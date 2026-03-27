  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA ČAST

Vatikan v znamenju slovenskih orhidej (FOTO)

Naša strokovnjaka bosta za veliko noč spet okrasila baziliko sv. Petra.
Mednarodno priznana floristka dr. Sabina Šegula in strokovnjak za hortikulturo Peter Ribič v nedeljo spet odhajata v Vatikan. FOTO: Dejan Javornik

Vsako rožico v aranžma vstavijo v ampuli z vodo in hranili. Foto: Dejan Javornik

Idejni načrt dr. Sabine Šegula poleg orhidej vključuje bogato paleto drugega cvetja. Foto: Dejan Javornik

Največ, 450, bo belih enostebelnih. Foto: Dejan Javornik

Oranžne imajo posebno vlogo. Foto: osebni arhiv

Primož Hieng
 27. 3. 2026 | 15:45
3:40
A+A-

Letošnja vatikanska velika noč bo minila v znamenju orhidej, ki so jih za letošnjo tradicionalno okrasitev bazilike sv. Petra prispevali v podjetju Ocean Orchids iz Dobrovnika. Mednarodno priznana floristka dr. Sabina Šegula in strokovnjak za hortikulturo Peter Ribič v nedeljo po treh mesecih od božiča spet odhajata v Vatikan. Skupaj z Andrejo Bartolj Bele s Kmetijske šole Grm iz Novega mesta bosta pred letošnjo veliko nočjo sodelovala pri okrasitvi bazilike sv. Petra. Kako bodo slovenski strokovnjaki okrasili znamenito vatikansko baziliko, sta Sabina Šegula in Peter Ribič pokazala včeraj v župnijski cerkvi sv. Petra v Radovljici. Baziliko sv. Petra bodo tudi letos krasile slovenske orhideje Phalaenopsis iz Prekmurja. Prvič so bile slovenske orhideje vključene v vatikansko velikonočno okrasitev leta 2019, nato še v letih 2022 in 2024. Tokrat se tako že četrtič odpravljajo na to simbolno in prestižno pot.

Ponosni smo, da gojimo orhideje z najnižjim ogljičnim odtisom v Evropi.

»Na cvetno nedeljo, 29. marca, bodo iz Slovenije odpeljali kar 800 lončkov orhidej, v Vatikan bodo prispele naslednji dan, 30. marca,« je povedala Šegulova. »Gre za 450 belih enostebelnih, 150 belih dvostebelnih in 200 oranžnih enostebelnih orhidej. Oranžne imajo posebno vlogo, saj omogočajo barvno povezavo celotne dekoracije od Berninijevih stebrov do glavnega oltarja. Ključni cilj je ustvariti enotno, harmonično celoto, ne zgolj sestavljenke posameznih elementov.« Idejni načrt, ki ga je pripravila dr. Sabina Šegula, poleg orhidej vključuje bogato paleto drugega cvetja, in sicer 300 opečnato oranžnih krizantem, približno 1000 vrtnic v rumeni barvi z rdečo obrobo ter kremno rumenih tonih, 250 lizijantusov, 800 nageljnov v rumeni z oranžno obrobo ter v vintage rožnatih odtenkih in 50 šopov bele gineste. Vsaka vrsta cvetja ima svojo simboliko: krizanteme simbolizirajo mir, spokojnost in večnost, vrtnice predstavljajo ljubezen in spoštovanje, lizijantus izraža hvaležnost, nagelj simbolizira zvestobo, ginesta pa optimizem in veselje.

800 LONČKOV ORHIDEJ bodo odpeljali na cvetno nedeljo.

V imenu podjetja Ocean Orchids, kjer se z gojenjem orhidej ukvarjajo že več kot 20 let, je spregovoril Tomaž Jevšnik: »V štirih hektarjih modernih rastlinjakov vzgojimo več kot dva milijona orhidej na leto. Ponosni smo, da zaradi uporabe geotermalne energije in elektrike, ki je v celoti nizkoogljična (lastna sončna elektrarna, nuklearna energija), gojimo orhideje z najnižjim ogljičnim odtisom v Evropi. Tudi letos nam je v sodelovanju s Sabino Šegula uspelo pripraviti projekt velikonočne krasitve bazilike sv. Petra v Vatikanu. Orhideje vzgojimo iz leto dni starih sadik, ki jih dobimo iz Nizozemske, in jih nato še eno leto gojimo do cvetenja. Nato jih pripravimo za transport in z ogrevanim tovornjakom dostavimo v Vatikan, kjer jih prevzame Sabina z ekipo. Postopek je že utečen in lahko rečemo, da poteka v nekakšnem vznemirljivem vzdušju od načrtovanja dizajna do izbire sort, transporta in izvedbe v Vatikanu v veliki meri zaradi entuziastičnega pristopa Sabine in njene ekipe. Veseli in ponosni smo, da imamo spet priložnost sodelovati v tem projektu, in upamo, da bo čim več ljudi uživalo ob pogledu na slovenske orhideje in ostale stvaritve slovenskih cvetličarjev.«

velika nočVatikanorhidejecvetjeokrasitevPeter RibičSabina Šegula
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki