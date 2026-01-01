Tradicionalni božični sejem v Cerkvenjaku: od vožnje s kočijo do prleške gibanice in kuhančka

Na osrednjem Trgu pred Kulturnim domom in v prostorih Kulturnega doma v Cerkvenjaku je minuli vikend v večernih urah potekala nepozabna, prijetna prireditev za otroke in starejše. Šlo je za tradicionalno Božičkovanje in božični sejem, ki ga vsako leto prireja Društvo Vincar in Kulturno društvo Cerkvenjak. Ob tem je v dvorani Kulturnega doma potekalo obdarovanje otrok iz občine Cerkvenjak, ki jim je darila izročal Božiček (poosebljal ga je Edi Sedmak s Stare Gore pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Na prizorišče prireditve sta s »kočijo«, v katero sta bila vprežena dva konjička, Božička pripeljala Sašo Zernec in Mario Osovnik iz Benedikta. Božička je sprejela predsednica KD Cerkvenjak Marjana Zorko, ki je vodila kulturni del prireditve v dvorani. Pred podelitvijo daril so učenci in učitelji OŠ Cerkvenjak-Vitomarci pripravili krajši kulturni program, kjer je nastopala Folklorna skupina, Gledališki klub, ki deluje na šoli in ga je vodila Jožica Vršič Novoselnik. S kulturnim nastopom so nastopajoči razveselili, do zadnjega sedeža napolnjeno dvorano, male in velike obiskovalce.

V preddverju oz. avli Kulturnega doma Cerkvenjak pa so potekale delavnice za otroke, kjer so, pod mentorstvom učiteljic, otroci ustvarjali pobarvanke in druge likovne stvaritve. Na prostoru pred Kulturnim domom pa so bile postavljene številne stojnice, kjer so lahko obiskovalci, zlasti starejši, kupili razne živilske in druge izdelke. Ponujali pa so tudi dobrote iz krušnih peči, med katerimi ni manjkalo tudi prleških gibanic, Kot se spodobi za ta zimski čas, čeprav ni bilo ravno mrzlo, so na stojnicah ponujali tudi kuhano vino ali kot temu danes pravijo kuhanček. Za kuhanček je poskrbelo tudi TD Cerkvenjak, katerega je svojo ženo Danico pripravljal predsednik društva Alojz Zorko.

Na sejmu smo med znanimi obrazi srečali tudi župana Občine Cerkvenjak Marjana Žmavca, ki nam je med drugim dejal: »Moram pohvaliti organizatorje, ki s to tradicionalno prireditvijo, vsako leto privabijo vse več obiskovalcev. Tudi sam se rad udeležim tega prijetnega druženja. Čeprav je v glavnem namenjen otrokom, se ga radi udeležujejo tudi starejši, čeprav nimajo malih otrok, ki bi jih obdaroval Božiček, Ob tem je letošnji prireditvi naklonjeno tudi vreme, saj ni premrzlo. Žal pa ni snega, ki bi s tem bila bolj, poudarjena prireditev z zimsko idilo.«

Organizatorica dogodka Martina Breznik Krajnc pa je v imenu Društva Vincar in Kulturnega društva Cerkvenjak, dodala: »Smo v čudovitem decembrskem času, čarobnem času obdarovanja, veselih obrazov in čudovitih pesmi. In tako, kot se sedaj že spodobi - tudi v Cerkvenjaku priredimo že tradicionalni božični sejem, ki je kot vidite pritegnil množice obiskovalcev, katerim je po videnem bilo zelo luštno!«