpliv na imunski sistem, prebavo in kakovost spanja.

Smisel, ne popolnost

Upravljanje stresa se začne pri znižanju pričakovanj. Prazniki ne potrebujejo popolnosti, temveč smisel. Že kratki odmiki od vsakdanjega vrveža, sprehod, branje, nekaj minut tišine dokazano pomagajo uravnavati stresne hormone. Tudi omejevanje časa pred zasloni in družbenimi omrežji lahko pomembno prispeva k notranjemu miru. Ena najpogostejših napak prazničnega obdobja je popolna opustitev gibanja. Res je, da so dnevi krajši in vreme manj prijazno, vendar prav pozimi telo potrebuje gibanje za ohranjanje presnovnega ravnovesja in odpornosti. Ni nujno, da gre za intenzivno vadbo. Redni sprehodi, raztezanje ali lahka vadba doma pomagajo ohranjati mišični tonus, izboljšujejo prekrvitev in pozitivno vplivajo na spanec. Gibanje je hkrati tudi učinkovit način za uravnavanje apetita in razpoloženja.

Ni potrebna stroga dieta, ampak prehranjevalna zmernost. FOTO: Jenifoto/Getty Images

Zimski prazniki sovpadajo z obdobjem večje pojavnosti okužb dihal. Imunski sistem je takrat še posebej občutljiv za pomanjkanje spanja, kronični stres in neuravnoteženo prehrano. Ključni stebri njegovega delovanja so preprosti, a zahtevajo doslednost: dovolj spanja, raznolika prehrana, gibanje in obvladovanje stresa. Živila, bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, ter fermentirani izdelki, ki podpirajo črevesno mikrobioto, so pomemben del te sestavljenke. A brez počitka in zmernosti tudi najboljša prehrana ne more opraviti svojega dela. Praznični čas sam po sebi ni grožnja zdravju. Postane to šele takrat, ko izgine zavedanje lastnih meja. Zmernost ne pomeni odrekanja, temveč sposobnost izbire. Ko si dovolimo užitek brez pretiravanja in hkrati ohranimo osnovne zdrave navade, prazniki postanejo priložnost za obnovo, ne za izčrpavanje.