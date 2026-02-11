  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA VOLANOM

Avtomobilizem: berlingo in kangoo sta nazaj

Vračanje klasično gnanih modelov iz skupine Stellantis, tudi iz Renaulta.
Citroën berlingo je bil nekoč zelo priljubljen avtomobil, zdaj se vrača. FOTO: Citroën
Citroën berlingo je bil nekoč zelo priljubljen avtomobil, zdaj se vrača. FOTO: Citroën
Gašper Boncelj
 11. 2. 2026 | 08:22
3:21
A+A-

Če pogledamo vozni park, je eden od zelo množičnih avtomobilov citroën berlingo. Ta velikoprostorec na osnovi dostavnika se je pred leti skupaj z renaultom kangoojem uveljavil kot racionalno (družinsko) prevozno sredstvo. Pred časom so ga pri nas ponudili le na elektriko, a tak skoraj ni našel kupcev, zdaj pa ga vračajo z dizelskim motorjem, ki je bil vselej daleč najbolj priljubljen pogon. V prodajo se pri nas vrača tudi dizelsko (ali bencinsko) gnani renault kangoo. Vendar pa klasično gnana berlingo in kangoo nista več poceni avtomobila. Berlingo je kot osebni avtomobil na ceste prvič zapeljal pred tremi desetletji, po svoje je bil pionir nekakšnega velikoprostorskega segmenta. Zdaj je znova pri nas, sicer ni bil opuščen, le prodajati ga s klasičnim pogonom niso več smeli (hoteli) zaradi emisijskih zahtev.

Pravzaprav se ne vrača le citroën berlingo, temveč tudi tehnično identična peugeot rifter in fiat qubo L, ki se je prej imenoval doblo. Gre za modela znamk, ki ju pri nas zastopa podjetje Emil Frey. Vsi trije so na voljo z dolžino 4,4 ali 4,75 metra, torej z dvema ali po želji tremi sedežnimi vrstami. Seveda takšen model ne more biti brez drugega para drsnih vrat. Dizelski motor ima štiri valje in prostornino 1,5 litra in v primeru berlinga moč 96 kw, pri rifterju in qubu L je mogoča tudi šibkejša izvedba s 75 kW.

Kangoo je predstavnik velikoprostorcev, njegova pojava je nepresenetljiva in nezgrešljiva. FOTO: Blaž Kondža
Kangoo je predstavnik velikoprostorcev, njegova pojava je nepresenetljiva in nezgrešljiva. FOTO: Blaž Kondža

Berlingo je kot osebni avtomobil na ceste prvič zapeljal pred tremi desetletji.

Kangoojev sorodnik

Prodajajo le bolje opremljene različice, cene se, odvisno od modela, začnejo pri 26 oziroma 27 tisoč evrih, kar ni niti približno tako ugodno, kot se teh avtomobilov spominjamo izpred let. Pri tem se lahko vprašamo, koliko trga si lahko še ustvarijo tovrstni avtomobili. Ob tem je treba povedati, da tehnično soroden model že ves čas prodaja Toyota, imenuje se toyota proace city verso, tako osnovni kot dolgi, tam imajo v ponudbi bencinsko, dizelsko in električno izvedbo. Podobno velja za Opel, kjer se ta model imenuje opel combo. Cene so ob podobni opremi podobne kot pri uvodoma opisanih modelih.

Omenili smo kangooja. Renault ga še izdeluje, tudi z dizelskim motorjem, pri slovenskem zastopniku GA Adriatic so ga v dizelski varianti pred časom umaknili iz ponudbe, zdaj pa se vrača. Stane najmanj 30 tisoč evrov, tako kot v tem primeru tudi bencinska izvedba. Kangoojev sorodnik je bil še do nedavnega tudi mercedes citan oziroma bolje opremljena izvedba z oznako razred T. Prodaja obeh se je bolj ali manj zaključila. Nismo še končali. Obstaja še en dvojec tovrstnih modelov, volkswagen caddy in ford tourneo connect. Lahko sta dizelska z večjim, 2-litrskim motorjem, edino tadva imata lahko štirikolesni pogon, lahko pa sta priključna hibrida. Cena se tudi v njunem primeru začne nekje pri 30 tisočakih.

Prodajajo le bolje opremljene različice, cene se, odvisno od modela, začnejo pri 26 oziroma 27 tisoč evrih.

Več iz teme

velikoprostorcidizelski pogonRenaultCitroënprostorni avtomobilidružinski avtomobili
ZADNJE NOVICE
11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
TO JEMO VSAK DAN

Zakaj imate visok krvni tlak, če skoraj ne solite hrane

Hipertenzija se pogosto začne na krožniku.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 11:00
10:25
Novice  |  Slovenija
FURS

Rubeži socialne pomoči na ustavnem sodišču: družini s petimi otroki kršene pravice

Pravna mreža je vložila pobudo za oceno ustavnosti rubežev socialne pomoči.
11. 2. 2026 | 10:25
10:16
Šport  |  Odmevi
ITALIJANSKA KLASIKA

Poglejte, kaj jedo tekmovalci na olimpijskih igrah: hranijo jih v 11 hotelih (VIDEO in FOTO)

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov.
11. 2. 2026 | 10:16
10:01
Bulvar  |  Zanimivosti
AVTOIMUNA BOLEZEN

Minuta na soncu jo lahko ubije, trdi samooklicana vampirka

Boleha za avtoimunsko boleznijo, ki navadno ni povezana s soncem.
11. 2. 2026 | 10:01
09:34
Novice  |  Slovenija
PISMO DRŽAVLJANOM

Robert Golob državljanom napisal ganljivo pismo: »Upam, da vam bo všeč« (VIDEO)

Premier dr. Robert Golob ga je pisal dolgo v noč.
Kaja Grozina11. 2. 2026 | 09:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki