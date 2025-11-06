  • Delo d.o.o.
ODNOSI

8 vrst osebkov, za katere ni vredno izgubljati časa

Škoda je energijo vlagati v nekaj, kar nima prihodnosti.
M. Fl.
 6. 11. 2025 | 18:00
2:32
A+A-

Nekateri odnosi ne prinašajo nič drugega kot zgolj bolečino in negotovost in nekaterim osebe ni vredno namenjati časa in energije.

Portal Thought catalog jih izpostavlja osem.

Nekomu, ki izgine brez besed (ghoster)

Tip izgine brez opozorila. Še dolgo boste mislili nanj, ker nikoli ne boste vedeli, zakaj je odšel.

Že kadar je prisoten, je težko razumeti, kaj se dogaja v njegovih mislih, in njegovo izginotje brez pojasnila ne pomeni, da ga niste vredni, ampak da meni, da je to najlažja rešitev in v resnici on ni vreden vas.

Nekomu, ki kliče le po polnoči

Če vas kliče samo ponoči si želi priti v vašo posteljo, ne v vaše srce.

Povsem v redu je, če ne iščete resne zveze, če pa bi radi nekaj več, definitivno ni dobra izbira.

Nekomu, ki kliče samo, ko je pijan

Če se na vas nikoli ne spomni, ko je trezen, si tudi tedaj, ko je pod vplivom alkohola, ne zasluži vašega časa. Če iščete zgolj zabavo, se lahko oglasite, sicer raje ignorirajte klic.

Nekomu, ki pred prijatelji igra drugo osebo

Ko je z vami, je sladek kot jabolčna pita, pred prijatelji pa je hladen in zadržan.

Če ima dve osebnosti, poskuša živeti dve ločeni življenji. Fant, ki je vreden vašega časa, vas ne bo skrival pred svojimi prijatelji.

Nekomu, ki je zaljubljen v samega sebe

Vsi poznamo kakšnega narcisa. Ljubi sebe in samo sebe ter nikoli ne bo drugače.

Nekomu, ki se zabava drugimi ženskami

Če se oba zabavata, je vse v redu, a če želite biti edina ženska v njegovem življenju, se z njim nočete ukvarjati.

Nekomu, ki misli, da je žaljenje spogledovanje

Se spomnite otroških dni, ko ste bili fantom, ki so bili nesramni do vas, v resnici všeč?

No, nista več otroka in če misli, da bo zaradi njegovih žaljivk privlačen, bo v njegovi družbi le trpela vaša samozavest.

Nekomu, ki nima motivacije

Motivacijo je mogoče spodbujati, a v končni fazi mora izhajati iz osebe same. In žigolo, ki nima nobene volje, da bi postal boljša oseba, zagotovo ni prava izbira.

