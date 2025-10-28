Apple iphone 17 pro: slastno aluminijasto jabolko (FOTO)

Jesen je čas za jabolka, pa naj gre za sadeže ali pa telefone. Za slednje je spet poskrbel ameriški Apple, ki je z novo generacijo iphonov 17 predstavil eno (naj)večjih oblikovnih sprememb v zadnjih letih. Konec je titana in jekla, applovci se vračajo k aluminiju.

Odlične kamere tako za fotografijo kot za video.

Nova zasnova z aluminijastim ohišjem prinaša več kovine in manj stekla na zadnji strani, kar telefonu daje bolj robusten občutek. Aluminijasti robovi so zdaj bolj zaobljeni, kar naj bi izboljšalo ergonomijo in udobje pri držanju. Nova zasnova vključuje tudi veliko ploščo na zadnji strani, kjer so nameščene kamere, kar daje telefonu prepoznaven in drugačen videz. Iphone 17 pro je dobil tudi novo barvno paleto, in sicer srebrno, globoko modro in kozmično oranžno, kakršno smo dobili na test.

Svetlejši zaslon

Zaslon iphona 17 pro je še naprej odlični 6,3-palčni super retina XDR iz organskih diod, ki pa je dobil nov protiodsevni sloj, ki omogoča boljšo vidljivost tudi v močni sončni svetlobi, poleg tega pa so povečali tudi svetilnost na 3000 nitov, kar je znatno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi modeli. Nadgradili so tudi t. i. dinamični otok, saj veste, tisti del, kjer se skrivajo selfie kamera in senzorji za prepoznavo obraza. Otok omogoča boljšo integracijo kamere v zaslon in zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo.

Posodobljene kamere

Novi iphone 17 pro se ponaša s trojno glavno kamero, pri čemer ima zdaj vsaka po 48 milijonov slikovnih točk, telefoto objektiv pa je dobil nekoliko manjšo, 4-kratno optično povečavo, a ker ima večjo ločljivost, je kakovost slike odlična tudi pri močnejšem zumiranju. Nadgradili so tudi tehnologijo obdelave slike, tako da se je iphone 17 pro po kakovosti fotografije in videa uvrstil na drugo mesto lestvice najboljših fotofonov priznanega portala DxoMark. Sprednja kamera je doživela pomembno nadgradnjo z novim 18 MP senzorjem, ki vključuje zanimivo funkcijo center stage, ki samodejno kadrira sliko pri videoklicih, kar omogoča, da uporabnik vedno ostane v središču kadra.

Močno drobovje

Pro je opremljen z novim superzmogljivim procesorjem A19 pro, ki zagotavlja izjemno hitro delovanje in podporo za napredne funkcije kamere. Procesor omogoča tekoče delovanje tudi pri najzahtevnejših nalogah, kot so nažiganje iger in obdelava videoposnetkov. V kombinaciji z novim hladilnim sistemom, ki temelji na parni komori, se telefon manj segreva, kar omogoča daljšo in bolj udobno uporabo.

Konec je titana in jekla, applovci se vračajo k aluminiju.

Zelo dobrodošla je tudi novost, da so podvojili najmanjšo možno količino shrambe, in sicer s 128 na 256 GB. Okrepili so tudi baterijo, ki sicer podpira le 25-vatno polnjenje, a lastnikom iphonov že nekaj let s seboj ni treba prenašati zunanje baterije, ker telefon brez težav zdrži ves dan normalne in tudi zahtevnejše uporabe (če seveda nenehno ne igramo iger).

Nadgrajen videz vmesnika

Operacijski sistem je preskočil kar nekaj številk in zdaj nosi oznako ios 26. Vmesnik, ki je bil že prej močno dodelan, je še bolj pregleden in intuitiven, kar omogoča lažje navigiranje po telefonu. Apple je vključil tudi izboljšave v vizualnih učinkih, ki omogočajo bolj gladko prehajanje med aplikacijami in funkcijami, kot je liquid glass, ki prinaša prosojen, steklen videz uporabniškega vmesnika.

Iphone 17 pro je res hud telefon, ki pa ima tudi kar hudo ceno: malo manj kot 1400 evrov v prosti prodaji. A kot vemo, ima Apple že od nekdaj zelo zveste kupce.

Pregleden in urejen uporabniški vmesnik

Ni najtanjši, a vseeno ni opeka.

Osemkratna hibridna povečava ni od muh.

Apple iphone 17 pro FOTO: Staš Ivanc

