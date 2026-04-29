Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Pametni telefoni so osebni arhivi, denarnice, fotoalbumi in delovni zvezki, zato je nadzor nad zasebnostjo postal enako pomemben kot dobra kamera ali dolgotrajna baterija.

Telefoni Samsung Galaxy S26 in Galaxy S26+ se tega vprašanja lotevajo precej bolj resno, kot smo vajeni v industriji. Namesto da bi se skrivali za splošnimi obljubami o varnosti, ponujajo konkretne mehanizme, ki delujejo v ozadju in uporabniku vračajo svoje podatke v lasten nadzor.

Samsung Galaxy S26 Ultra FOTO: Samsung

Serija Galaxy S26 ponuja funkcijo opozorila o zasebnosti, ki spremlja, kdaj aplikacije poskušajo dostopati do občutljivih podatkov, kot so lokacija, dnevniki klicev ali stiki. Ko se to zgodi, vas telefon o tem obvesti v realnem času. Tako ni več tihega brskanja aplikacij po vaših podatkih, medtem ko vi mislite, da se ne dogaja nič posebnega. Sistem vas opozori, da lahko sami odločite, ali aplikaciji zaupate ali ne.

Samsung Galaxy S26 Ultra FOTO: Samsung

Funkcija preverjanje klicev prepozna neznane klice in povzame njihov namen, preden se odločite, ali boste klic sploh sprejeli. Ko vas kliče številka, ki je nimate shranjene, telefon najprej samodejno preveri, ali gre za potencialno prevaro, agresivno prodajo ali običajen informativni klic. Sistem nato v realnem času prikaže kratek povzetek, kaj klicatelj želi, na primer ali gre za poskus prodaje, potrditveni klic ali sumljivo zahtevo po osebnih podatkih. Namesto da bi se oglasili in ugibali, kdo je na drugi strani, dobite jasen kontekst, ki vam omogoča varno odločitev, ali je klic sploh vreden vaše pozornosti.

Samsung Galaxy S26 Ultra FOTO: Samsung

Nova serija ponuja tudi novost zasebni album. Vsak uporabnik ima fotografije, ki niso za javnost, pa naj gre za osebne dokumente, družinske trenutke ali posnetke, ki jih ne želimo deliti. Zasebni album je vgrajen neposredno v galerijo in omogoča, da izbrane fotografije skrijete brez dodatnih aplikacij ali prijav. Fotografije ostanejo tam, kjer jih pričakujete, a zaščitene pred radovednimi pogledi in vstopi tretjih aplikacij.

V ozadju vsega deluje Samsung Knox, večplastna varnostna platforma, ki ščiti napravo že na ravni čipa. Knox preverja celovitost sistema ob vsakem zagonu in prepreči, da bi se telefon zagnal, če zazna manipulacijo. Ščiti vdelano programsko opremo in skrbi, da se naprava zaganja v varnem okolju. Nad njim deluje Knox Vault, ki občutljive podatke izolira v ločeni strojni opremi. To pomeni, da so gesla, biometrični podatki in šifrirni ključi shranjeni v delu telefona, ki je fizično ločen od preostalega sistema. Tudi če bi kdo poskušal dostopati do njih, bi naletel na zaščito, ki je ni mogoče preprosto podreti.

Samsung Galaxy S26 Ultra FOTO: Samsung

Knox Matrix pa razširi zaščito še na druge naprave v vašem ekosistemu. Če uporabljate več naprav Galaxy, kot sta tablica in pametna ura, se varnostne informacije med njimi izmenjujejo na način, ki preprečuje nepooblaščen dostop in hkrati omogoča, da vse deluje brez zapletov. Komunikacija med napravami je šifrirana od konca do konca, kar pomeni, da podatki nikoli ne potujejo v nešifrirani obliki. Matrix uporablja tudi postkvantno kriptografijo, ki ščiti ključne sistemske procese in preverjanje programske opreme.

Serija Galaxy S26 prinaša tudi sedem let varnostnih posodobitev in s tem poskrbi, da telefon ostane zaščiten dolgo po tem, ko večina naprav drugih proizvajalcev že izgubi podporo. V praksi to pomeni manj skrbi, manj tveganj in daljšo življenjsko dobo naprave.

Samsung Galaxy S26+ FOTO: Samsung

Ko združimo vse te funkcije, vidimo, da telefon Galaxy S26 ne rešuje samo vprašanja, ali nam ta prisluškuje. Samsung Galaxy S26 in Galaxy S26+ daje na tehtnico vprašanje, ali telefonu sploh lahko zaupamo. In ko pogledamo vse varnostne mehanizme in možnosti nadzora, ki jih ima uporabnik v rokah, je odgovor preprost. Novi telefoni Samsung so zasnovani tako, da jim lahko zaupamo.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung