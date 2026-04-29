  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Samsung Galaxy S26 FOTO: Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra FOTO: Samsung

Samsung Galaxy S26+ FOTO: Samsung

Promo Slovenske novice
 29. 4. 2026 | 12:04
4:28
A+A-

Pametni telefoni so osebni arhivi, denarnice, fotoalbumi in delovni zvezki, zato je nadzor nad zasebnostjo postal enako pomemben kot dobra kamera ali dolgotrajna baterija.

Telefoni Samsung Galaxy S26 in Galaxy S26+ se tega vprašanja lotevajo precej bolj resno, kot smo vajeni v industriji. Namesto da bi se skrivali za splošnimi obljubami o varnosti, ponujajo konkretne mehanizme, ki delujejo v ozadju in uporabniku vračajo svoje podatke v lasten nadzor.

Serija Galaxy S26 ponuja funkcijo opozorila o zasebnosti, ki spremlja, kdaj aplikacije poskušajo dostopati do občutljivih podatkov, kot so lokacija, dnevniki klicev ali stiki. Ko se to zgodi, vas telefon o tem obvesti v realnem času. Tako ni več tihega brskanja aplikacij po vaših podatkih, medtem ko vi mislite, da se ne dogaja nič posebnega. Sistem vas opozori, da lahko sami odločite, ali aplikaciji zaupate ali ne.

Funkcija preverjanje klicev prepozna neznane klice in povzame njihov namen, preden se odločite, ali boste klic sploh sprejeli. Ko vas kliče številka, ki je nimate shranjene, telefon najprej samodejno preveri, ali gre za potencialno prevaro, agresivno prodajo ali običajen informativni klic. Sistem nato v realnem času prikaže kratek povzetek, kaj klicatelj želi, na primer ali gre za poskus prodaje, potrditveni klic ali sumljivo zahtevo po osebnih podatkih. Namesto da bi se oglasili in ugibali, kdo je na drugi strani, dobite jasen kontekst, ki vam omogoča varno odločitev, ali je klic sploh vreden vaše pozornosti.

Nova serija ponuja tudi novost zasebni album. Vsak uporabnik ima fotografije, ki niso za javnost, pa naj gre za osebne dokumente, družinske trenutke ali posnetke, ki jih ne želimo deliti. Zasebni album je vgrajen neposredno v galerijo in omogoča, da izbrane fotografije skrijete brez dodatnih aplikacij ali prijav. Fotografije ostanejo tam, kjer jih pričakujete, a zaščitene pred radovednimi pogledi in vstopi tretjih aplikacij.

V ozadju vsega deluje Samsung Knox, večplastna varnostna platforma, ki ščiti napravo že na ravni čipa. Knox preverja celovitost sistema ob vsakem zagonu in prepreči, da bi se telefon zagnal, če zazna manipulacijo. Ščiti vdelano programsko opremo in skrbi, da se naprava zaganja v varnem okolju. Nad njim deluje Knox Vault, ki občutljive podatke izolira v ločeni strojni opremi. To pomeni, da so gesla, biometrični podatki in šifrirni ključi shranjeni v delu telefona, ki je fizično ločen od preostalega sistema. Tudi če bi kdo poskušal dostopati do njih, bi naletel na zaščito, ki je ni mogoče preprosto podreti.

Knox Matrix pa razširi zaščito še na druge naprave v vašem ekosistemu. Če uporabljate več naprav Galaxy, kot sta tablica in pametna ura, se varnostne informacije med njimi izmenjujejo na način, ki preprečuje nepooblaščen dostop in hkrati omogoča, da vse deluje brez zapletov. Komunikacija med napravami je šifrirana od konca do konca, kar pomeni, da podatki nikoli ne potujejo v nešifrirani obliki. Matrix uporablja tudi postkvantno kriptografijo, ki ščiti ključne sistemske procese in preverjanje programske opreme.

Serija Galaxy S26 prinaša tudi sedem let varnostnih posodobitev in s tem poskrbi, da telefon ostane zaščiten dolgo po tem, ko večina naprav drugih proizvajalcev že izgubi podporo. V praksi to pomeni manj skrbi, manj tveganj in daljšo življenjsko dobo naprave.

Ko združimo vse te funkcije, vidimo, da telefon Galaxy S26 ne rešuje samo vprašanja, ali nam ta prisluškuje. Samsung Galaxy S26 in Galaxy S26+ daje na tehtnico vprašanje, ali telefonu sploh lahko zaupamo. In ko pogledamo vse varnostne mehanizme in možnosti nadzora, ki jih ima uporabnik v rokah, je odgovor preprost. Novi telefoni Samsung so zasnovani tako, da jim lahko zaupamo.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung

Več iz teme

SamsungGalaxy S26varnostpromo
ZADNJE NOVICE
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Velika napaka pri pranju: mislili boste, da delate prav, a v resnici uničujete perilo

Geslo manj je več se obnese tudi pri doziranju detergenta v pralni stroj.
29. 4. 2026 | 14:00
13:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEDOVOLJENE PREDELAVE

Policija napovedala poostren nadzor! Vozilo mladoletnika dosegalo skoraj trikrat večjo hitrost od dovoljene

Policisti so vozilo nemudoma zasegli.
29. 4. 2026 | 13:56
13:38
Bulvar  |  Tuji trači
NA DRUGI STRANI LUŽE

V senci slavne sorojenke: takšna je danes sestra Tajči

Tatjane Cameron, širši javnosti znane kot Tajči, ni treba posebej predstavljati, manj znano pa je, da je bila v določenem obdobju v središču javnosti tudi njena sestra Sanja Matejaš.
29. 4. 2026 | 13:38
13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
13:03
Novice  |  Slovenija
IZREDNA SEJA

Stevanović poslanki Svobode ugasnil mikrofon: »Prosim vas za malo damske kulture« (VIDEO)

Spremembi zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev z 19 krči na 14 ter ohranja enega ministra brez resorja, se obeta podpora.
29. 4. 2026 | 13:03
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MLADI IGRALEC

Jakob Šfiligoj skozi igro raziskuje svet in ostaja zvest svoji notranji radovednosti: »Podoben sem Kekcu« (Suzy)

Na svoji umetniški poti združuje disciplino, domišljijo in občutek za človeka, kar se odraža v prepričljivih in živih interpretacijah.
29. 4. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki