To je najboljši kos za šunko, če želite z njo navdušiti, pa upoštevajte še nekaj napotkov

Brez velikonočne šunke ni velikonočnih praznikov. Ker je velika noč največji krščanski praznik, si marsikdo želi na mizi imeti najboljše jedi, najbolj okusno šunko in tudi klobase. Mnogi si kos svinjine prihranijo že, ko so koline, če možnosti, da bi meso dimili doma, nimajo, obiščejo mesnice. V eni takšnih, pravzaprav edini v mestnem jedru Celja, deluje tudi priznani Miran Ojsteršek, po poklicu kuhar, ki pa ima velik čut do mesarije že od mladih nog. »Že kot otrok sem na kmetiji pri starem atu in s svojim očetom sodeloval na kolinah in nisem spremljal samo celotnega procesa klanja, temveč tudi kasnejše razkosavanje in predelavo mesa v klobase, salame, krvavice. Koline so bile tudi druženje, saj se je na njih vedno zbralo veliko ljudi, in to mi je bilo všeč,« je povedal kuharski mojster Ojsteršek.

Ne nazadnje je velikonočna šunka del tradicionalne velikonočne pojedine, pomeni pa obilje in praznično veselje po postu, zato si marsikdo želi najboljšo. In kakšna je najboljša šunka? »Vse se začne pri izbiri svinjskega mesa oziroma že pri hranjenju živali. Če so živali, konkretno svinje, pitane z domačo hrano, je tudi meso kakovostno. Zame osebno je najbolj kakovosten, mehak in pust kos mesa, imenuje se oreh, v zgornjem delu stegna oziroma šunke. Proizvajalci, ki jih pripravljajo na klasičen način, jih zgolj solijo, poprajo, minimalno začinijo in dimijo s kurjenjem bukovih drv,« je razkril Ojsteršek. Ter dodal, da je zelo pomembno tudi kuhanje šunke. Ta naj bi se kuhala toliko časa oziroma ur, kolikor kilogramov tehta. »Mi jih kuhamo počasi, s pomočjo grelne sonde, igle, pri čemer ohranjamo pet stopinj razlike med notranjo in zunanjo temperaturo. Se pravi, če je notranja 10, je zunanja 15 stopinj, in en večji kos šunke se pri nas kuha tudi 10 ur. Takšna šunka je potem res zelo sočna. Doma je seveda priporočljivo kuhanje šunke v manjši količini vode s počasnim pregrevanjem. Pri kuhanju šunke naj se nam nikar ne mudi,« svetuje Ojsteršek, ki na bratovi kmetiji, za lastne potrebe, tudi sam pripravlja šunke. Najprej v meso vtre sol in poper ter več različnih začimb, rožmarin, malo brinjevih jagod, koriander, malo kumine in gorčičnih semen. Po treh tednih jih spere s čisto vodo, da v mrežo in pusti en dan, da se šunka posuši, nato pa jo 48 ur počasno hladno dimi pri 20 stopinjah Celzija. Nato je pripravljena za kuhanje.