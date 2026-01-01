  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOŽIČKOVANJE

Tradicionalni božični sejem v Cerkvenjaku: od vožnje s kočijo do prleške gibanice in kuhančka

V preddverju oz. avli Kulturnega doma Cerkvenjak pa so potekale delavnice za otroke.
Veselo in prijetno je bilo božičkovanje in božični sejem v Cerkvenjaku. FOTO: Ludvik Kramberger

Veselo in prijetno je bilo božičkovanje in božični sejem v Cerkvenjaku. FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Veselo in prijetno je bilo božičkovanje in božični sejem v Cerkvenjaku. FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
FOTO: Ludvik Kramberger
O. B.
 1. 1. 2026 | 17:47
 1. 1. 2026 | 17:47
3:03
A+A-

Na osrednjem Trgu pred Kulturnim domom in v prostorih Kulturnega doma v Cerkvenjaku je minuli vikend v večernih urah potekala nepozabna, prijetna prireditev za otroke in starejše. Šlo je za tradicionalno Božičkovanje in božični sejem, ki ga vsako leto prireja Društvo Vincar in Kulturno društvo Cerkvenjak. Ob tem je v dvorani Kulturnega doma potekalo obdarovanje otrok iz občine Cerkvenjak, ki jim je darila izročal Božiček (poosebljal ga je Edi Sedmak s Stare Gore pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Na prizorišče prireditve sta s »kočijo«, v katero sta bila vprežena dva konjička, Božička pripeljala Sašo Zernec in Mario Osovnik iz Benedikta. Božička je sprejela predsednica KD Cerkvenjak Marjana Zorko, ki je vodila kulturni del prireditve v dvorani. Pred podelitvijo daril so učenci in učitelji OŠ Cerkvenjak-Vitomarci pripravili krajši kulturni program, kjer je nastopala Folklorna skupina, Gledališki klub, ki deluje na šoli in ga je vodila Jožica Vršič Novoselnik. S kulturnim nastopom so nastopajoči razveselili, do zadnjega sedeža napolnjeno dvorano, male in velike obiskovalce.

V preddverju oz. avli Kulturnega doma Cerkvenjak pa so potekale delavnice za otroke, kjer so, pod mentorstvom učiteljic, otroci ustvarjali pobarvanke in druge likovne stvaritve. Na prostoru pred Kulturnim domom pa so bile postavljene številne stojnice, kjer so lahko obiskovalci, zlasti starejši, kupili razne živilske in druge izdelke. Ponujali pa so tudi dobrote iz krušnih peči, med katerimi ni manjkalo tudi prleških gibanic, Kot se spodobi za ta zimski čas, čeprav ni bilo ravno mrzlo, so na stojnicah ponujali tudi kuhano vino ali kot temu danes pravijo kuhanček. Za kuhanček je poskrbelo tudi TD Cerkvenjak, katerega je svojo ženo Danico pripravljal predsednik društva Alojz Zorko.

Na sejmu smo med znanimi obrazi srečali tudi župana Občine Cerkvenjak Marjana Žmavca, ki nam je med drugim dejal: »Moram pohvaliti organizatorje, ki s to tradicionalno prireditvijo, vsako leto privabijo vse več obiskovalcev. Tudi sam se rad udeležim tega prijetnega druženja. Čeprav je v glavnem namenjen otrokom, se ga radi udeležujejo tudi starejši, čeprav nimajo malih otrok, ki bi jih obdaroval Božiček, Ob tem je letošnji prireditvi naklonjeno tudi vreme, saj ni premrzlo. Žal pa ni snega, ki bi s tem bila bolj, poudarjena prireditev z zimsko idilo.«

Organizatorica dogodka Martina Breznik Krajnc pa je v imenu Društva Vincar in Kulturnega društva Cerkvenjak, dodala: »Smo v čudovitem decembrskem času, čarobnem času obdarovanja, veselih obrazov in čudovitih pesmi. In tako, kot se sedaj že spodobi - tudi v Cerkvenjaku priredimo že tradicionalni božični sejem, ki je kot vidite pritegnil množice obiskovalcev, katerim je po videnem bilo zelo luštno!«

 

Več iz teme

kulturaturizemBožičekprireditvebožičobdarovanjetradicija
ZADNJE NOVICE
18:43
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Veter, premori in napetost: Vodan na stopničkah, Prevc danes zadaj

Prva serija se je zaradi spremenljivega vetra, ki je mestoma zelo močan, zaradi številnih premorov zelo vlekla.
1. 1. 2026 | 18:43
18:28
Novice  |  Slovenija
VOŠČILA

Od Golobove urgence do kratkega Jana Plestenjaka: takšne so želje znanih Slovencev ob novem letu

Predsednica Nataša Pirc Musar stavi na moč dejanj, estrada pa na moč src.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 18:28
18:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PESNICA

Pri Mariboru izgubil oblast nad vozilom, končalo se je tragično

V neposredni bližini krožnega križišča je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom.
1. 1. 2026 | 18:17
17:47
Lifestyle  |  Praznično
BOŽIČKOVANJE

Tradicionalni božični sejem v Cerkvenjaku: od vožnje s kočijo do prleške gibanice in kuhančka

V preddverju oz. avli Kulturnega doma Cerkvenjak pa so potekale delavnice za otroke.
1. 1. 2026 | 17:47
17:34
Novice  |  Slovenija
ROJENA V LJUBLJANI

Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Prvi deček v letošnjem letu se je rodil ob 1.40 v Brežicah.
1. 1. 2026 | 17:34
17:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NESREČA PRI ŠPORTU

39-letni Slovenec skočil z gore in umrl

Na tem območju so dokaj pogoste nesreče s smrtnim izidom.
1. 1. 2026 | 17:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki