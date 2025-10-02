  • Delo d.o.o.
SKOK ČEZ PLOT

7 laži, ki jih poročeni govorijo ljubicam

Pogosta fraza je, da z ženo nimata več nič skupnega. Velikokrat je izgovor, da ostajajo v zakonu zaradi otrok.
Ločitve so zapletene, zahtevajo pogum in denar, pogosto vključujejo skupne potomce in lastnino. FOTO: Kieferpix/Getty Images
Ločitve so zapletene, zahtevajo pogum in denar, pogosto vključujejo skupne potomce in lastnino. FOTO: Kieferpix/Getty Images
S. N.
 2. 10. 2025 | 18:10
2:48
A+A-

Afere redko potekajo brez olepševanja. Poročeni moški pogosto krmarijo med dvema svetovoma, zato ljubicam govorijo tisto, kar želijo slišati. Resničnost pa je navadno precej bolj zapletena.

Brez čustev

Govor o tem, da nima več čustev do žene, se sliši prepričljivo in daje ljubici upanje. A vezi, ki nastanejo skozi leta skupnega življenja, ne izginejo čez noč. Čeprav strasti morda ni več, ostane občutek pripadnosti in odgovornosti.

Hladen zakon

Pogosta fraza je, da z ženo nimata več nič skupnega. To je priročen izgovor, ki naj bi opravičil afero. Toda v resnici večina zakonov kljub razpokam še vedno drži skupaj, saj se ljudje navežejo, gradijo rutine in redko kar tako zavržejo skupno življenje.

Skrivnost

Trditev, da žena ničesar ne sumi, je pogosto samo iluzija. Partnerice zaznajo spremembe v vedenju, v navadah in celo v tišini. Veliko jih o tem ne spregovori na glas, a intuicija je močna in redko zgreši.

Ločitev

Obljuba ločitve je pravi kliše. Veliko jih reče, da so tik pred tem, da zapustijo zakon, a resničnost je povsem drugačna. Ločitve so zapletene, zahtevajo pogum in denar, pogosto vključujejo otroke in skupno lastnino. Največkrat ostane le pri obljubah, ki se ponavljajo iz meseca v mesec.

Razumevanje

Besede o tem, da ga ljubica edina res razume, ustvarjajo občutek posebnosti. Toda takšne izjave največkrat pomenijo le, da moški zunaj zakona išče nekoga, ki ga posluša, ker doma ni prostora za pogovor. To ni nujno dokaz izjemne povezanosti, temveč odsev praznine v zakonu.

Otroci

Velikokrat je izgovor, da ostajajo v zakonu zaradi otrok. To se sliši plemenito in odgovorno, a v resnici so razlogi običajno bolj kompleksni: varnost, navada, strah pred spremembami in skrb za lastno udobje. Otroci so priročna razlaga, ki zakrije širšo sliko.

Vse na svetu

Besede, da bi moški za ljubico naredil vse, so najbolj romantične od vseh. Zvenijo kot prizor iz filma in dajejo občutek, da je ljubica na prvem mestu. V praksi pa to velja le, dokler resno ne ogrozi zakona. Takrat se hitro pokaže, kje so resnične prioritete. 

