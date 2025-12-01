Veliki praznični nagradni kviz 2025

Veseli december tradicionalno prinaša druženje, smeh in kanček tekmovalnega naboja – letos pa bo še posebej razburljiv, saj prihaja Veliki praznični kviz 2025. Gre za zabaven, interaktiven in vsebinsko bogat kviz, ki združuje vse, kar imamo v tem času najraje: praznično nostalgijo, zanimiva dejstva ter prijateljsko tekmovanje med družinskimi člani, sodelavci ali prijatelji.

Veliki praznični kviz 2025 je več kot igra – je povabilo k ustvarjanju toplih spominov. Pripravite se, preizkusite svoje znanje in poskrbite, da bo letošnji december še bolj nepozaben. Vsak teden bomo med tistimi, ki bodo pravilno odgovorili na vseh sedem vprašanj, izžrebali tri in jih nagradili s paketom presenečenja.

Tukaj najdete pravila nagradnega kviza.