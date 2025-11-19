Ujemite čar praznikov kar v svojem domu

Slovenski pregovor pravi, da je povsod lepo, a doma je najlepše. Zato si morda letos namesto božičnega potovanja v daljne dežele privoščimo mirno praznovanje v objemu doma. Povabimo prijatelje in sorodnike in si skupaj pričarajmo prijetne decembrske dni.

Družabne igre za praznične večere

Ko se dan skrajša in noč podaljša, je čas, da v dnevni sobi spet zaslišimo smeh. Družabne igre so eden najlepših načinov, kako oživiti praznične večere. Nekatere, kot so monopoli, človek, ne jezi se ali scrabble, ostajajo zimzelene, a vse bolj priljubljene so tudi sodobne, hitre in duhovite igre – denimo Codenames, Dixit ali Dobble.

V zadnjem času se v slovenske domove vračajo tudi domače različice, kot sta igra s kartami črni Peter ali otrokom ljuba Pot okoli sveta, ki hkrati zabava in uči. Če želite več osebnega pridiha, ustvarite svojo igro: družinski kviz z vprašanji o skupnih doživetjih, božične izzive ali iskanje darila po hiši z drobnimi namigi. Najlepši trenutki se zgodijo, ko se ob mizi združijo generacije in čas mine, ne da bi kdo pogledal na uro.

Branje ob svečah in toplem čaju

December je mesec, ki kliče k branju. Ko zunaj naletava sneg, se ob skodelici čaja in mehki odeji najlepše izgubiš med platnicami dobre knjige. Med svetovnimi novostmi velja omeniti romantični roman B. K. Borison: Good Spirits in duhovito božično zgodbo Merry Christmas, You Filthy Animal pisateljice Meghan Quinn, med klasiki pa Dickensovo Božično pesem, ki nikoli ne izgubi topline in aktualnosti.

Za domače bralce so čudovita izbira dela slovenskih avtorjev. Bronja Žakelj z romanom Belo se pere na devetdeset prinaša avtobiografsko iskrenost in toplino, ki bralca nagovarja k razmisleku o družini in preizkušnjah, Tina Vrščaj z delom Na Klancu odpira medgeneracijsko zgodbo o odnosih in odgovornosti, medtem ko je za družinsko branje z otroki odlična zbirka Anje Štefan Svet je kakor ringaraja, polna pravljic in pesmic za lahko noč.

Filmski večeri v pižamah

Ni decembra brez filmskih večerov, toplih napitkov in skupnega smeha. Poleg nesmrtnih klasik – Sam doma, Ljubezen je povsod, Grinch in Elf – letos recimo na pretočne platforme prihajajo nove praznične zgodbe:

Jingle Bell Heist (Netflix, 26. november 2025): akcijsko-romantična komedija o tatvini božičnih daril;

My Secret Santa (Netflix, 3. december 2025): zgodba o skrivni božični vlogi in nenadejani ljubezni;

A Merry Little Ex-Mas (Netflix, 12. novembra 2025): romantična drama o paru, ki se mora sprijazniti s preteklostjo;

Prep & Landing: The Snowball Protocol (Disney+, 27. november 2025): nova animirana pustolovščina o vilincih.

Ljubitelji slovenskih vsebin ne spreglejte filma Zbudi me režiserja Marka Šantića – ganljive zgodbe o izgubi in ponovnem iskanju smisla – ali družinskega filma Kapa, ki s toplino in humorjem prinaša čar pravega božiča. Na platformi Voyo pa bo decembra na voljo še več epizod priljubljene serije Ja, Chef! – kot nalašč za sproščen smeh po božični večerji.

Prazniki po meri srca

V času, ko se svet vrti prehitro, je decembrsko praznovanje doma priložnost, da se za trenutek ustavimo. Prednost dajmo preprostemu – pogovoru, skupnemu obroku, igri in bližini. V tem je pravi praznični čudež: v občutku topline, ki ga ne ustvarijo darila, temveč ljudje okoli nas.

Naj bo vaš dom decembra prostor, kjer se čas upočasni in kjer svetloba lučk ne sveti le na okraske, temveč tudi na obraze, ki jih imate najraje.