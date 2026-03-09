Avtomobilizem: vse pestrejša kitajska družba, manjša imena letos v Sloveniji računajo na toliko kupcev

Prihod znamke BYD je naslednja razširitev že tako številne družbe kitajskih znamk, ki delujejo na slovenskem avtomobilskem trgu. Ni jih sicer toliko kot kje drugje, a sploh ne malo. Manjša imena letos v Sloveniji računajo na 150 kupcev, bolj agresivna oziroma tista z bolj zanimivo ponudbo tudi na desetkrat več. Lani so kitajske znamke pri nas skupaj ustvarile pet odstotkov prodaje, letos bo ta delež zelo verjetno še večji, ali za nekaj odstotnih točk ali več, bo pokazal trg. Kako močna bo kitajska uveljavitev, bo morda odvisno tudi od cenovnega odziva uveljavljenih evropskih znamk, prav tako od nedavno napovedane nove evropske sheme subvencij, ki naj bi podporo omejila le na električne avtomobile s pretežno evropskim poreklom.

Vsaj začasno se zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu pojavlja tudi vprašanje dobav in transporta, saj po pisanju portala Car news China kar precej avtomobilov iz Kitajske v Evropo potuje skozi prehodno pristanišče v Dubaju. Po drugi strani imajo podjetja, kot je prav BYD, tudi velike ladje, ki lahko peljejo do končnega cilja, poleg tega postavljajo tako imenovano greenfield evropsko proizvodnjo.

Še vedno glavnino kitajskih avtomobilov v Evropo pripeljejo iz Kitajske, a to se utegne sčasoma spremeniti. Foto: AFP

Na Kitajskem nadvse priljubljeni

Lani so bila po prodaji pri nas najmočnejša kitajska imena Dongfeng, MG (Shanghai Automotive Industry Corporation) in Leapmotor, letos tempo močno narekuje še Omoda. Velike načrte ima pričakovano tudi BYD. Obeta se še kakšno ime, kmalu se bo pri nas predstavila znamka Changan. V nekaterih evropskih državah je že dolgo prisoten Nio (ki mu sicer ne gre najbolje), prav tako Polestar, na avtomobile tehnološke družbe Xpeng, ki so na Kitajskem nadvse priljubljeni, pa bomo verjetno čakali še kar dolgo. Kakšno prodajo v Sloveniji pričakujejo kitajske znamke oziroma njihovi zastopniki v tem letu? BYD računa na od 2 do 3 odstotke trga, znamke Dongfeng, Forthing in Hongqi, ki jih zastopa Plan-Net avto, bi po naši oceni lahko našle skupno 1500 kupcev, za znamko MG (GA Adriatic) je načrtovano število 1500 vozil, za znamki Omoda in Jaecoo (Omoda Adria) 1200, za Leapmotor (Emil Frey Slovenija) 1000, za Geely (KMAG) 650, za Xpeng (Auto Wallis) 200, za znamki Zeekr in Lynk & Co (obe zastopa KMAG) pa po 150 vozil.