Animirana erotika še vedno na vrhu, zelo priljubljeni moški, ki se izražajo po žensko

Konec leta tradicionalno prinaša tudi letno poročilo ene največjih svetovnih spletnih platform za odrasle, Pornhub. Poročilo ponuja vpogled v globalne želje, fantazije in kulturne premike ter kaže, kako se dolgoročni favoriti prepletajo z novimi, nepričakovanimi trendi.

Že peto leto zapovrstjo je najbolj iskani pojem hentai, animirani erotični filmi ali stripi, sledi mu milf, seksualno privlačna ženska srednjih let, ki je obvezno mati. Vse več je uporabnikov s Filipinov, med največjimi presenečenji leta pa je izraz femboy, moški, ki se izraža po žensko. Poskočil je za 15 mest in se prvič uvrstil med deset najbolj iskanih pojmov, kar kaže na večje zanimanje za spolno fluidnost. Leto 2025 je zaznamoval tudi močan vzpon vsebin LGBTQ+. Lezbična kategorija ohranja svojo priljubljenost na platformi, transspolna pa se je ravno tako povzpela po lestvici, zelo priljubljen je tudi seks v troje v skupini transspolnih.

Hkrati se povečuje zanimanje za starejše ženske, prav tako za tiste, ki prisegajo na naravni videz in zavračajo ličila. Zelo priljubljene so še naprej japonske vsebine, masaže in klasični seks z ejakulacijo. Na trende so vplivali tudi resnični dogodki, ki so zavzeli splet. Denimo, škandal, povezan z vplivnim direktorjem, ki so ga med koncertom zasačili med prešuštvom, priteguje v kategorijo pisarniška afera. Podatki v splošnem kažejo, da leto 2025 uspešno združuje ustaljene navade in nove preference ter kaže večjo odprtost družbe in radovednost občinstva.