BODITE POZORNI

Bo dober partner? Izdaja ga obnašanje njegove mame

Če želite oceniti, ali je nekdo primeren kandidat za dolgo zvezo, opazujte, kako živi njegova mama.
M. Fl.
 2. 10. 2025 | 22:09
2:52
A+A-

Način, kako se njegova mama postavlja zase, kakšne odgovornosti nosi in kako se spopada z življenjskimi izzivi lahko razkrije, kaj moški pričakuje od partnerke in kako se bo obnašal v zvezi.

Če vam način njenega življenja ni blizu, obstaja možnost, da se z njenim sinom ne boste najbolje razumeli. Na kaj pa morate biti posebej pozorni? Opozarja Your Tango.

Na to, kako postavlja svoje meje

Če mama zna postaviti zdrave meje, tudi do sina, obstaja večja verjetnost, da bo on spoštoval vaše meje in znal ohranjati zdrav partnerski odnos.

Kakšen je njen odnos do denarja

Če zapravlja brez slabe vesti, se njen sin verjetno ni naučil finančne odgovornosti. Če vam je pomembna finančna stabilnost, bodite pozorni na to.

Kako se trudi ugajati drugim

Če potrebe drugih pogosto postavlja pred svoje, njen sin morda nima razvitih vodstvenih sposobnosti ali pa bo enako obnašanje pričakoval od vas.

Kolikšno je njeno čustveno breme

Če je mama tista, ki skrbi za vse čustvene potrebe družine, se lahko zgodi, da bo on pričakoval, da boste vi nosili vso čustveno težo odnosa.

Ali opravlja vse domače obveznosti

Če je edina, ki kuha, pere, pospravlja, to lahko pomeni, da njen sin ne bo pripravljen z vami deliti teh nalog.

Kako pogosto o čem potoži

Če mama ne izraža nezadovoljstva, bo morda tudi on potlačil svoje občutke, ali pričakoval, da boste vi storili enako. To lahko vodi v čustveno odtujenost.

Kako sledi svojim ciljem

Če mama ohranja svoje ambicije in uresničuje cilje, bo tudi njen sin najbrž imel zdrav odnos do svojih ciljev in bo spodbujal tudi vaše.

Kako se spoprijema z izzivi

Način, kako mama rešuje težave, kaže na to, kako jih bo sin. Če zna mirno in razumno reševati konflikte, je to dober znak.

Kako se sooča s konflikti

Če zna mama komunicirati v sporih in ne beži pred njimi, obstaja večja verjetnost, da bo sin znal reševati težave v odnosu in jih ne bo ignoriral.

Kakšen je njen pristop k vzgoji

Način, kako vzgaja otroke kaže na to, kakšen bo njen sin kot oče in partner. Če v vzgojo vlaga čas, spoštovanje in zavedanje, ima sin trdne temelje za zdrav odnos.

Kako neodvisna je

Če je samozavestna, samostojna in zna postaviti zase, se je sin verjetno od nje naučil pozitivnih vzorcev, kar pomeni, da vas bo znal spoštovati kot enakovredno partnerico.

IZBRANO ZA VAS
