Avtomobilizem: modeli, ki kljubujejo trendom

Evropo in svet so zadnja leta preplavili športni terenci in križanci vseh vrst. Na starem kontinentu imajo z vsemi velikostnimi kategorijami skupaj več kot polovico trga. Kljub temu na trgu še vztrajajo nekateri klasični modeli, ki v sodobni podobi dokazujejo, da ima klasika svoj smisel, morda še večjega, kot so nekateri proizvajalci pripravljeni priznati. Prav tako velja, da so v ospredju manjši avtomobili.

Če pogledamo letošnjo prodajo v Evropi (zbirni podatki za prvih osem mesecev), sta povsem na vrhu dva tovrstna modela, in sicer dacia sandero in renault clio, petvratni kombilimuzini dveh znamk iz skupine Renault. Sandero se je po svoje presenetljivo že lani zavihtel na prvo mesto in prehitel teslo Y, dotedanji električni in siceršnji hit. Sandero in clio imata klasični in hibridni pogon, po želji še plinskega. Nista pa električna. Renault clio je že dolgo najbolje prodajani avtomobil tudi v Sloveniji. Sandero letos pri nas ni tako visoko. Se pa na evropski ravni kar polovica sanderov proda na plin, pol pa na bencin.

Renault clio je že dolgo najbolje prodajani avtomobil tudi v Sloveniji. FOTO: Gašper Boncelj

Težko je razumeti, da so nekateri proizvajalci pred časom ali celo nedavno opustili modele, ki bi bili nedvomno v vrhu prodaje.

Tudi nižje na lestvici je razvidno, da so ob nekaterih najbolj priljubljenih športnih terencih (predvsem manjših) klasične oblike še kako zanimive, visoko sta na primer peugeot 208 in opel corsa iz koncerna Stellantis. Ta v nasprotju s prej omenjenima avtomobiloma lahko vozita na bencin ali pa sta povsem električna.

Nedavno opustili modele

Ob vsem tem je težko razumeti, da so nekateri proizvajalci že precej pred časom ali celo nedavno opustili modele, ki bi bili nedvomno v vrhu prodaje. Najbolj neverjetna se še danes zdi poteza Fiata, ki je pod nekdanjim direktorjem Sergiom Marchionnejem leta 2018 ukinil model fiat punto, ta je bil nekoč evropski avto leta, velika uspešnica in ga še danes vidimo marsikje po Evropi, tudi pri nas. Podobno presenetljivo je evropski Ford nedavno namenil slovo modelu ford fiesta, avtomobilu z res bogato zgodovino in velikimi uspehi na trgu. Volkswagen je naredil po svoje nenavadno potezo in model polo izdeluje v Republiki Južni Afriki, zaradi česar je po ceni težko konkurenčen in daleč od nekdanjih visokih številk.

Najbolje prodajni

Še vedno zelo visoko pa je po prenovi nekdanji prodajni kralj – volkswagen golf, ki ima poleg bencinskega in hibridnega pogona lahko tudi dizelski motor. Je klasična kombilimuzina ali karavan. Tu moramo znova omeniti Forda, ki pač nima več legendarnega focusa.

Po drugi strani je zanimivo, da je ne glede na vse modne trende pri Škodi še naprej najbolje prodajan model škoda octavia, ki ima klasični pogon; je sicer tudi limuzina, a predvsem je uspešna kot karavanska izvedba. Octavia je po prodaji tik za prvo deseterico, tako kot mala fiat panda, tista dosedanja. Fiat, ki ima v ponudbi novo grande pando, na domačem trgu še naprej prodaja »staro« pando, ki ima dobro ceno in se dobro trži. Njen trg je le Italija, tam pa je po zelo ugodni ceni prodajo ogromno.