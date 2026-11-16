Tudi pozimi ostanimo v gibanju

Ko se temperature spustijo, se marsikdo raje zadržuje v toplem domu. Toda pomanjkanje gibanja hitro vpliva na počutje, telesno pripravljenost in razpoloženje. Redna rekreacija pomaga ohranjati kondicijo, krepi odpornost, izboljšuje spanec in blaži stres. Za dobro počutje ni treba premagovati velikih razdalj ali dosegati športnih rekordov. Pomembno je predvsem, da ostanemo dejavni.

Na svež zrak tudi v mrazu

Zimski sprehod je ena najpreprostejših in najbolj dostopnih oblik rekreacije. Že malo hitrejša hoja po bližnji okolici, mestnem parku ali gozdni poti požene kri po žilah in je dobrodošel odmik od vsakodnevnih obveznosti. Tudi tek pozimi ima svoje prednosti, vendar moramo prilagoditi tempo, izbrati primerno obutev in biti pozorni na poledenele površine.

Ljubitelji zimskih športov lahko izkoristijo prve snežne dni za tek na smučeh, sankanje ali smučanje. Zlasti tek na smučeh je dobra izbira za celostno vadbo, saj pri njem sodelujejo številne mišične skupine, obenem pa gre za učinkovito krepitev srčno-žilnega sistema. Tudi drsanje je zabavna rekreacija, primerna za različne generacije.

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Prava oprema je pomembna

Za vadbo na prostem se je najbolje obleči večplastno. Osnovna plast naj odvaja vlago, srednja poskrbi za toploto, zunanja pa varuje pred vetrom in padavinami. Bombažna oblačila niso najboljša izbira, saj zadržujejo vlago in se počasi sušijo. Med naravnimi materiali je najboljša izbira merino volna. Ne pozabimo na rokavice, kapo in kakovostne nogavice.

Posebno pozornost namenimo obutvi. Podplat naj zagotavlja dober oprijem, pri hoji po snegu in ledu so lahko koristne tudi derezice. Ker se pozimi hitro stemni, poskrbimo za odsevna oblačila in s seboj vzemimo svetilko.

Tudi doma lahko naredimo veliko

Kadar vreme ne dopušča aktivnosti na prostem, ni razloga, da ne bi vadili. Kolesarjenje na sobnem kolesu, vadba za moč, joga, pilates ali preproste vaje z lastno težo so dobre alternative. Že 20 do 30 minut zmerne vadbe lahko pomembno prispeva k ohranjanju telesne pripravljenosti.

Pred vsako aktivnostjo se dobro ogrejmo, saj so mišice in sklepi v mrazu manj prožni. Začnimo postopoma in intenzivnost prilagodimo svoji pripravljenosti. Če imamo kronične bolezni ali se po daljšem premoru vračamo k športu, je smiselno začeti z manj zahtevnimi aktivnostmi.

Tudi pozimi imamo priložnost, da preizkusimo nekaj novega. Naj bo to večerni sprehod, obisk drsališča ali izlet v zasneženo naravo. Najboljša rekreacija je namreč tista, ki jo z veseljem vključimo v svoj vsakdan.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Praznično.