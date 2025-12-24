Teden, ko propade večina novoletnih zaobljub (in kako poskrbeti, da bi bilo drugače)

A čeprav smo ob vstopu v novo leto polni motivacije, raziskave kažejo, da večina že po nekaj tednih svoje zaobljube opusti. Največ vrnitev na stare tire se zgodi okoli tretjega tedna januarja, zato se to obdobje pogosto imenuje dan opustitve ali »Quitters Day«. Le približno devet do 12 odstotkov posameznikov se svojih zaobljub drži vse leto. Razlogi za to so najpogosteje previsoka pričakovanja, nejasno zastavljeni cilji ali prehitre, prevelike spremembe. Kljub temu je novoletna zaobljuba lahko uspešna, vendar le, če je realna, razčlenjena na manjše korake in obogatena z zdravo mero potrpežljivosti. Novo leto je tako idealna priložnost, da se osredotočimo na rast, in z njim povezane zaobljube sprejmemo tako, da bodo uresničljive.

FOTO: Gettyimages

Jasno postavljanje ciljev

Novoletne zaobljube so uspešnejše, kadar so jasne, konkretne in merljive. Namesto splošnega cilja, kot je živeti bolj zdravo, je denimo bolje zapisati trikrat na teden pol ure gibanja. Takšna natančnost pomaga ohranjati motivacijo in spremljati napredek. Ljudje pogosto odpovemo, ker so cilji preveč ohlapni ali nerealni. Manjši, dosegljivi ustvarijo občutek uspeha in nas spodbujajo k vztrajanju. Pomembno je tudi, da so zapisani in na vidnem mestu, saj to poveča verjetnost, da bodo doseženi.

Skrb za telesno zdravje

Veliko novoletnih zaobljub je povezanih s telesnim zdravjem. To lahko vključuje redno gibanje, bolj uravnoteženo prehrano, manj sladkorja ali več vode. Pomembno je, da se sprememb lotevamo postopoma, saj nenadne in drastične velikokrat nimajo možnosti, da bi se obdržale na dolgi rok. Uvedba majhnih, a doslednih navad je praviloma učinkovitejša.

FOTO: Gettyimages

Skrb za duševno zdravje

Novo leto je odličen čas za uvajanje navad, ki izboljšujejo mentalno zdravje. Redna meditacija, čuječnost, vodenje dnevnika ali zgolj več sprostitve močno vplivajo na počutje. Pomembno se je naučiti postavljati meje in, kadar je treba, reči »ne«. Mnogi si zadenejo cilj, da bodo več časa preživeli brez telefonov ali družbenih omrežij. Dobra skrb zase vključuje tudi več spanja in manj stresa, kar je lažje uresničiti, kot slediti drastičnim spremembam glede uporabe elektronskih naprav.

Urejanje financ in varčevanje

Zaobljube, povezane s financami, so vsako leto med najbolj aktualnimi. Ljudje si želijo bolj odgovorno ravnati z denarjem, zmanjšati dolgove ali začeti varčevati. Oblikovanje proračuna in spremljanje izdatkov sta ključna koraka pri doseganju finančne discipline. Nekateri se odločijo za izziv, ki vključuje avtomatsko mesečno varčevanje, pri katerem naj bi v ta namen na stran dali visoke zneske. Manjši koraki, kot je izogibanje impulzivnim nakupom in realno postavljen varčevanju namenjen znesek, lahko prinesejo boljše rezultate.

FOTO: Aaron Amat/Gettyimages

Izboljšanje odnosov

Tesni in kakovostni odnosi pomembno vplivajo na naše zadovoljstvo. Zato si mnogi za novo leto obljubijo, da bodo svojim bližnjim posvetili več časa in pozornosti. To lahko pomeni več iskrenih pogovorov, manj prepirov ali več skupnih dejavnosti. Pomembno je, da se zavedamo, da odnosi zahtevajo trud na obeh straneh, zato je dobra komunikacija ključna. Prav tako je koristno, da se naučimo odpuščati in pustimo preteklost za seboj. Močni odnosi nas podpirajo in bogatijo na vseh področjih življenja.

Razvoj znanja in spretnosti

Novo leto je odlična priložnost za osebno in poklicno rast. Učenje novega jezika, pridobivanje digitalnih veščin ali obisk delavnic lahko močno razširijo obzorja. Zaobljuba v smislu: vsak teden si bom vzel (vzela) čas za učenje, je uresničljivejša kot obljuba, učil(a) se bom vsak dan. Stalna rast krepi samozavest, odpira nove priložnosti in ohranja aktiven um. Naložba v znanje je ena najboljših odločitev, ki jih lahko sprejmemo. In jo lahko s pravim pristopom lahko tudi uresničimo.