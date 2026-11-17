Kitajski Xiaomi je v Parizu predstavil nova premijska pametna telefona xiaomi 18 pro in 18 pro max. Poleg zmogljivih procesorjev, velikih baterij in fotografskega sistema, razvitega v sodelovanju s slovito nemško Leico, največ pozornosti pritegne dodatni zaslon na hrbtni strani. Ta omogoča fotografiranje z glavnimi kamerami, pregledovanje obvestil in uporabo novih funkcij umetne inteligence.

Kakor je uvodoma poudarila podpredsednica skupine Xiaomi Xu Fei, je trenutno na svetu že 1,16 milijarde povezanih Xiaomijevih naprav, Xiaomi pa bo kmalu zagnal proizvodnjo električnih avtomobilov v Evropi. Še posebej ponosni pa so na novo serijo telefonov, ki prinašajo inovacije v vsakdanje življenje, je dejal Xu in prepustila besedo produktnemu vodji Terrencu Xiau, ki je podrobneje predstavil nova telefona.

Zamisel o dodatnem zaslonu na hrbtni strani telefona ni povsem nova, a Xiaomi jo je pri seriji 18 pro razvil precej dlje. Zaslon je nameščen ob zadnjih kamerah, z njimi pa ga povezuje enotna steklena površina. Gre za vrhunski panel iz svetlečih organskih diod s frekvenco osveževanja do 120 Hz in največjo svetilnostjo 4000 nitov.

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Njegova najzanimivejša uporaba je fotografiranje avtoportretov z glavnimi kamerami. Namesto običajne sprednje kamere lahko uporabnik uporabi precej zmogljivejši fotografski sistem na hrbtni strani, pri čemer na dodatnem zaslonu vidi, kaj bo zajel. Pri skupinskih fotografijah telefon ob zaznavi več kot treh oseb samodejno preklopi na ultraširokokotno kamero.

Takšna rešitev je posebej zanimiva tudi za ustvarjalce videoposnetkov, saj omogoča tudi snemanje z veliko bolj zmogljivimi zadnjimi kamerami ob sprotnem spremljanju kadra. Podobno možnost sicer poznamo pri pregibnih telefonih, vendar Xiaomi zanjo ne potrebuje pregibnega ohišja. No, treba je priznati, da tudi običajna selfie kamera s 50 megapiksli in samodejnim ostrenjem ni od muh.

Večfunkcijski zadnji zaslon

Dodatni zaslon omogoča pregled obvestil, klicev, navigacijskih informacij in podatkov o dostavi. Nanj je mogoče pripeti tudi vstopnice, kode QR ali druge informacije, ki jih pogosto potrebujemo. Zanimiva je funkcija AI Interpreter, ki zaslona uporablja za prevajanje pogovora v živo. Vsak sogovornik lahko prevod v svojem jeziku spremlja na svoji strani telefona, sistem pa podpira 29 jezikov. Močno dvomim, da je slovenščina med njimi.

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Xiaomi uvaja tudi možnost ustvarjanja preprostih aplikacij z opisovanjem želenih funkcij v naravnem jeziku. Na voljo je več kot 50 prednastavljenih primerov, ki jih je mogoče prilagajati. Umetna inteligenca omogoča še ustvarjanje osebnih ozadij in druge oblike prilagajanja zadnjega zaslona.

Koliko bodo te funkcije uporabne v vsakdanjem življenju, bo pokazala šele praksa. Toda zamisel ima precej več potenciala kot zgolj prikazovanje ure in obvestil.

Sodelovanje z Leico se izplača

Fotografija ostaja eden glavnih adutov nove serije. Xiaomi nadaljuje sodelovanje z nemško Leico, pri čemer izpostavlja sistem treh kamer, od katerih se kar dve lahko pohvalita z ločljivostjo 200 milijonov slikovnih pik. Glavna kamera uporablja tipalo velikosti 1/1,28 palca in objektiv Leica summilux z zaslonko f/1,67. Druga kamera z 200 megapiksli je periskopski teleobjektiv s tipalom velikosti 1/1,56 palca in 3,2-kratno optično povečavo, ki omogoča fotografiranje oddaljenih motivov; obe kameri imata tudi optični stabilizator slike. Tu je še ultraširokokotna kamera s 50 milijoni točk, vse tri kamere pa obvladajo samodejno ostrenje, zumiranje pa bi moralo biti zelo dobro.

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Podpredsednik Leicinega oddelka za mobilno fotografijo Marius Eschweiler je izpostavil prednosti nemške optike in fotografske programske opreme novih xiaomijev 18 pro, ki združuje Leicino tradicijo in sodobno mobilno fotografijo, podprto z umetno inteligenco.

