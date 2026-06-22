Avtomobilski test: Omoda 7 za nadaljevanje rasti (FOTO)

ZA VOLANOM

Novi SUV kitajske znamke je priključni hibrid.

Omoda se je skupaj z Jaecoom – obe znamki sta del velike kitajske skupine Chery – pri nas pojavila lani in dokaj hitro osvojila precejšnje število kupcev. Svojo modelsko paleto postopoma širijo, tokrat pa so predstavili novega križanca srednje velikosti, omodo 7, ki je v nasprotju s kakim drugim modelom obeh znamk pripravljen le kot priključni hibrid. Omoda in Jaecoo sta letos do sredine junija v Sloveniji našla skoraj 500 kupcev, več kot 300 vozil pa je na ladji oziroma transportu proti našim krajem. Še posebno dobro po lastnih besedah prodajajo fizičnim kupcem. Trenutno pokrivajo območja ...