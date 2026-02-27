  • Delo d.o.o.
RAJ DOMA

Zabave polna velika noč, ideje za otroke in starše

Praznike otrokom popestrimo s preprostimi igrami, kot so velikonočni spomin, sekanje, lov na pirhe, tek z jajci in pripni rep; pri pripravi nekaterih lahko tudi sodelujejo.
Barbara K. Petek
 27. 2. 2026 | 12:28
Velikonočni prazniki so čas za družino, zato je dobro poskrbeti, da se bodo najmlajši zabavali tudi potem, ko bodo pirhi že pobarvani in potica snedena. Pripravimo jim zabavne igre, pri njihovi izdelavi pa lahko sodelujejo.

Za velikonočni spomin potrebujemo nekaj listov tršega papirja, flomaster ter barvice, voščenke ali vodenke. Liste narežemo na velikost kart, naj jih bo parno število, ter nanje s črnim flomastrom narišemo obrise velikonočnih motivov. Ti naj bodo enaki na dveh karticah. Zdaj pridejo na vrsto otroci, ki bodo sličice pobarvali, kot se jim bo zahotelo. Ko so karte pripravljene, jih premešamo in obrnemo s sličicami navzdol. Igralci obrnejo po dve, in če sta na njiju enaka motiva, karti obdržijo ter obračajo znova, v nasprotnem primeru je na vrsti drugi. Zmaga tisti, ki najde največ parov.

Zelo zabavna je tudi igra, imenovana pripni rep. Na večji risalni list narišemo obris zajca, otroci ga lahko pobarvajo, ter ga

prilepimo na steno. Iz volne izdelamo cof in nanj prilepimo kos dvostranskega lepilnega traku. Otroku zavežemo oči, da bo igra težja, ga nekajkrat zavrtimo, mu damo v roko cof, on pa mora čim bolj natančno zadeti predel na zajčku, kamor spada rep. Zajca lahko izrežemo tudi iz filca ter na cof namesto lepilnega traku našijemo ježka.

Glede na to, da nas bo, kot kaže, tudi za velikonočni konec tedna razvajalo toplo in sončno vreme, se lahko odpravimo na vrt pred hišo ter po njegovih kotičkih poskrijemo pirhe, ki jih morajo otroci nato poiskati. Seveda jim lahko lov na pirhe pripravimo tudi v stanovanju, tam ni nič manj zanimivih skritih kotičkov. S pirhi se lahko igramo tradicionalno velikonočno igro, imenovano sekanje. Poleg pirhov potrebujemo nekaj kovancev, pehar ter precej moči in natančnosti. Postavimo se dober meter od peharja, v katerega smo položili pirh, ter ga poskušamo s kovancem zadeti. Če nam uspe in kovanec v jajcu ostane, tudi ko slednjega obrnemo, dobimo tri točke. Če kovanec, ko jajce obrnemo, izpade, dobimo dve točki, če se kovanec od lupine samo odbije, pa eno. Zgrešen met ne prinaša točk.

Če nimamo dovolj prostora za tek z jajci, pripravimo velikonočni poligon.


Če je pri hiši več otrok, jih lahko malce razgibamo s tekom z jajci: otroci se postavijo na startno črto, v žlico damo vsakemu pirh. Nato se poženejo po vnaprej določeni progi, pri tem pa morajo paziti, da jim jajca ne padejo na tla, sicer izpadejo. Zmagovalec je tisti, ki prvi priteče na cilj z jajcem v žlici. V stanovanju, kjer je manj prostora, otrokom namesto teka pripravimo velikonočni poligon, pri katerem morajo z jajcem v žlici premagovati različne ovire, denimo se splaziti pod stolom, prestopiti med stenama napeljano vrv, se nekajkrat zavrteti okrog svoje osi in podobno. Smeh in zabava sta zagotovljena.

