Nakupovanje, službene zabave, družinska kosila, prazna denarnica in neskončni seznami opravkov lahko poskrbijo, da bi zvečer raje spali kot bili spolno aktivni. Raziskave kažejo, da je vsakodnevni stres povezan z manjšo spolno željo in zadovoljstvom, njegov vpliv pa lahko občutita oba partnerja.

Ko smo preobremenjeni, se težje sprostimo in osredotočimo na prijetne občutke. Telo je sicer lahko pripravljeno na spolnost, glava pa še vedno premleva, kaj vse moramo postoriti pred božičem. Če večino prazničnih priprav prevzame le eden od partnerjev, lahko utrujenost spremljata še občutek krivde in zamera, ki prav tako nista najboljša zaveznika poželenja.

Zavira vzburjenje

Prazniki prinašajo še eno past: pričakovanja. Filmi in oglasi nas prepričujejo, da bi morali biti zaljubljeni, nasmejani in pripravljeni na strastne noči. Toda psihologi opozarjajo, da lahko pretirano spremljanje lastnega spolnega odziva zavira vzburjenje. Če med seksom razmišljamo, ali smo dovolj sproščeni, privlačni in strastni, se težje prepustimo užitku. Pojav, ki mu pravijo spectatoring, je znan predvsem iz raziskav spolnih težav. In bolj ko se trudimo ustvariti popoln romantični večer, večja je lahko možnost, da se nam vse skupaj zazdi še ena naloga na že tako predolgem seznamu.

Pomanjkanje spanja lahko dodatno zmanjša zanimanje za spolnost. Raziskava med ženskami je pokazala, da je bila vsaka dodatna ura spanja povezana s 14 odstotkov večjo verjetnostjo spolne aktivnosti naslednji dan. To seveda ne pomeni, da bomo po osmih urah spanja nujno bolj pohotni. Pomeni pa, da je počitek pomemben del spolnega zdravja. In prav tega decembra pogosto najbolj primanjkuje.