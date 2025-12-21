  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODZEMNI ODER

Žive jaslice v Postojnski jami z eno samo glavno igralko (FOTO)

Postojnska jama se vsak konec decembra spremeni v največji podzemni oder na svetu.
Božična zgodba nam prinaša sporočilo o ljubezni, upanju in čudežu. Fotografije: Primož Hieng

Božična zgodba nam prinaša sporočilo o ljubezni, upanju in čudežu. Fotografije: Primož Hieng

Marjan Batagelj si je ob prvi predstavitvi jaslic pošteno oddahnil.

Marjan Batagelj si je ob prvi predstavitvi jaslic pošteno oddahnil.

Na koncu sta zapela Mojca Bitenc in Domen Križaj.

Na koncu sta zapela Mojca Bitenc in Domen Križaj.

Marija, Jožef in Jezušček

Marija, Jožef in Jezušček

Sveti trije kralji prihajajo na obisk k novorojenemu detetu.

Sveti trije kralji prihajajo na obisk k novorojenemu detetu.

Oznanjenje Jožefu ob spremljavi flavte

Oznanjenje Jožefu ob spremljavi flavte

Prizori svetopisemske zgodbe so nevsiljivo označeni.

Prizori svetopisemske zgodbe so nevsiljivo označeni.

Kar šest nastopajočih deklet upodobi Marijo.

Kar šest nastopajočih deklet upodobi Marijo.

Leonarda Kavedžić zapoje pesem Ave Marija.

Leonarda Kavedžić zapoje pesem Ave Marija.

V prizoru Oznanjenje Zahariji bo obiskovalce očaral Ivan Defabiani s pesmijo The Lord's Prayer (Gospodova molitev).

V prizoru Oznanjenje Zahariji bo obiskovalce očaral Ivan Defabiani s pesmijo The Lord's Prayer (Gospodova molitev).

Božična zgodba nam prinaša sporočilo o ljubezni, upanju in čudežu. Fotografije: Primož Hieng
Marjan Batagelj si je ob prvi predstavitvi jaslic pošteno oddahnil.
Na koncu sta zapela Mojca Bitenc in Domen Križaj.
Marija, Jožef in Jezušček
Sveti trije kralji prihajajo na obisk k novorojenemu detetu.
Oznanjenje Jožefu ob spremljavi flavte
Prizori svetopisemske zgodbe so nevsiljivo označeni.
Kar šest nastopajočih deklet upodobi Marijo.
Leonarda Kavedžić zapoje pesem Ave Marija.
V prizoru Oznanjenje Zahariji bo obiskovalce očaral Ivan Defabiani s pesmijo The Lord's Prayer (Gospodova molitev).
Primož Hieng
 21. 12. 2025 | 09:10
6:37
A+A-

Tudi pred letošnjim božičem smo si novinarji, fotografi in televizijski snemalci lahko kot prvi ogledali žive jaslice, ki jih že 35. letos pripravljajo v Postojnski jami. Preden nas je jamski vlak popeljal v notranjost postojnskega kapniškega sveta, je Marjan Batagelj, predsednik uprave Postojnske jame, predstavil poslovne rezultate, ki so izjemni. Rezultate je primerjal s tistimi iz leta 2010, ko je prevzel krmilo naše podzemne lepotice. Razlika je več kot očitna. Tudi napoved za prihodnje leto je več kot obetavna. Žive jaslice v jami spadajo med najlepše uprizoritve božiča na svetu. Na sporedu bodo od 25. do 30. decembra, vsak dan pa bo 16 predstav, ki se bodo začele ob 13.30. Vstopnice za ogled živih jaslic so že na voljo na spletni strani Postojnske jame. Tako si boste lahko zagotovili svoj sedež na jamskem vlaku.

Vsak dan 16 predstav

Pri živih jaslicah gre za avtentično nadaljevanje in nadgradnjo tradicije prvih jaslic Frančiška Asiškega, ki jih je leta 1223 postavil v votlini pri Assisiju v Italiji. Veličastna zgodba Jezusovega rojstva je nanizana na 5 km dolgi poti, ki vključuje vožnjo z jamskim vlakcem in sprehod skozi podzemne dvorane, kjer se ob spremljavi vrhunske glasbe odvijajo svetopisemski prizori, oviti v čarobno svetlobno kuliso. Igralska zasedba z več kot 100 nastopajočimi oživlja 18 svetopisemskih prizorov in uprizarja čustveno zgodbo o božičnem čudežu. Veličastno petje spremlja vse prizore. Letošnje Žive jaslice v Postojnski jami bodo še mogočnejše z izvrstnimi slovenskimi glasbeniki in mednarodno uveljavljenimi vokalisti iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Postojnska jama bo praznično razsvetljena s številnimi lučmi, ki bodo veličino narave še bolj poudarile, zato bo ogled predstave igra svetlobe, barv in lepote, kakršne ne dosega nobena druga božična prireditev.

