Avtodom zahteva več znanja in odgovornosti

Avtodom za mnoge predstavlja sinonim za svobodo, raziskovanje in oddih brez omejitev, vendar prinaša tudi večjo odgovornost. Na Agenciji za varnost (AVP) prometa opozarjajo, da se vožnja avtodoma bistveno razlikuje od vožnje osebnega avtomobila, zato zahteva več znanja, priprave in previdnosti. Kot opozarjajo, pred odhodom ali najemom nujno preverite, ali imate ustrezno vozniško dovoljenje za vožnjo izbranega avtodoma. Za vozila do največ 3500 kilogramov namreč zadostuje kategorija B, za težje avtodome pa sta potrebni kategoriji C1 ali C. »Predvsem se je treba seznaniti z možnostmi ustavljanja, parkiranja, morebitnimi prepovedmi vožnje skozi mestna središča ter možnostmi prenočevanja zunaj avtokampov ali parkirišč za avtodome,« svetujejo na agenciji.

Avtodomi so bistveno večji in težji od osebnih vozil, kar vpliva na vse vidike vožnje, od zaviranja in preglednosti do manevriranja in parkiranja. Prav zato se voznik ne more zanašati na občutek, temveč mora natančno poznati mere svojega vozila, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ena najpogostejših napak voznikov avtodomov je podcenjevanje višine vozila. Medtem ko z osebnim avtomobilom omejitev višine skoraj ne predstavlja težave, lahko z avtodomom hitro pride do nevarnih situacij. Navigacijske naprave pri tem niso vedno zanesljive, zato mora voznik prometno signalizacijo spremljati z veliko pozornostjo in pravočasno ukrepati. Prav tako ne gre podcenjevati širine vozila.

Nevarni bočni veter

Pomemben dejavnik varnosti je masa vozila. »Avtodomi so pogosto že v osnovi težki, z dodatno opremo, potniki, vodo in prtljago pa hitro dosežejo ali celo presežejo največjo dovoljeno maso. To ne pomeni le tveganja za globo ali prepoved nadaljnje vožnje, temveč ima neposreden vpliv na varnost. Preobremenjen avtodom ima daljšo zavorno pot, slabšo stabilnost in vozne lastnosti ter večjo obrabo pnevmatik,« sporoča AVP.

Nepravilno natovarjanje lahko dodatno poslabša razmere, saj premakne težišče vozila. Zato je priporočljivo, da se vozilo pred daljšo potjo stehta in poskrbi, da so težji predmeti nameščeni nizko, v dnu ali prtljažnem prostoru, in čim bližje osi vozila, vsi predmeti pa morajo biti med vožnjo ustrezno pritrjeni. Posebno pozornost namenite varni pritrditvi koles, električnih koles ali celo mopedov.

Zavorna pot avtodoma je bistveno daljša kot pri osebnem avtomobilu, kar pomeni, da mora voznik voziti z večjo varnostno razdaljo in začeti zavirati prej. Tudi manever izogibanja je namreč zahtevnejši. To je še posebno pomembno na avtocestah in pri večjih hitrostih. Dodatno tveganje predstavljajo daljši spusti, zato je treba izkoristiti zavorne učinke motorja ter zavirati kratko in odločno, priporočajo na agenciji.

Zaradi velike bočne površine so avtodomi precej bolj občutljivi za bočni veter. V takih razmerah je treba zmanjšati hitrost, voziti umirjeno in trdno držati volan.

Priprava na pot mora vključevati temeljit tehnični pregled vozila. Pnevmatike, ki so pri avtodomih posebno obremenjene, morajo biti ustrezne in pravilno napolnjene (tudi rezerva), zavorni sistem in svetlobna oprema brezhibni, preveriti pa je treba tudi vse tekočine, akumulatorje ter plinski in električni sistem. Prav tako ne pozabite na dokumente in ustrezno zavarovanje z asistenco, ki je pri avtodomih zaradi zahtevnosti morebitnih okvar še posebno pomembna, svetujejo na agenciji.