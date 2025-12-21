Žive jaslice v Postojnski jami z eno samo glavno igralko (FOTO)

Tudi pred letošnjim božičem smo si novinarji, fotografi in televizijski snemalci lahko kot prvi ogledali žive jaslice, ki jih že 35. letos pripravljajo v Postojnski jami. Preden nas je jamski vlak popeljal v notranjost postojnskega kapniškega sveta, je Marjan Batagelj, predsednik uprave Postojnske jame, predstavil poslovne rezultate, ki so izjemni. Rezultate je primerjal s tistimi iz leta 2010, ko je prevzel krmilo naše podzemne lepotice. Razlika je več kot očitna. Tudi napoved za prihodnje leto je več kot obetavna. Žive jaslice v jami spadajo med najlepše uprizoritve božiča na svetu. Na sporedu bodo od 25. do 30. decembra, vsak dan pa bo 16 predstav, ki se bodo začele ob 13.30. Vstopnice za ogled živih jaslic so že na voljo na spletni strani Postojnske jame. Tako si boste lahko zagotovili svoj sedež na jamskem vlaku.

Vsak dan 16 predstav

Pri živih jaslicah gre za avtentično nadaljevanje in nadgradnjo tradicije prvih jaslic Frančiška Asiškega, ki jih je leta 1223 postavil v votlini pri Assisiju v Italiji. Veličastna zgodba Jezusovega rojstva je nanizana na 5 km dolgi poti, ki vključuje vožnjo z jamskim vlakcem in sprehod skozi podzemne dvorane, kjer se ob spremljavi vrhunske glasbe odvijajo svetopisemski prizori, oviti v čarobno svetlobno kuliso. Igralska zasedba z več kot 100 nastopajočimi oživlja 18 svetopisemskih prizorov in uprizarja čustveno zgodbo o božičnem čudežu. Veličastno petje spremlja vse prizore. Letošnje Žive jaslice v Postojnski jami bodo še mogočnejše z izvrstnimi slovenskimi glasbeniki in mednarodno uveljavljenimi vokalisti iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Postojnska jama bo praznično razsvetljena s številnimi lučmi, ki bodo veličino narave še bolj poudarile, zato bo ogled predstave igra svetlobe, barv in lepote, kakršne ne dosega nobena druga božična prireditev.

Marjan Batagelj si je ob prvi predstavitvi jaslic pošteno oddahnil.

Na koncu sta zapela Mojca Bitenc in Domen Križaj.

5 kilometrov je dolga pot ogleda.

Ob vznožju Velike gore v prizoru Oznanjenje Zahariji očara pevski nastop Ivana Defabianija s pesmijo The Lord's Prayer (Gospodova molitev). Na Veliki gori angel Gabriel Devici Mariji oznani, da bo rodila božjega sina, Leonarda Kavedžić pa zapoje pesem Ave Marija. V Bertarellijevem rovu se angeli prikažejo pastirjem in oznanijo rojstvo Odrešenika, pri tem zazveni hornistka Manca Božičnik. Na najnižji točki poti sta prizora prihod Svetih treh kraljev in rojstvo Jezusa ob spremljavi pesmi Sveta noč v izvedbi Kire Štruc Jurički in Tare Demšar Toplak. Pred koncertno dvorano Betlehemske pastirje spremlja čelistka Ana Miculinić. Letošnja predstava je odraz želje po ohranitvi miru in ustvarjanju boljšega sveta. Pesem The Prayer (Molitev) v kombinaciji čustvenega soprana in opernega tenorja govori o prošnji za vodstvo, mir in zaščito – kot molitev za boljši, bolj sočuten svet.

Marija, Jožef in Jezušček

Sveti trije kralji prihajajo na obisk k novorojenemu detetu.

Več kot 100 nastopajočih oživlja 18 svetopisemskih prizorov.

»Letos sva umetniški koncept zasnovala okoli Marijine arhetipske zgodbe, ki jo razumeva kot odmev starodavnega izročila boginje matere. Ko vstopava v ustvarjalni dialog z jamo, izhajava iz načela celostne umetnine, podobno kot so ga razumeli srednjeveški mojstri katedral. Jama postane živa umetnina, naravna katedrala, v kateri se svetloba, glasba in gib prelivajo v eno samo izkušnjo. Omogoča nama izjemno izkušnjo ustvarjanja v neposrednem dialogu z naravo. Vsak odmev, vsak odtenek svetlobe, kapljica, ki pade s stropa, vse to postane del predstave,« sta pojasnila režiserka Lidija Bernik in producent Janez Jordan iz Magičnega gledališča Serpentes. Marjan Batagelj je dodal, da gre pri živih jaslicah za edinstveno povezavo naravne dediščine, umetnosti in sakralnega izročila. »To je nekaj prečudovitega, ko se vse zlije v eno,« je dejal. »Vse to bo dočakalo in doživelo približno 22.000 do 23.000 obiskovalcev jaslic, ki so prve in največje žive jaslice v Sloveniji. Naša predstava je dolga pet kilometrov, 3,5 km je vožnje z vlakom, poldrugi kilometer pa predstavlja neposredni ogled vseh 18 svetopisemskih prizorov.«

Upanje in mladi upi

Priprave na Žive jaslice v Postojnski jami se začnejo že zgodaj jeseni. Izpeljati tako kompleksen dogodek znotraj zaščitene naravne dediščine je za vodstvo prireditve in tehnično ekipo Parka Postojnska jama velik zalogaj, ki se ga lotevajo odgovorno in strokovno. Nastopajoči prihajajo iz različnih okolij. Mednarodni zasedbi profesionalnih pevcev in instrumentalistov se vsako leto z navdušenjem pridružijo lokalni glasbeniki, igralci in plesalci, domačini iz Postojne in okolice. Sodelovanje na živih jaslicah je postalo tradicija, brez njih si ne znajo predstavljati prazničnega decembra. Njihov entuziazem in predanost dogodku sta pristna, zato se predstava vsako leto resnično dotakne ljudi. »Sodelovanje domačinov je srce predstave. To ni le dogodek, ki ga Postojna in Postojnska jama gosti, to je dogodek, ki ga ljudje tukaj živijo. Žive jaslice že desetletja povezujejo generacije, družine in prijatelje, ki nastopajo z iskrenostjo, kakršne ne moreš zaigrati,« je poudaril predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj.

Oznanjenje Jožefu ob spremljavi flavte

Prizori svetopisemske zgodbe so nevsiljivo označeni.

Jama postane živa umetnina, naravna katedrala, v kateri se svetloba, glasba in gib prelivajo v eno samo izkušnjo.

Dodal je še: »Božič s seboj prinaša sporočilo upanja, zato smo veseli, da bodo del Živih jaslic v Postojnski jami tudi mladi talentirani glasbeniki. Mladi upi se v božični zgodbi predstavljajo pri prizoru Jezusovega rojstva z najbolj znano božično pesmijo vseh časov Sveta noč in v vlogi pastircev s slovensko božično Glej, zvezdice božje. To so Kira Štruc Jurički, Ana Miculinić, Dominika Kastelic, Tara Demšar Toplak, Nika Valenčič, Robyn Lazell, Tinkara Bučar in Anabela Kosanović.« Med drugim je povedal, da jaslice niso šovbiznis, nekateri jih želijo predstaviti kot spektakel, kar sicer dejansko je, toda na visoki umetniški ravni: »Nekateri menijo, da je naša jama kulisa za božične prizore. Ona je glavna igralka, vsi ostali imamo stranske vloge.«

Kar šest nastopajočih deklet upodobi Marijo.

Leonarda Kavedžić zapoje pesem Ave Marija.