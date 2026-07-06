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DOMAČE ČISTILO, KI LEPŠE DIŠI

Alkoholni kis z borovimi vejicami ustvari učinkovito domače čistilo z veliko milejšim vonjem

če imamo doma hišne ljubljenčke, bodimo previdni z njegovo uporabo
S kisom se raje ne lotimo čiščenja tal iz marmorja. FOTO: Simon Mcgill/Getty Images

S kisom se raje ne lotimo čiščenja tal iz marmorja. FOTO: Simon Mcgill/Getty Images

Kis je naravno čistilo, ki pa ima značilen vonj. FOTO: New Look Casting/Getty Images

Kis je naravno čistilo, ki pa ima značilen vonj. FOTO: New Look Casting/Getty Images

Borove iglice so primeren dodatek za boljše vonjave. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images

Borove iglice so primeren dodatek za boljše vonjave. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images

Pri izbiri dodatkov bodimo previdni, če imamo hišne ljubljenčke. FOTO: Marynavoronova/Getty Images

Pri izbiri dodatkov bodimo previdni, če imamo hišne ljubljenčke. FOTO: Marynavoronova/Getty Images

S kisom se raje ne lotimo čiščenja tal iz marmorja. FOTO: Simon Mcgill/Getty Images
Kis je naravno čistilo, ki pa ima značilen vonj. FOTO: New Look Casting/Getty Images
Borove iglice so primeren dodatek za boljše vonjave. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images
Pri izbiri dodatkov bodimo previdni, če imamo hišne ljubljenčke. FOTO: Marynavoronova/Getty Images
L. K.
 6. 7. 2026 | 18:15
2:40
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Police s čistili so dandanes polne pisanih embalaž, obljub in zapletenih sestavin. A medtem ko trgovine ponujajo že vse mogoče izdelke, se mnogi vračajo k starim in preverjenim rešitvam. Med njimi sta soda bikarbona in alkoholni kis, ki ju gospodinje uporabljajo že generacije. Kis namreč velja za poceni, učinkovito in do okolja prijazno čistilo. Pomaga pri odstranjevanju umazanije, maščobe in vodnega kamna, površine pusti za sabo lepo sijoče. Ima pa eno veliko pomanjkljivost: svoj ostri, kiselkasti vonj. Prav zaradi tega se mu mnogi pri čiščenju najraje izognemo.

A obstaja preprost trik, s katerim lahko vonj omilimo. Potrebujemo zgolj dve sestavini: alkoholni kis in borove iglice oziroma nekaj borovih vejic. Iz naštetih sestavin lahko pripravimo domače čistilo z bolj prijetnim vonjem.

Kis v razpršilko

Kis je naravno čistilo, ki pa ima značilen vonj. FOTO: New Look Casting/Getty Images
Kis je naravno čistilo, ki pa ima značilen vonj. FOTO: New Look Casting/Getty Images

Kis nikakor ni primeren za vse materiale, še zlasti ne za naravni kamen, marmor in nekatere občutljive premaze.

Postopek je preprost: v večji steklen kozarec s pokrovom položimo nekaj borovih vejic in jih popolnoma prelijmo z alkoholnim kisom. Kozarec dobro zaprimo ter ga za približno dva tedna postavimo na hladno in temno mesto. Nato tekočino precedimo in jo prelijmo v steklenico z razpršilko.

Tako pripravljeno čistilo naj bi pri uporabi pustilo manj neprijetnega vonja po kisu, obenem pa ga lahko uporabljamo podobno kot običajna čistila za različne površine. Primerno je, denimo, tudi za čiščenje kuhinjskih površin, kopalnice, stekla in drugih mest, kjer bi sicer uporabili kis. A previdno: kis nikakor ni primeren za vse materiale, še zlasti pa ne za čiščenje naravnega kamna, marmorja in nekaterih občutljivih premazov. Poleg tega je treba upoštevati, da je lahko eterično olje bora nevarno za mačke in druge hišne ljubljenčke. Zato takšnega čistila ne uporabljajmo na površinah, s katerimi živali pogosto prihajajo v stik.

Borove iglice so primeren dodatek za boljše vonjave. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images
Borove iglice so primeren dodatek za boljše vonjave. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images

Če imamo torej doma hišne ljubljenčke, lahko namesto bora uporabimo tudi kakšne druge naravne dodatke, na primer limono, pomarančno lupino, sivko, meto ali cimet. Tako bomo dobili domače čistilo, ki je preprosto, poceni in še prijetnejše za uporabo.

Pri izbiri dodatkov bodimo previdni, če imamo hišne ljubljenčke. FOTO: Marynavoronova/Getty Images
Pri izbiri dodatkov bodimo previdni, če imamo hišne ljubljenčke. FOTO: Marynavoronova/Getty Images

Trik, s katerim lahko dodobra omilimo vonj, se skriva v borovih iglicah.

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