Ob misli na prostor v domu, ki mora biti vedno brezhibno čist, večina najprej pomisli na kuhinjo. In ne brez razloga, saj velja za srce doma. Toda po prepričanju znane bolgarske jasnovidke Babe Vange naj bi bilo še eno mesto izjemno pomembno za blaginjo gospodinjstva: vhodna vrata.

Vhodna vrata naj bi bila vrata do sreče in blagostanja

V številnih kulturah imajo vhodna vrata poseben simbolni pomen. Mnogi jih krasijo z različnimi amuleti, zvončki, rastlinami, mandalami in drugimi predmeti, za katere verjamejo, da odganjajo zlo in privabljajo pozitivno energijo. Ne glede na razlike med običaji je namen podoben: preprečiti vstop negativnim vplivom in v dom privabiti srečo, mir ter blaginjo. Po izročilu, ki ga pripisujejo Babi Vangi, lahko vhodna vrata, če zanje redno skrbimo, tudi brez posebnih amuletov privabljajo pozitivne spremembe.

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Zato se velja vprašati: kako pogosto, predvsem z zunanje strani, zares očistimo vhodna vrata? Večina obriše prag, redki pa se lotijo temeljitega čiščenja vrat, podbojev in okvirjev. Po ljudskem verovanju naj bi se prav okoli podbojev nabirala negativna energija, ki lahko moti mir v domu. Še posebej neugodno je škripanje tečajev, saj takšni zvoki simbolično privabljajo slabo energijo.

Obred s soljo, ki naj bi v treh dneh privabil denar

Za čiščenje vhodnih vrat ne potrebujete dragih čistil, temveč zgolj vodo in sol. Iz dveh žlic soli in štirih litrov vode pripravite preprosto raztopino. Z njo z notranje in zunanje strani temeljito obrišite vhodna vrata. Ne pozabite na podboje in okvirje. Ta obred prinaša pozitivne spremembe, srečo in celo nepričakovan denar.

FOTO: Gettyimages

Nekateri verjamejo, da se lahko finančni priliv pojavi že v naslednjih treh dneh. Seveda gre za ljudska verovanja in vraže, ne za znanstveno dokazane učinke, a temeljito očiščen vhod je v vsakem primeru vsekakor prijetnejši prvi stik z domom, piše stil.kurir.rs.