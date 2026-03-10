Adijo, vodni kamen: tako ga lahko čistimo naravno in brez pretiranega truda

Vodni kamen na pipah je ena tistih nadlog, ki se jih navadno lotimo šele takrat, ko postanejo zares opazne. Bele lise, hrapava površina in zamašene šobe so posledica trde vode, ki za seboj pušča mineralne obloge. Trša kot je voda v kraju, kjer bivamo, pogosteje se bo dogajalo, da voda ne bo tekla tako tekoče, kot si želimo. A na srečo obstaja trik, s pomočjo katerega lahko pipo očistimo, ne da bi nam to povzročalo sive lase ali kradlo dragoceni čas.

Zakaj vodni kamen sploh nastane? V vodi je veliko kalcija in magnezija. Ko tekočina izhlapi, minerali ostanejo na površini. Na sijočih kromiranih pipah v kuhinji in kopalnici so obloge še posebej vidne, in če jih ne odstranjujemo redno, se plast debeli, curek vode pa postane neenakomeren. Zoprno, a v resnici to težavo lahko rešimo v le nekaj potezah. Potrebujemo pa le tri pripomočke: kis, elastiko in vrečko.

Na sijočih kromiranih pipah v kuhinji in kopalnici so obloge še posebej vidne. FOTO: Hazal Ak/Getty Images

Po potrebi površino nežno obrišemo z mehko gobico ali podrgnemo s staro zobno ščetko.

V manjšo plastično vrečko nalijemo beli kis. Vrečko nato namestimo tako, da je glava pipe (torej tisti del, iz katerega teče voda) popolnoma potopljena v kis. Vrečko z elastiko pritrdimo na vrat pipe. Kis pustimo delovati vsaj dve, tri ure, pri trdovratnejših oblogah lahko tudi čez noč. Nato vrečko odstranimo, pipo speremo z vodo in obrišemo z mehko krpo.

Metoda deluje na kuhinjskih in kopalniških pipah

Kis je naravna kislina, ki raztaplja mineralne obloge. Medtem ko mi počivamo ali počnemo kaj drugega, na primer beremo ali se igramo z otroki, morda vnuki, opravi delo namesto nas. Ko vrečko odstranimo, bomo opazili, da so obloge raztopljene ali močno zmehčane. Če je treba, površino nežno obrišemo z mehko gobico ali podrgnemo s staro zobno ščetko. Izogibamo se grobim čistilnim gobicam ali žičnim krtačam, saj lahko poškodujejo kromirano površino.

Za temeljitejše čiščenje s pipe odvijemo mrežico in jo damo v kis. FOTO: Stanislav Sablin/Getty Images

Metoda deluje na kuhinjskih in kopalniških pipah. Če si želimo še bolj temeljitega čiščenja, s pipe odvijemo mrežico, jo damo v kozarec kisa in počakamo, da se mineralne usedline zmehčajo. Pozorni pa moramo biti pri armaturah iz črnega materiala ali drugih premazov, kjer se velja pred uporabo kisa najprej posvetovati s proizvajalcem, da površine ne bi poškodovali.