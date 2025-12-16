  • Delo d.o.o.
ZA STARE IN MLADE

10 top gamerskih daril 2024: od retro Lego Game Boya do Minecraft šaha

Nekaj idej za ljubitelje videoiger, ki bodo primerne za različne generacije.
Staš Ivanc
 16. 12. 2025 | 11:10
3:35
A+A-

Gamerji so lahko precej zahtevna skupina za obdarovanje. Večina bo igre nabavila v digitalni obliki v spletnih trgovinah Steam, Xbox, Nintendo ali PlayStation Plus, zato jim ne moremo kar tako kupiti najnovejše različice streljačine Call of Duty in misliti, da je to to. Na srečo obstaja veliko uporabnih dodatkov in zabavnih lifestyle daril, igričarji pa imajo običajno še veliko drugih interesov, ki se na različne načine prepletajo z igrami.

Ideje za darila za odrasle gamerje

Game Boy Lego je popolna izbira za retro gamerje. Gre za kockasto repliko originalne Nintendove ročne konzole v skoraj realni velikosti, ki vključuje tudi sestavljive kartuše in stojalo. Set ponuja nostalgično izkušnjo sestavljanja in je čudovit dodatek vsaki zbirki lego kock ali retro konzol.

Specializirane knjige so odlično darilo za tiste, ki želijo poglobljeno raziskati svet videoiger. Založbe, kot sta Tune & Fairweather ter Lost in Cult, ponujajo visokokakovostne knjige, ki vključujejo študije priljubljenih iger, kot so Elden Ring, Bloodborne in Dark Souls, ter zgodovinske vodnike po klasičnih konzolah.

Oblačila Insert Coin so krasna odločitev za navdušence nad videoigrami in modo. Podjetje že 15 let oblikuje kakovostna oblačila, navdihnjena z novimi in retro igrami. Med najnovejšimi izdelki so jakna Resident Evil 4, blazerji Persona 5 in kape Cyberpunk 2077.

Za ljubitelje glasbe in videoiger so na voljo vinilni albumi z glasbo iz iger. Založbe, kot so Laced Records, Data Discs, IAm8Bit in Black Screen, ponujajo vinilke z glasbeno spremljavo iz klasičnih iger, med katerimi so Doom, Zelda in Hellblade.

Namizne igre na temo videoiger so odličen način, da gamerje za nekaj časa odmaknemo od zaslonov. Igre, kot sta Slay the Spire in Pac Man Quoridor, temeljijo na priljubljenih videoigrah in ponujajo zabavno izkušnjo za vse.

Darila za otroke in najstnike

Igralni plošček PowerA je odlična izbira za tiste, ki potrebujejo dodatne kontrolerje za igralne konzole, kadar na obisk pridejo prijatelji. Združljiv je z Xboxom, Switchem in osebnimi računalniki, poleg tega pa je trpežen in cenovno dostopen.

Za tiste, ki radi okrasijo svojo sobo, je na voljo plakat Omy z nalepkami. Navdihnjen je s klasičnimi arkadnimi igrami in slogom kawaii (vse, kar je sladko, ljubko in kičasto lepo) ter vključuje barvite nalepke, ki jih lahko otroci prilepijo na ustrezna mesta na plakatu.

Prenosna konzolica Super Micro je popolno darilo za ljubitelje retro iger. Te male ročne napravice, ki jih dejansko prodajajo kot obeske za ključe, vsebujejo legendarne igre Asteroids, Centipede, Burgertime in Space Invaders ter omogočajo igranje kjer koli in kadar koli.

Šah Minecraft je inovativna šahovska plošča, na kateri se spopadajo vaščani in creeperji. Združuje klasično kraljevsko igro z elementi priljubljene ene najbolje prodajanih videoiger vseh časov, kar bo zagotovo pritegnilo pozornost mladih igralcev.

Za tiste, ki jih zanima programiranje, je osebni računalniški komplet Raspberry Pi 400 idealno darilo. Miniaturni PC je vgrajen v tipkovnico, komplet pa vključuje vse komponente, vključno z miško, kabli in vodnikom za začetnike. 

videoigredarilaobdarovanjeračunalniške igriceigranjebožična darilaknjigabožičFortnite
