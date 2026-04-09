ARTish: 15 let ustvarjalnosti na prostem

To soboto ob 10. uri bodo odprli letošnjo že 15. sezono ARTisha na prostem, in to na prav posebnem prizorišču – na Kongresnem trgu v Ljubljani. »Ob jubileju, 15-letnici neprekinjenega delovanja, stopamo še bolj pogumno, še bolj vidno in še bolj povezovalno v novo poglavje naše zgodbe,« so sporočili organizatorji teh edinstvenih dogodkov v prestolnici. »ARTish ni le sejem. Je skupnost. Je prostor srečevanj, dialoga, drznih idej in lepih predmetov z zgodbo. Je platforma, ki že od 2011. daje glas sodobni ustvarjalnosti in jo umešča v srce mesta.«

Po odprtju na Kongresnem trgu se bo sezona nadaljevala vse do oktobra na njihovem stalnem ustvarjalnem odru – na Gallusovem nabrežju v stari Ljubljani, kjer bodo tudi letos soustvarjali eno najbolj živih in navdihujočih mestnih kulis. Na prvem letošnjem ARTishu se bo predstavilo več kot 50 najrazličnejših ustvarjalcev, ki bodo ponudili marsikaj zanimivega in uporabnega, priložnost je primerna tudi za nakup različnih daril. ARTish tako ohranja dolgoletno tradicijo in s svojo prisotnostjo pomembno prispeva k spomladanski in poletni ponudbi v Stari Ljubljani.