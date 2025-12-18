Veseli december pod Krimom: blagoslov s prvim ogledom jaslic že to soboto

Člani Turističnega društva Krim bodo tudi letos v Vrbljenah postavili jaslice v naravni velikosti, blagoslov s prvim ogledom pa bodo pripravili v soboto, 20. decembra, ob 17. uri. »Postavljanje jaslic je naša že dolgoletna tradicija, saj smo postavitve začeli že pred 30 leti, ko je bila to prva prireditev novoustanovljenega Turističnega društva Krim,« pravi Darja Modic, ki v društvu skrbi za prireditve. »V začetku smo jih postavljali na prostem poleg gasilskega doma in hipodroma, od leta 2020 pa jih postavimo pod tribo. Za novo lokacijo smo se odločili predvsem zaradi vremenskih nevšečnosti, saj nam je veter vsako leto podiral figure. Če je bilo deževno, pa smo imeli težave z elektriko.«

Priprave so začeli že v začetku decembra. »Vsako leto vse skupaj najprej pregledamo in marsikaj tudi popravimo, saj med letom vremenske nevšečnosti kljub zaščiti marsikaj poškodujejo,« dodaja Modičeva. »Prav tako je treba popraviti in obnoviti jaslične figure ter lučke in ostalo za osvetlitev in okrasitev samih jaslic. Še posebno veliko dela je bilo zadnja dva tedna, ko smo začeli samo postavitev in okrasitev. Ogled jaslic priporočamo v večernih urah, predvsem zaradi same osvetlitve jaslic in okolice.«

V TD Krim se pripravljajo še na blagoslov konj na domačem hipodromu, ki bo na štefanovo, v petek, 26. decembra, ob 10.30. Sodeluje še Konjerejsko društvo Krim.