Programska oprema prinaša več fotografskih slogov, od klasične črno-bele fotografije do retro videza starejših fotoaparatov. Umetna inteligenca pomaga pri osvetljevanju obrazov, izbiri kompozicije in naknadnem obrezovanju fotografij. Telefona omogočata snemanje videa v ločljivosti 8K s 30 sličicami na sekundo oziroma 4K s 120 sličicami na sekundo in podporo za standard Dolby vision. Na papirju gre za izjemno zmogljiv fotografski sistem, verjetno pa se bo odlično izkazal tudi v praksi.

Zmogljiva procesorja in veliki bateriji

Xiaomi 18 pro uporablja Qualcommov procesor snapdragon 8 elite gen 6, večji pro max pa zmogljivejšo različico snapdragon 8 elite extreme gen 6. Oba procesorja sta izdelana v dvonanometrskem proizvodnem procesu, ki prinaša večjo zmogljivost in manjšo porabo energije. Pri različici pro max Xiaomi navaja do 44 odstotkov večjo grafično zmogljivost in 35 odstotkov hitrejše procesiranje nalog umetne inteligence v primerjavi s prejšnjo generacijo. Izboljšani hladilni sistem naj bi omogočal stabilnejše delovanje tudi pri zahtevnejših igrah in daljšem snemanju ali procesiranju videa.

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Velika prednost obeh telefonov sta bateriji. Manjši xiaomi 18 pro ima silicij-ogljikovo baterijo z zmogljivostjo 6000 mAh in podporo za 90-vatno žično polnjenje, pro max pa ima kapaciteto 7050 mAh in 100-vatno polnjenje, kar naj bi bilo dovolj za poldrugi dan uporabe. Oba telefona podpirata tudi 50-vatno brezžično polnjenje.

Zaslon, ki varuje pred radovednimi pogledi

Manjši model ima 6,4-palčni, večji pa 6,9-palčni zaslon. Oba uporabljata novo tehnologijo hyperRGB 2.0, ki naj bi izboljšala ostrino slike, barvno natančnost in energetsko učinkovitost. Največja svetilnost dosega 4000 nitov, robovi okoli zaslona pa so široki manj kot milimeter.

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Posebnost zaslona iz svetlečih organskih diod je tehnologija privacy display, ki omejuje vidnost vsebine s strani. Namesto dodatne zaščitne folije Xiaomi uporablja posebno zasnovo slikovnih pik, ki ob vključitvi zasebnega načina zožijo vidni kot. Funkcijo je mogoče vključiti za posamezne aplikacije ali obvestila, telefon pa lahko uporabnika opozori tudi, če zazna osebo, ki mu škili na zaslon. Gre za zanimivo rešitev predvsem pri uporabi telefona na javnem prevozu ali drugih obljudenih mestih.

Umetna inteligenca in povezovanje

Telefona uporabljata operacijski sistem hyperOS 4, ki prinaša izboljšano upravljanje pomnilnika, prilagodljivejši uporabniški vmesnik in tesnejše povezovanje z drugimi napravami. Vgrajen je Googlov UI pomočnik gemini, na voljo pa so tudi Xiaomijeva orodja za prepoznavanje govora, pripravo zapiskov, povzemanje sestankov in urejanje fotografij.

Večji pro max ima še izboljšan sistem treh zvočnikov, zmogljivejši vibracijski motor in funkcijo, ki zmanjšuje slišnost telefonskih pogovorov ljudem v bližini.

Cena in prvi vtisi

Xiaomi 18 pro bo na evropskem trgu na voljo od 1399 evrov naprej, večji xiaomi 18 pro max pa od 1599 evrov (različica z 1 TB shrambe bo stala 2099 evrov). Oba prihajata v štirih barvah: črni, beli, modri in rdeči. Nova modela kažeta, da želi Xiaomi še odločneje tekmovati z najdražjimi telefoni Samsunga in Appla. Dodatni zaslon, fotografski sistem Leica in veliki bateriji so zanimivi argumenti, vendar so tudi pričakovanja pri takšni ceni upravičeno visoka.

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Od 17. novembra do 31. decembra 2026 bo ob nakupu serije Xiaomi 18 pro v Sloveniji na voljo posebna promocijska ponudba. Kupci bodo lahko izbrali različico s 512 GB prostora za shranjevanje po ceni različice z 256 GB, poleg tega pa bodo prejeli 12 mesecev podaljšane garancije ter paket dodatkov, ki vključuje magnetni ovitek in stojalce magnetic remote stand. Vsak kupec dobi tudi tri mesece brezplačnega dostopa do Googlove storitve gemini AI pro in 5 TB oblačne shrambe (mesečna naročnina sicer znaša 21,99 evra).

Največja posebnost serije 18 pro je brez dvoma hrbtni zaslon, ki bi lahko postal resnično uporaben dodatek, ne le oblikovalska zanimivost. Ali bosta telefona upravičila visoko ceno, pa bo odvisno predvsem od kakovosti kamer, vzdržljivosti baterije in tega, kako dobro bodo nove funkcije delovale v praksi.