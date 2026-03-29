POHITITE

Vstopamo v teden jubilejnega natečaja za Naj pirh Slovenskih novic

Svoje izdelke lahko v ponedeljek in torek prinesete le še osebno.
Nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic je bil pomemben premik in mejnik na področju razumevanja naše kulturne dediščine. FOTO: Igor Modic

Premierna komisija z nagrajenimi pirhi, ki jih držita v rokah igralka Štefanija Drolc in etnolog Janez Bogataj. FOTO: Arhiv Dela

V ponedeljek in torek jih bomo sprejemali med 10. in 14. uro. FOTO: Dejan Javornik

L. K.
 29. 3. 2026 | 10:05
Jubilejni nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic, ki je letos na sporedu že tridesetič, se počasi končuje. Če smo čisto iskreni, lahko svoje izdelke prinesete pravzaprav le še osebno. Osebno oziroma fizično jih lahko prinesete ta ponedeljek in torek, 30. in 31. marca, ko bomo pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic (Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana), in sicer med 10. in 14. uro. S seboj obvezno prinesite tudi izpolnjeno prijavnico. Tudi v letošnjem nagradnem natečaju ste se lahko pomerili v treh standardnih kategorijah: v tradicionalni (kjer so pirhi samo iz kokošjih, račjih in gosjih jajc) ter v moderni in otroški kategoriji, kjer so bili dovoljeni vsi mogoči materiali, tehnike in pogruntavščine.

V teh kategorijah so se naši bralci merili že na premiernem dogodku leta 1993. Torej gre za čisti poklon tradiciji, ki jo že vrsto let negujemo in poveličujemo tudi na Slovenskih novicah. Sicer pa komisija niti takrat ni imela lahkega dela, saj je morala izbrati najlepše pirhe, poslikane s starimi slovenskimi narodnimi motivi, in seveda pirhe z modernimi, tudi fantazijskimi motivi.

Revolucionarni

Tedaj je komisija natančno pregledala vsa prispela jajca, večina je bila seveda kokošjih. Med modernimi slikarijami je bila na nekaterih tudi slovenska zastava in grb, kar ni bilo nič čudnega, saj se je Slovenija šele dobro osamosvojila, narodova vznesenost pa je bila še vedno na vrhuncu. Zanimivo, da je bila na nekaterih upodobljena tudi glava Slovenskih novic. Številna druga so bila v marsikaj oblečena, tudi v čipke. Nekdo je, denimo, ustvaril jajčni globus z vsemi celinami in biserčki, ki so ponazarjali nekatera glavna mesta držav. Prišla so celo v živali oblečena jajca.

In ko se je komisija, na čelu katere je bil, tako kot bo tudi letos, etnolog Janez Bogataj, odločala, komu naj prisodi zlato in srebrno jajce – darilo Zlatarne Celje (ki bo, mimogrede, tudi tokrat najboljše obdarila s svojimi darilnimi boni), najbrž nikomur ni bilo povsem jasno, da se je v tistem trenutku ustvarjal pomemben premik in mejnik na področju razumevanja naše kulturne dediščine, predvsem pa da je šlo za dogodek, ki bo postal tako tradicionalen, da bo nekoč slavil okroglo številko 30. Leta 1993 sta potem slavila Milena Starešinič iz kraja Ravnace pri pisanicah ter Franc Grom z Vrhnike, čigar pirhi so po mnenju takratne komisije tako ali tako pomenili pravo revolucijo. Avtor je motive oblikoval z drobnim luknjanjem jajčne lupine in je s pomočjo nagradnega natečaja Slovenskih novic, ki so postale tudi njegova odskočna deska, ustvaril svetovno znani vrhniški pirh, ki ga imata doma celo Clinton in Putin. Ali je tudi med vašimi letošnjimi izdelki kakšen revolucionaren pirh, bomo izvedeli prihodnji teden.

