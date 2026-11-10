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Bi znali odgovoriti? Srečni pari poznajo odgovore na teh sedem vprašanj

Razkrivajo, kako dobro se partnerja v resnici poznata in koliko pozornosti namenjata drug drugemu.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 10. 11. 2026 | 18:00
4:07
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Srečna zveza ne pomeni, da se partnerja vedno strinjata, da se nikoli ne prepirata ali da je vsak njun skupni dan kot prizor iz romantičnega filma. Tudi v dolgih in stabilnih odnosih prihaja do nesoglasij, različnih pričakovanj in izzivov. Pomembno pa je, kako se dva z njimi spopadata. Medsebojno zaupanje, razumevanje in poznavanje so-človekovih potreb ne nastanejo čez noč.

Gradijo se z vsakodnevnimi pogovori, majhnimi pozornostmi in iskrenim zanimanjem za osebo, s katero si delimo življenje. Obstaja nekaj preprostih vprašanj, na katera srečni pari večinoma poznajo odgovore. Ta razkrivajo, kako dobro se partnerja v resnici poznata in koliko pozornosti namenjata drug drugemu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kaj mojega partnerja najbolj osrečuje?

Ni nujno, da gre za velike stvari, kot so potovanja, draga darila ali posebna presenečenja. Včasih je dovolj že jutranja kava v miru, najljubša večerja, sprehod po napornem dnevu ali nekaj trenutkov, ki jih namenita samo drug drugemu. Srečni pari poznajo malenkosti, ki drug drugemu polepšajo dan, in se trudijo, da bi zanje našli prostor v vsakdanjem življenju.

Kaj moj partner potrebuje po napornem dnevu?

Nekateri v stresnih trenutkih potrebujejo pogovor, drugi objem, tretji pa nekaj časa in prostora, da uredijo svoje misli. Dva, ki se dobro poznata, znata prepoznati, kdaj je pravi trenutek za nasvet in kdaj je dovolj, da se preprosto poslušata. Včasih namreč ne potrebujemo rešitev, temveč le občutek, da nas nekdo razume in nam stoji ob strani.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Česa se moj partner najbolj boji?

Poznati strahove življenjskega sopotnika pomeni poznati tudi njegovo ranljivejšo plat. Pri tem ne gre zgolj za velike življenjske skrbi, temveč tudi za negotovosti, situacije, ki mu povzročajo nelagodje, ali teme, o katerih mu ni vedno lahko govoriti. Pomembno je, da lahko oba v odnosu pokažeta svojo ranljivost, ne da bi se bala obsojanja.

Kaj se zdi mojemu partnerju v zvezi najpomembnejše?

Nekomu največ pomenijo skupni trenutki, drugemu telesna bližina, spodbudne besede, pozornost ali občutek, da se lahko zanese na drugo osebo. Čeprav ljubezen izražamo na različne načine, je pomembno vedeti, kaj partnerju daje občutek ljubljenosti in varnosti. Namesto da pričakujeta, da bo drugi sam uganil njune potrebe, se srečni pari o njih odkrito pogovarjajo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kako si moj partner predstavlja idealno prihodnost?

Partnerjema ni treba imeti povsem enakih načrtov za vsako podrobnost življenja, pomembno pa je, da vesta, kaj si drugi želi, o kakšnih sanjah razmišlja in kako si predstavlja življenje čez nekaj let. Pogovori o prihodnosti pomagajo razumeti, ali so njune vrednote in življenjski cilji usklajeni ter v katero smer si želita skupaj.

Kaj mojega partnerja med prepirom najbolj prizadene?

Nesoglasja so sestavni del vsakega odnosa, vendar način, kako se partnerja vedeta med konfliktom, veliko pove o njuni zvezi. Pomembno je vedeti, katere besede, dejanja ali vedenje drugo osebo še posebej prizadenejo. To ne pomeni, da nikoli ne bosta naredila napake, temveč da se trudita pogovarjati spoštljivo, priznati lastne napake in partnerjevih šibkih točk ne uporabljati proti njemu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kdaj se moj partner počuti najbolj ljubljenega?

Morda takrat, ko ga brez posebnega razloga objamete, prevzamete del njegovih obveznosti, ga pozorno poslušate ali mu jasno poveste, koliko vam pomeni. Ljubezni ne izražamo vsi na enak način. Kar eni osebi pomeni ogromno, drugi morda ne pomeni toliko. Prav zato je pomembno prepoznati majhne geste, ki partnerju največ pomenijo, in mu z njimi redno izkazovati topla čustva piše Zadovoljna.hr.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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