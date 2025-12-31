Tukaj so nebo že razsvetlili ognjemeti in pozdravili novo leto (VIDEO)

Medtem ko je pri nas še povsem običajen delovni dan, so nekatere države po svetu že nazdravile novemu letu. V leto 2026 je do poldneva po našem času že vstopilo okrog 7300 prebivalcev kiribatskega otoka Kiritimati, samo 15 minut kasneje so se jim pridružili še na Chathamskih otokih, ki pripadajo Novi Zelandiji. Otoki z nekaj več kot 700 prebivalci ležijo približno 800 kilometrov vzhodno od Nove Zelandije in imajo svoj časovni pas. Leto 2026 so že pozdravili tudi na Novi Zelandiji ter v otoški državi Samoa in Tonga.

Tudi v avstralskem Sydneyju bo večtisočglava množica novo leto pričakala s tradicionalnim spektakularnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu. Pri tem bodo v nebo izstrelili devet ton pirotehnike, dve uri prej pa je nebo že razsvetlil t. i. ognjemet za družine, ki so ga pripravili dovolj zgodaj, da so si ga lahko ogledali tudi mlajši. Prazničen dogodek letos sicer poteka v senci nedavnega napada na priljubljeni plaži Bondi, ko ste oče in sin pred dvema tednoma ubila 15 ljudi na praznovanju judovskega praznika hanuka. Uro pred polnočjo se bodo tako v Sydneyju z minuto molka spomnili žrtev napada, pristaniški most pa bo zasijal v beli barvi kot simbolu miru in enotnosti. Mestne oblasti so ljudi pozvale, naj takrat z lučkami na telefonu osvetlijo pristanišče kot simbol solidarnosti z judovsko skupnostjo in vsemi prizadetimi. So pa odpovedali ognjemet na priljubljeni plaži Bondi, ki se ga je običajno udeležilo 15.000 ljudi. V mestu bo tudi okrepljena policijska navzočnost.

Po Amerikah bosta kot zadnja v četrtek ob 13. uri po srednjeevropskem času v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu.