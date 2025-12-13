  • Delo d.o.o.
ČAROBNI MARIBOR

Zimo je DJ Umek spremenil v poletje (FOTO)

Legenda tehna je dodobra razgrel nabito poln Trg Leona Štuklja.
Uroš Umek, njegova žena Senka ter Alias, ki je ogreval ter zaključil dogajanje na nabito polnem Trgu Leona Štuklja. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborski rockerski dvojec Akustični orgazem velja za nepogrešljivega. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Špela Štamol, urednica Grazie, Katja Janko Puh, vodja marketinga v Commi, ter Polona Borko FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Eva Lozina, vodja kabineta župana in programa Čarobni Maribor, ter Gregor Zalokar, piarovec in producent FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
 13. 12. 2025 | 15:15
1:52
A+A-

Praznično-novoletni program v štajerski prestolnici, imenovan Čarobni Maribor, ki poteka na dveh trgih, na tretjem, Trgu svobode, pa bodo kmalu dokončali drsališče za otroke, se je izjemno dobro prijel. Mnogi pravijo, da je povsem zapolnil praznino, ki so jo morali nekoč krpati z Dunajem, Zagrebom ali Budimpešto. Letošnji program je osredotočen na podaljšan konec tedna na Trgu Leona Štuklja, za dobrote ali tipične vsebine za ta letni čas pa so poskrbeli pod velikim kolesom v božični vasi na Glavnem trgu.

Letos so vsi dogodki poskrbeli za presežke. Marko Soršak - Soki je s svojim bobnarskim podmladkom dodobra napolnil mariborsko dnevno sobo, kot so trg poimenovali pred dobrimi desetimi leti. Četrtkov termin je pripadel Dj Umeku, očetu slovenske elektronske scene; trg je napolnil do zadnjega kotička in kljub nizkim temperaturam so nekateri plesali celo v kratkih rokavih, kot da je vrhunec poletja. Komentarji na spletu so sporočali, da se njegova elektronika sliši vse do Pohorja. Mimogrede, Uroš Umek bo prihodnje leto konec oktobra praznoval 50. rojstni dan z enkratnim glasbenim spektaklom Umek 5.0 – (ne)združljivo, za katerega pripravlja kup zanimivih sodelovanj in ki ga bo izvedel le enkrat.

Čarobni Maribor pa se s programom premika v drugo tretjino. Včeraj so trg na noge dvignili Polkaholiki, danes prihaja Miran Rudan, ki ga Maribor obožuje. V mestu ob Dravi ima svoj osebni rekord obiskanosti tudi Dejan Vunjak. Pred njim bo nastopil Nipke, potem pa si bodo sledili Pantloons, Natalija Verboten, Alo!Stari, Redhedii&Estora ter najbolj pričakovan duo Denis&Denis. 

