Avtomobilizem: ni cenejše manjše tesle, je cenejši Y (FOTO)

Teslin družinski predstavnik v najbolj dostopni izvedbi prepriča z že prej znanimi lastnostmi, manj z digitalnostjo.

Tesla kljub drugačnim napovedim ni pripravila cenejšega (manjšega) električnega avtomobila, je pa svoja glavna modela prenovila in ju nedavno ponudila tudi v nekoliko cenejši izvedbi. Najbolje prodajani model tesla Y se zdaj v izvedbi standard dobi za 40 tisočakov. Ta izvedba mi je navzven bolj všeč, saj nima zame preveč kričečega svetlobnega pasu spredaj in zadaj, ki sicer po prenovi označuje Y z boljšo opremo. Na kolesih so pokrovi, ni litih platišč, kar se mi zdi povsem v redu, avto tudi tako – dizajn je ličen – deluje bolj čisto, enovito. Da je na delu sedežev blago namesto usnja, me prav ...