Marjan Batagelj si je ob prvi predstavitvi jaslic pošteno oddahnil.
Marjan Batagelj si je ob prvi predstavitvi jaslic pošteno oddahnil.
Na koncu sta zapela Mojca Bitenc in Domen Križaj.
Na koncu sta zapela Mojca Bitenc in Domen Križaj.

5 kilometrov je dolga pot ogleda.

Ob vznožju Velike gore v prizoru Oznanjenje Zahariji očara pevski nastop Ivana Defabianija s pesmijo The Lord's Prayer (Gospodova molitev). Na Veliki gori angel Gabriel Devici Mariji oznani, da bo rodila božjega sina, Leonarda Kavedžić pa zapoje pesem Ave Marija. V Bertarellijevem rovu se angeli prikažejo pastirjem in oznanijo rojstvo Odrešenika, pri tem zazveni hornistka Manca Božičnik. Na najnižji točki poti sta prizora prihod Svetih treh kraljev in rojstvo Jezusa ob spremljavi pesmi Sveta noč v izvedbi Kire Štruc Jurički in Tare Demšar Toplak. Pred koncertno dvorano Betlehemske pastirje spremlja čelistka Ana Miculinić. Letošnja predstava je odraz želje po ohranitvi miru in ustvarjanju boljšega sveta. Pesem The Prayer (Molitev) v kombinaciji čustvenega soprana in opernega tenorja govori o prošnji za vodstvo, mir in zaščito – kot molitev za boljši, bolj sočuten svet.

Marija, Jožef in Jezušček
Marija, Jožef in Jezušček
Sveti trije kralji prihajajo na obisk k novorojenemu detetu.
Sveti trije kralji prihajajo na obisk k novorojenemu detetu.

Več kot 100 nastopajočih oživlja 18 svetopisemskih prizorov.

»Letos sva umetniški koncept zasnovala okoli Marijine arhetipske zgodbe, ki jo razumeva kot odmev starodavnega izročila boginje matere. Ko vstopava v ustvarjalni dialog z jamo, izhajava iz načela celostne umetnine, podobno kot so ga razumeli srednjeveški mojstri katedral. Jama postane živa umetnina, naravna katedrala, v kateri se svetloba, glasba in gib prelivajo v eno samo izkušnjo. Omogoča nama izjemno izkušnjo ustvarjanja v neposrednem dialogu z naravo. Vsak odmev, vsak odtenek svetlobe, kapljica, ki pade s stropa, vse to postane del predstave,« sta pojasnila režiserka Lidija Bernik in producent Janez Jordan iz Magičnega gledališča Serpentes. Marjan Batagelj je dodal, da gre pri živih jaslicah za edinstveno povezavo naravne dediščine, umetnosti in sakralnega izročila. »To je nekaj prečudovitega, ko se vse zlije v eno,« je dejal. »Vse to bo dočakalo in doživelo približno 22.000 do 23.000 obiskovalcev jaslic, ki so prve in največje žive jaslice v Sloveniji. Naša predstava je dolga pet kilometrov, 3,5 km je vožnje z vlakom, poldrugi kilometer pa predstavlja neposredni ogled vseh 18 svetopisemskih prizorov.«

Upanje in mladi upi

Priprave na Žive jaslice v Postojnski jami se začnejo že zgodaj jeseni. Izpeljati tako kompleksen dogodek znotraj zaščitene naravne dediščine je za vodstvo prireditve in tehnično ekipo Parka Postojnska jama velik zalogaj, ki se ga lotevajo odgovorno in strokovno. Nastopajoči prihajajo iz različnih okolij. Mednarodni zasedbi profesionalnih pevcev in instrumentalistov se vsako leto z navdušenjem pridružijo lokalni glasbeniki, igralci in plesalci, domačini iz Postojne in okolice. Sodelovanje na živih jaslicah je postalo tradicija, brez njih si ne znajo predstavljati prazničnega decembra. Njihov entuziazem in predanost dogodku sta pristna, zato se predstava vsako leto resnično dotakne ljudi. »Sodelovanje domačinov je srce predstave. To ni le dogodek, ki ga Postojna in Postojnska jama gosti, to je dogodek, ki ga ljudje tukaj živijo. Žive jaslice že desetletja povezujejo generacije, družine in prijatelje, ki nastopajo z iskrenostjo, kakršne ne moreš zaigrati,« je poudaril predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj.

