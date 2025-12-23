Z jabolkom ali brez: največje zmote o francoski solati

Razprave in spori v smislu, ali v priljubljeno francosko solato sodijo jabolka ali ne, se ob božično-novoletnih praznikih ponavljajo iz leta v leto. Nekateri vanjo radi dodajo koruzo ali narezano šunko, drugi samo majonezo, spet tretji kislo smetano. V originalno sodi tudi kaviar, edini nasvet, ki ga je pri pripravi te praznične jedi pametno upoštevati, pa se glasi: najboljša francoska solata je tista, ki je všeč vašim domačim, zato je prerekanje o raznih dodatkih povsem odveč.

Izvor francoske solate

Danes poznana francoska solata pravzaprav nima veliko opraviti s Francijo. Je namreč različica solate, ki jo je v moskovski restavraciji Hermitage okoli leta 1860 ustvaril kuhar belgijskega porekla Lucien Oliver. Njegova je poleg zelenjave vsebovala tudi teletino, goveji jezik in kaviar. Sprva je bila poimenovana po avtorju: oliverjeva solata, kasneje se je razširila po svetu in nekateri jo zaradi kraja nastanka imenujejo ruska solata. Za večino je postala francoska, saj je priprava izvirne vključevala prelive, povezane s francosko kulinariko. Dandanes ne obstaja en sam klasičen recept, ki bi mu bilo treba slediti. Osnovne sestavine so korenje, grah, krompir in kisle kumarice. Če želi kdo dodati jabolko ali zeleno, naj se ne zadržujte. Paziti je treba le na razmerja, da dodatek ne bi prevladal nad osnovnim okusom.

FOTO: Gkrphoto/Gettyimages

Okvirne količine

Francosko solato pripravite iz približno 100 gramov osnovne zelenjave (korenje in grah) in okoli 150 gramov krompirja na osebo. Za kisle kumarice zadostuje približno 60 do 70 gramov, enako velja za jabolko ali zeleno (raje ne dodajajte obojega). Za majonezo uporabite dve jajci in od 400 do 500 mililitrov olja. Priporočeno je rastlinsko olje, najbolje sončnično, saj bi olivno lahko vplivalo na okus majoneze. Vanjo dodajte žličko gorčice, sok polovice limone ali žličko jabolčnega kisa ter ščepec soli in popra.

Nasveti za pripravo

Za dobro francosko solato je pomembno, da je majoneza temeljito stepena in dovolj čvrsta, da poveže sestavine in jih drži skupaj. Če nimate izkušenj ali časa za pripravo, lahko uporabite tudi kakovostno kupljeno. Če dodajate jabolko, izberite sočno, rahlo kislo, da doda svežino, a pazite, da ne bo prevladal njegov okus. Tudi kisle kumarice je treba dodati v količini, da le dopolnjujejo okus solate. Majonezi lahko nekoliko kiselkast okus zagotovite z dodatkom male količine belega vina. To zmanjša občutek maščobe in solati doda globljo, bolj prefinjeno noto.

FOTO: Ozgur Coskun/Gettyimages

Malenkosti, ki jih je dobro upoštevati

Pri pripravi francoske solate je pomembno, da je zelenjava enake velikosti: korenje, zeleno, jabolko, kumarice in krompir narežite na majhne kocke, krompir skuhajte v olupku, ostalo zelenjavo pa na kratko v rahlo osoljeni vodi, da ostane še malce trda. Kumare pred dodajanjem rahlo odcedite. Če želite, lahko solato dopolnite s kuhano šunko, svinjskim karéjem ali telečjo pečenko, dodate lahko na kocke narezano kuhano jajce. Najbolje jo je pojesti v treh dneh po pripravi, če je v hladilniku, lahko zdrži do pet dni. Pri postrežbi na mizo ne postavljajte cele sklede, vzemite le količino, ki zadostuje za en obrok, preostanek shranite pokrit v hladilniku, da se ne bo navzel vonja drugih živil, svetuje 24 sata.hr.