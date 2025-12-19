Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Naj bo letošnji december drugačen. Zapeljite se z vlakom do praznično okrašenih mest v Sloveniji in tujini ali pa se ob poslušanju pravljic popeljite z Vilami v pravljično deželo Celje. Obeta pa se še nekaj posebnega – nekaj, kar bo razveselilo vse ljubitelje muzejskega vlaka …

Speča dama se vrača – decembrska pravljica na tirih!

Po nekaj letih premora se decembra na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak s parno lokomotivo, ki bo s svojo nostalgično podobo pričaral nepozabno praznično vzdušje. Muzejski vlak je v hipu osvojil srca in ker so vozovnice v predprodaji izginile v rekordnem času, … bo 102 let stara dama zasopihala tudi 27. decembra 2025, na prazničnih vožnjah iz Ljubljane proti Kranju, Grosupljem, Borovnici in Litiji. Več podrobnosti bo objavljenih na spletni strani www.slo-zeleznice.si in družbenih omrežjih.

Budimpešta FOTO: Arhiv SŽ

Advent ali Silvestrovanje v Evropskih mestih že od 9 evrov

Večji in manjši kraji pri naših sosedih se že novembra odenejo v praznična oblačila. Iz Slovenije pa se z vlakom lahko udobno zapeljete naravnost v središča mest, med pisane stojnice in številne čudovite okrasitve. Obiščite Zagreb, večkrat razglašen za najboljši advent v Evropi, ki med 29. novembrom in 7. januarjem ponuja Ledeni park, stojnice z lokalnimi dobrotami in koncerte na prostem – vse to že od 9 € za vozovnico! Če vas vleče dlje, vas Budimpešta očara s 3D svetlobnimi projekcijami, drsališčem in skoraj 150 razstavljavci na Trgu sv. Štefana – tja pa se zapeljete že od 16 €. Dunaj in Gradec vabita z elegantnimi sejmi, ledenimi jaslicami in pravljičnimi gozdovi, vozovnice pa so na voljo od 29 €.

Adventni Zagreb FOTO: Arhiv SŽ

Skupina mladih, najmanj šestih oseb, ki skupaj potujejo z vlakom v Avstrijo ali na Hrvaško, pa lahko uveljavlja 70-odstotni popust za mlade od 15. do 20. leta, njihov spremljevalec pa potuje brezplačno. Ugodno lahko obiščete tudi adventne sejme v Beljaku, Trstu, Opatiji, na Reki… čakajo pa vas tudi München, Zürich, Praga…

Pravljične vile v Celju FOTO: Arhiv SŽ

Čarobna Slovenija je bližje, kot mislite

Če prisegate na domače pravljice, vas čakajo praznično okrašena mesta po vsej Sloveniji. Ljubljana z 850 svetlobnimi skulpturami, stojnicami ob Ljubljanici in brezplačnimi prireditvami je prava zvezda decembra. Maribor zažari s panoramskim kolesom in Vilinskim dvorom, Celje pa se spremeni v Pravljično deželo, kjer vas na nekaterih vlakih pozdravijo in vam krajšajo pot Pravljične vile. Celje se ponaša z nazivom Evropsko božično mesto 2025, kar je razlog več, da se zapeljete tja! Nikakor pa ne smemo pozabiti na Fantazimo v Kopru, prisrčno Radovljico in ostale kraje.

V adventna mesta se po Sloveniji lahko zapeljete s številnimi ugodnimi ponudbami, kot so:

• Turist vikend – 30 % popust ob vikendih in praznikih

• IZLETka – pavšalna vozovnica za neomejena potovanja po Sloveniji

• Družinski popusti – 40% popust za otroke do 12. leta pa kar brezplačno.

na splošno pa otroci do 6 let potujejo brezplačno, od 6 do 14 let s 50 % popustom.

Več informacij

Vse podrobnejše informacije o voznih redih, cenah in dodatnih ponudbah, dobite na vaši železniški postaji, na spletni strani: www.slo-zeleznice.si, po e-pošti potnik.info@slo-zeleznice.si in po telefonu, na številki 0808111.

Preverite vozne rede, izberite svojo destinacijo in si pričarajte decembrsko pravljico že na poti. Naj bo december na tirih – v družbi smeha, lučk in nepozabnih trenutkov

Naročnik oglasne vsebine: Slovenske železnice