Tudi decembra lahko prihranite

December je pogosto finančno najbolj zahteven mesec v letu, a z malo načrtovanja lahko ustvarite praznično vzdušje, ne da bi ob tem pretirano obremenili proračun. Kako poskrbeti, da januarja v denarnici ne bo prevelika luknja?

FOTO: Jackf/Gettyimages

Dober načrt in primerjava cen

Preden se prepustite prazničnemu nakupovalnemu vrvežu, si vzemite nekaj minut in natančno določite, koliko lahko namenite za darila, hrano, pijačo, okrasitev doma ter praznične dejavnosti. Jasno zastavljen proračun vam bo pomagal preprečiti impulzivne nakupe in ohraniti nadzor nad izdatki. Sledi seznam vseh, ki jih želite obdariti: določite okviren znesek za vsakega. Razmislite o darilih, ki jih lahko izdelate sami: doma narejeni piškoti, marmelade ali okraski so pogosto bolj osebni in znatno zmanjšajo skupne odlive. Če je mogoče, nakupujte zgodaj, saj so tik pred prazniki cene pogosto višje. Spletne trgovine omogočajo hiter pregled cen med ponudniki, zato je pred nakupom pametno preveriti različne možnosti. Izkoristite popuste in akcije, vendar ne glede na ugodno ponudbo kupujte le predmete, ki jih resnično potrebujete.

FOTO: Gettyimages

Ugodna praznična okrasitev in načrtovanje prazničnih obrokov

Dom lahko praznično okrasite tudi brez večjih izdatkov. Ponovno uporabite okraske iz preteklih let ter jih dopolnite z naravnimi materiali, kot so storži, suho sadje in smrekove vejice. Z malo ustvarjalnosti izdelajte lastne okraske, medtem ko minimalistična okrasitev s svečami in lučkami pogosto deluje enako čarobno kot bogate dekoracije. Vnaprej sestavite praznične jedilnike in izberite sestavine, ki jih lahko uporabite pri več različnih jedeh. Domače sladice so denarnici prijaznejše od kupljenih in omogočijo prijetno družinsko ustvarjanje. Skupni obroki, pri katerih vsak prispeva nekaj, dodatno zmanjšajo stroške, hkrati so to prijetna druženja.

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

Veselje, ki malo stane

Vzemite si čas in razmislite, katere praznične aktivnosti vam res veliko pomenijo in katere bi lahko izpustili ali nadomestili z enako prijetnimi, vendar cenovno ugodnejšimi. Pri nakupovanju hrane in pijače se izogibajte nenačrtovanim nakupom luksuznih izdelkov. Pogosto lahko praznično vzdušje pričarate tudi s preprostim večernim sprehodom med novoletnimi lučkami. In ko gre za darila: v večjih družinah se dogovorite za skupna, ki so primerna za več oseb ali predstavljajo doživetja, ki se jim lahko predajate skupaj. Tako bodo odlivi manjši, spomini pa lepši in trajnejši.