Oznanjenje Jožefu ob spremljavi flavte
Oznanjenje Jožefu ob spremljavi flavte
Prizori svetopisemske zgodbe so nevsiljivo označeni.
Prizori svetopisemske zgodbe so nevsiljivo označeni.

Jama postane živa umetnina, naravna katedrala, v kateri se svetloba, glasba in gib prelivajo v eno samo izkušnjo.

Dodal je še: »Božič s seboj prinaša sporočilo upanja, zato smo veseli, da bodo del Živih jaslic v Postojnski jami tudi mladi talentirani glasbeniki. Mladi upi se v božični zgodbi predstavljajo pri prizoru Jezusovega rojstva z najbolj znano božično pesmijo vseh časov Sveta noč in v vlogi pastircev s slovensko božično Glej, zvezdice božje. To so Kira Štruc Jurički, Ana Miculinić, Dominika Kastelic, Tara Demšar Toplak, Nika Valenčič, Robyn Lazell, Tinkara Bučar in Anabela Kosanović.« Med drugim je povedal, da jaslice niso šovbiznis, nekateri jih želijo predstaviti kot spektakel, kar sicer dejansko je, toda na visoki umetniški ravni: »Nekateri menijo, da je naša jama kulisa za božične prizore. Ona je glavna igralka, vsi ostali imamo stranske vloge.«

Kar šest nastopajočih deklet upodobi Marijo.
Kar šest nastopajočih deklet upodobi Marijo.
Leonarda Kavedžić zapoje pesem Ave Marija.
Leonarda Kavedžić zapoje pesem Ave Marija.
V prizoru Oznanjenje Zahariji bo obiskovalce očaral Ivan Defabiani s pesmijo The Lord's Prayer (Gospodova molitev).
V prizoru Oznanjenje Zahariji bo obiskovalce očaral Ivan Defabiani s pesmijo The Lord's Prayer (Gospodova molitev).

Več iz teme

božičjaslicePostojnska jamaMarjan Batageljprazniki
ZADNJE NOVICE
12:20
Novice  |  Nedeljske novice
SUPER VETERANI

Jure kot Noriaki in Lindsey

Američanka Vonnova je pri 41 letih v St. Moritzu postala najstarejša zmagovalka svetovnega pokala v alpskem smučanju. Japonec Kasai, star 53 let, skače na tekmah celinskega pokala, po 19 letih pa se je uspešno reaktiviral Jure Radelj.
21. 12. 2025 | 12:20
12:09
Bulvar  |  Domači trači
NA DRŽABNEM OMREŽJU

S to šalo je priljubljeni župnik Martin Golob nasmejal Slovenijo (VIDEO)

Obožuje ga staro in mlado.
21. 12. 2025 | 12:09
11:50
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Legenda, izdaja in smrt! Temna skrivnost Predjamskega gradu

Predjamski grad ni le turistična znamenitost, temveč simbol iznajdljivosti, kljubovanja in tesne povezanosti človeka z naravnim okoljem.
21. 12. 2025 | 11:50
11:26
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Bravo, Nika! Naša šampionka najboljša v kvalifikacijah v Engelbergu

Nika Prevc je edina presegla 130 metrov.
21. 12. 2025 | 11:26
11:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
V NOČI NA SOBOTO

Moški (23) v Ljubljani hudo pretepel 42-letnika, njegovo življenje visi na nitki

Motiv za nasilno dejanje še ni znan, moška pa se po podatkih policije nista poznala.
21. 12. 2025 | 11:10
10:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICISTI PROSIJO ZA POMOČ

Neznano kam je odšel Miha Slapar iz Kamnika

Visok je okoli 180 cm, srednje postave, ima kratke rjave lase in temno rjave oči.
21. 12. 2025 | 10:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki