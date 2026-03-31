TEHNOLOGIJA

Apple predstavil nova nizkocenovnika: toliko boste odšteli zanju

Nadgradil je tudi macbook air in pro ter ipad air in posodobil linijo monitorjev.
Applov monitor studio display je doživel posodobitev. Slika je arhivska. FOTO: Mike Segar/Reuters

Macbook neo je doslej najdostopnejši Applov šminkerski prenosnik. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Ipad air je dobil močnejši procesor. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Novi »poceni« iphone 17e bo zagotovo našel svoje kupce. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Staš Ivanc
 31. 3. 2026 | 14:43
Ameriški Apple je na začetku meseca predstavil svoje spomladanske novosti, pri čemer sta največ pozornosti požela nizkocenovna modela telefonov in prenosnikov iphone 17e in macbook neo. Pokazali so tudi posodobljena klasična prenosnika macbook air in macbook pro ter monitorje studio display, manjkal pa ni niti novi ipad air.

Najcenejši macbook

Največja jabolčna novost je brez dvoma nizkocenovni prenosnik macbook neo, za katerega je na drugi strani luže treba odšteti 599 dolarjev (plus davek), kar je pol tisočaka manj od najcenejšega macbooka air, medtem ko ga ameriški študenti lahko dobijo že za borih 499 zelencev. Pri nas je cena postavljena na 700 evrov (z 256 GB shrambe) oziroma 810 evrov (s 512 GB shrambe), nekateri trgovci pa ponujajo tudi 100 evrov študentskega popusta.

Novi macbook neo je skoraj za polovico cenejši od macbooka air.

Macbook neo je opremljen s procesorjem A18 pro, kakršen tiktaka v iphonu 16 pro, in z le osmimi gigabajti rama, zato je bolj namenjen pisanju seminarskih nalog kakor pa grafičnemu oblikovanju ali urejanju video vsebin. Njegov 13-palčni zaslon je le malenkost manjši od airovega, ohišje pa je v celoti aluminijasto, kar mu daje premijski občutek. Kar se tiče vhodov in izhodov, ima dvoje priključkov USB ter vtičnico za slušalke, tipkovnica pa ni osvetljena. Na voljo je v srebrni, citronski, roza in modri barvi.

Močnejša prenosnika

Macbook air je dobil najnovejši procesor M5, minimalna količina notranjega pomnilnika pa se je povečala na 512 GB. Cene macbooka air 13 s 16 GB rama se pri nas začnejo pri 1310 evrih, za 15-palčno različico pa bo treba odšteti od 1620 evrov. Dražji in zmogljivejši macbook pro je že konec lanskega leta dobil procesor M5, zdaj pa Apple v 14- in 16-palčnem proju ponuja še močnejša čipa M5 pro in M5 max. Za macbook pro 14 s procesorjem M5 pro bo treba odšteti 2730 evrov, za različico M5 max pa 4520 evrov, medtem ko se bo za večja modela macbook pro 16 treba posloviti od 3260 evrov za model s čipom M5 pro oziroma 4830 evrov za tistega s procesorjem M5 max.

Posodobljeni monitorji

Prenovljena sta tudi Applova monitorja studio display in pro display XDR, slednji je dobil nove, bolj kompaktne dimenzije (27 namesto 32 palcev) in novo ime. Zdaj je linija monitorjev poimenovana le studio display, pri čemer ima zmogljivejši in dražji model še končnico XDR; gre za 27-palčni monitor z ultra visoko ločljivostjo 5K in 120-herčnim osveževanjem slike ter povišano svetilnostjo. Cene zanj se začnejo pri 3700 evrih, medtem ko je za »običajni« monitor studio display, ki je dobil boljšo spletno kamero in podporo za thunderbolt 5, nima pa 120 Hz in visokega dinamičnega razpona HDR, treba odšteti od 1800 evrčkov.

Osvežena tablica

Applov tablični računalnik srednjega razreda ipad air je prejel močnejši procesor, in sicer M4, v ZDA pa je ohranil prejšnjo ceno: 599 dolarjev za 11-palčni model in 799 dolarjev za 13-palčni model. Pri nas je zanju treba odšteti 700 oziroma 910 evrov. Povečali so tudi količino delovnega pomnilnika, in to z 8 na 12 gigabajtov. Pri Applu pravi, da je novi ipad air M4 do 30 odstotkov hitrejši od modela s procesorjem M3.

Najcenejši iphone

Za konec pa poglejmo še novi iphone 17e. Ta je na drugi strani Atlantika ohranil enako ceno 599 dolarjev (brez davka) kot lanski iphone 16e, vendar ima dvakrat večjo shrambo in magsafe, tehnologijo za magnetno pritrjevanje dodatkov. Poganja ga čip A19, ki je podoben, a ne čisto enak tistemu v osnovnem iphonu 17 (ima štiri grafična jedra namesto petih).

740 evrov za telefon z enojno hrbtno kamero ni ravno malo.

Kar se tiče dimenzij, zaslona, kamere in videza, je identičen iphonu 16e. Ima le eno sprednjo in eno zadnjo kamero, prva ima 12, druga pa 48 megapikslov, obe pa obvladata samodejno ostrenje. Baterija je enaka kot prej, podvojili pa so moč brezžičnega polnjenja. Pri nas je treba za model z 256 GB shrambe odšteti 740 evrov in dobrega tisočaka za model s 512 gigabajti. Na voljo je v beli, črni in roza barvi.

