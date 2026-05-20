Bizaren poseg: tako želijo povečati penis

Ameriški urolog Stuart Diamond je razvil postopek Diamond XL 360, pri katerem za povečanje obsega moškega spolnega organa uporablja dermalna polnila. Gre za snovi, ki jih z injekcijo vbrizgajo pod kožo, da zapolnijo gube, povečajo volumen ali oblikujejo določene dele telesa. Sedaj je predstavil še bolj nenavadno metodo: uporabo maščobnega tkiva, pridobljenega iz trebušne maščobe umrlega darovalca. Po njegovih besedah naj bi nov način zagotavljal takojšnje rezultate, učinek pa naj bi trajal več let dlje kot pri običajnih polnilih.

Maščobo pridobijo od umrlega darovalca

Pri postopku morajo zdravniki iz maščobnega tkiva odstraniti določene celice, da ga telo prejemnika ne bi zavrnilo. Uporaba lastne maščobe za estetske posege v medicini sicer ni novost, saj se že uporablja pri nekaterih drugih lepotnih posegih. Uporaba maščobe umrlega darovalca za povečanje penisa za zdaj še ni uradno odobrena. Ameriška agencija FDA doslej ni odobrila nobenega postopka za povečanje penisa. Dr. Diamond namerava metodo najprej brezplačno preizkusiti na manjšem številu prostovoljcev, starejših od 40 let, tako bi lahko spremljal rezultate in morebitne zaplete.

Možni tudi resni zapleti

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko posegi za povečanje penisa povzročijo številne stranske učinke: od modric, oteklin in zatrdlin do deformacij ali celo motenj v delovanju uda. Cena novega postopka še ni znana, vendar podobni posegi v ZDA pogosto stanejo med približno 9.000 in 18.000 evri, piše Daily Mail.