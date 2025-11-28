Ali veste, zakaj imajo brisače drugačen rob?

Skrivnost kopalnih brisač se skriva v njihovem robu. Čeprav delujejo na videz skromno in vsakdanje, prav brisače odločajo o tem, kako začnemo in kako končamo dan – s kakšno mehkobo, toplino in s kakšnim občutkom čistoče.

V sodobnih interierjih je kakovosten tekstil vse pomembnejši, brisače bi morali tudi zato izbirati nadvse skrbno. Najbolj cenjene so tiste iz naravnih vlaken, predvsem iz egipčanskega ali turškega bombaža, ki slovita po gostoti, vpojnosti in dolgi življenjski dobi.

Pri izbiri brisač vselej preverimo material, kakovost tkanja ter celoten dizajn.

Brisače imajo lahko tudi pomembno vizualno funkcijo v kopalnici. Zemeljske barve ustvarijo spa vzdušje, bele brisače ponujajo hotelsko čistost, tiste v sivih in bež odtenkih pa mir. Zložene, pospravljene v košarah ali obešene čez držala zlahka spremenijo prostor v nekakšen osebni wellness. Za njihovo obstojnost pa je ključna nega: peremo jih pri zmernih temperaturah, z malo mehčalca in pravilnim sušenjem, ki povrne njihovo puhastost. Kakovostne brisače so tih, a še kako pomemben detajl slehernega udobnega doma.

Bele so zaščitni znak hotelov. FOTO: Astronaut Images/Getty Images

Preprečuje hitro obrabo

Morda smo se že kdaj vprašali, zakaj imajo brisače drugačen rob. Ta trak, ki jih krasi, se imenuje dobby rob, njegova naloga pa je okrepiti robove ter preprečiti obrabo pri pogosti uporabi in pranju. Brez njega bi se brisača hitreje cefrala in bi prej razpadla. Poleg praktične vloge pa ima seveda tudi estetsko funkcijo, saj posebno tkanje doda element k teksturi in elegantnemu videzu. Tako imenovano dobby tkanje z majhnimi geometrijskimi vzorci predstavlja vso spretnost izdelave in poskrbi, da brisača ohranja trpežnost ter ne bledi.

Dobby rob, kot rečeno, podaljšuje življenjsko dobo, povečuje vzdržljivost, izboljša strukturo brisače in lahko celo pomaga pri hitrejšem sušenju, saj pripomore k enakomernejši porazdelitvi vlage.

Lahko imajo pomembno funkcijo vizualnega poudarka v kopalnici.

Poznamo več vrst dobby robov: preprosto tkani rob, ki je najpogostejši v cenejših brisačah; ševron oziroma ribja kost, ki je značilna za dražje izdelke; satenasti robovi v prestižnih hotelskih kolekcijah; skulpturirani robovi z izbočenimi vzorci; žakardni motivi, ki krasijo najbolj luksuzne brisače.

Bombažna polja v Turčiji dajejo prvovrstno surovino za najboljše brisače. FOTO: Funtay/Getty Images

Pri izbiri brisač strokovnjaki priporočajo, da vselej preverimo material (najboljši bo 100-odstotni bombaž, egipčanski), kakovost tkanja (trak mora biti čvrsto vdelan, brez ohlapnih niti) ter celoten dizajn. Dobro izdelani robovi bodo omogočili, da bo brisača ostala dlje mehka, vpojna in lepo oblikovana. Pred večjim nakupom bi bilo tudi smiselno preveriti, ali tkanje zagotavlja, da bo brisača svojo strukturo ohranila skozi leta.