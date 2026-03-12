Adria za vedno! Danes odpirajo razstavo o njeni 58-letni zgodovini

V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije na Celovški cesti 23 v Ljubljani bodo danes ob 17. uri odprli občasno razstavo Adria za vedno/Adria4ever. Razstava, ki je nastala v sodelovanju muzejskih sodelavcev in nekdanjih zaposlenih v letalski družbi Adria Airways, razkriva zgodbe, spomine in mejnike slovenske civilne letalske dediščine. ​

Razstava predstavlja 58 let bogate zgodovine delovanja letalske družbe Adria Airways. Foto: Blaž Samec

Predstavlja 58 let bogate zgodovine delovanja letalske družbe Adria Airways, od ustanovitve leta 1961 prek prvih čarterskih poletov in razvoja v nacionalnega prevoznika do zadnjega poleta leta 2019. Razstavni panoji kronološko sledijo ključnim obdobjem delovanja družbe: od začetkov pod imenom Adria Aviopromet, uvedbe čarterskih poletov, oblikovanja prvih letalskih posadk in vzpostavitve baze na letališču Brnik, modernizacije flote v času podjetja Inex Adria Aviopromet ter razvoja tovornega prometa in letalske šole, vse do preoblikovanja v nacionalnega letalskega prevoznika po osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1991 in vključitve v mednarodno letalsko združenje Star Alliance.

Stečaj letalske družbe 2019. je pomenil konec njenega delovanja in izgubo delovnih mest za številne zaposlene. Njihova strokovnost in predanost ostajata pomemben del dediščine Adrie Airways, ki jo razstava ohranja v zgodovinskem spominu. Na ogled bo na muzejski ploščadi do 10. maja.