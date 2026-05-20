  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA METODA

Bizaren poseg: tako želijo povečati penis

Za moške, ki niso zadovoljni z velikostjo penisa, se napoveduje nov in dokaj kontroverzen estetski poseg, ki naj bi omogočal dolgotrajnejše povečanje spolnega organa.
FOTO: Aleksandr Grechanyuk/Gettyimages

FOTO: Aleksandr Grechanyuk/Gettyimages

FOTO: Björn Forenius/Gettyimages

FOTO: Björn Forenius/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Aleksandr Grechanyuk/Gettyimages
FOTO: Björn Forenius/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 20. 5. 2026 | 19:44
1:56
A+A-

Ameriški urolog Stuart Diamond je razvil postopek Diamond XL 360, pri katerem za povečanje obsega moškega spolnega organa uporablja dermalna polnila. Gre za snovi, ki jih z injekcijo vbrizgajo pod kožo, da zapolnijo gube, povečajo volumen ali oblikujejo določene dele telesa. Sedaj je predstavil še bolj nenavadno metodo: uporabo maščobnega tkiva, pridobljenega iz trebušne maščobe umrlega darovalca. Po njegovih besedah naj bi nov način zagotavljal takojšnje rezultate, učinek pa naj bi trajal več let dlje kot pri običajnih polnilih.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Maščobo pridobijo od umrlega darovalca

Pri postopku morajo zdravniki iz maščobnega tkiva odstraniti določene celice, da ga telo prejemnika ne bi zavrnilo. Uporaba lastne maščobe za estetske posege v medicini sicer ni novost, saj se že uporablja pri nekaterih drugih lepotnih posegih. Uporaba maščobe umrlega darovalca za povečanje penisa za zdaj še ni uradno odobrena. Ameriška agencija FDA doslej ni odobrila nobenega postopka za povečanje penisa. Dr. Diamond namerava metodo najprej brezplačno preizkusiti na manjšem številu prostovoljcev, starejših od 40 let, tako bi lahko spremljal rezultate in morebitne zaplete.

FOTO: Björn Forenius/Gettyimages
FOTO: Björn Forenius/Gettyimages

Možni tudi resni zapleti

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko posegi za povečanje penisa povzročijo številne stranske učinke: od modric, oteklin in zatrdlin do deformacij ali celo motenj v delovanju uda. Cena novega postopka še ni znana, vendar podobni posegi v ZDA pogosto stanejo med približno 9.000 in 18.000 evri, piše Daily Mail.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
VEČ DEJAVNIKOV

Ne dlani in stopala, na velikost penisa vpliva to

Tudi razvoj genitalij v veliki meri zapisan v dednem materialu.
26. 3. 2026 | 18:30
Lifestyle  |  Stil
ŽENSKE PRIZNALE

Je velikost res pomembna? Študija je odkrila tisto, česar je mnoge strah

Nedavna znanstvena študija je raziskala, kako fizične lastnosti moških vplivajo na privlačnost za ženske.
2. 2. 2026 | 19:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINSKI FENOMEN

Imate mikropenis? Tako prepoznate to redko stanje

Diagnoza se med rutinskim pregledom običajno postavi ob rojstvu ali v zgodnjem otroštvu.
25. 11. 2025 | 18:00

Več iz teme

penispovečanje penisapolnila
ZADNJE NOVICE
19:33
Šport  |  Športni trači
STRAŠNO

Kako bizarno! Atlet Ivan zmešal pet odmerkov kokaina s 12 pivi, izločili so ga iz športa

Ivan Garaj je padel na dopinški kontroli.
20. 5. 2026 | 19:33
19:30
Novice  |  Slovenija
JAVNOST JE RAZDELJENA

Interventni zakon na tnalu, podjetnik mag. Ivan Simič: »Na to ne bi pristal nihče«

V javnosti se krešejo mnenja o tem, ali prinaša zakon stabilnost ali razkroj socialne države.
20. 5. 2026 | 19:30
18:40
Novice  |  Slovenija
NPU

Znano, kdo bo preiskoval domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice, Janša se sprašuje tole

Policija je preverjanje zadeve začela takoj, ko je bilo zaznanih dovolj podatkov.
20. 5. 2026 | 18:40
18:25
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA KASTELIC

Brane s hčerko Annabel obiskal najlepši kraj v Sloveniji: »Enkrat se je poročila v Angliji, drugič se bo pa tukaj ...« (FOTO)

Naš najbolj seksi novinar je na družbenih omrežjih delil utrinke s svojo hčerko Annabel in pokazal, kako tesen odnos imata s svojo že odraslo deklico. Skupaj sta obiskala Bled, aprila pa sta igrala tudi tenis v londonskem Wimbledon Parku, kjer se je zgodil poseben prav poseben družinski trenutek.
20. 5. 2026 | 18:25
18:10
Novice  |  Svet
MAFIJSKI OBRAČUN IN POLITIČNI VIHAR

Ogromen škandal pretresa Srbijo, Vučić pa daje bizarne izjave. »Vse želijo prikriti«

Vučić pod pritiskom po novi aferi, opozicija pa govori o razpadli državi.
20. 5. 2026 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Venerin kvadrat z Neptunom opozarja na iluzije v odnosih

Astrološki vodnik za 21. maj 2026: med čustvi, intuicijo in akcijo.
20. 5. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Razno
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki