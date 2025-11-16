  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OGLEDALO NAŠIH ŽIVLJENJ

Boj proti prahu: spoznajte učinkovito in preprosto domače sredstvo

Domači sprej iz kisa, vode in olivnega olja je učinkovito sredstvo proti nabiranju prahu, dom bo tako bolj čist in tudi bolj zdrav.
Čeprav se morda ne zdi tako, boj proti prahu ni neskončna in nerešljiva bitka. FOTO: Peopleimages Getty Images

Čeprav se morda ne zdi tako, boj proti prahu ni neskončna in nerešljiva bitka. FOTO: Peopleimages Getty Images

Pršice se hranijo z delci odmrle kože in las. FOTO: Bojan Ambrožič/nanocenter

Pršice se hranijo z delci odmrle kože in las. FOTO: Bojan Ambrožič/nanocenter

V razpršilec vlijmo mešanico in se zapodimo v boj proti prahu. FOTO: Brianajackson/Getty Images

V razpršilec vlijmo mešanico in se zapodimo v boj proti prahu. FOTO: Brianajackson/Getty Images

Če nimamo metlice, ga lahko z visokih površin obrišemo tudi z valjčkom za pleskanje. FOTO: M-gucci/Getty Images

Če nimamo metlice, ga lahko z visokih površin obrišemo tudi z valjčkom za pleskanje. FOTO: M-gucci/Getty Images

Čeprav se morda ne zdi tako, boj proti prahu ni neskončna in nerešljiva bitka. FOTO: Peopleimages Getty Images
Pršice se hranijo z delci odmrle kože in las. FOTO: Bojan Ambrožič/nanocenter
V razpršilec vlijmo mešanico in se zapodimo v boj proti prahu. FOTO: Brianajackson/Getty Images
Če nimamo metlice, ga lahko z visokih površin obrišemo tudi z valjčkom za pleskanje. FOTO: M-gucci/Getty Images
L. K.
 16. 11. 2025 | 18:15
3:29
A+A-

Boj proti prahu se zdi domala neskončna in nerešljiva bitka, toda obstaja preprosto domače sredstvo, ki lahko občutno upočasni nabiranje teh nadležnih delcev. Pravzaprav gre za pršilo, ki ga lahko pripravimo iz sestavin, ki jih imamo večinoma že tako in tako v kuhinji – in prav zato je tako hitro postal priljubljen trik v številnih gospodinjstvih.

Prah je mešanica odmrlih kožnih celic, cvetnega prahu, bakterij, dlak hišnih ljubljenčkov in zunanjih delcev, zato je boj proti njemu pomemben tudi za naše zdravje.

V razpršilec vlijmo mešanico in se zapodimo v boj proti prahu. FOTO: Brianajackson/Getty Images
V razpršilec vlijmo mešanico in se zapodimo v boj proti prahu. FOTO: Brianajackson/Getty Images

Orožje proti njemu je lahko omenjeni domači sprej, ki ga lahko ustvarimo v le nekaj minutah. V razpršilko vlijemo pol skodelice belega kisa, dve skodelici tople vode in četrt skodelice olivnega olja. Mešanico dodobra pretresemo, po želji dodamo še nekaj kapljic eteričnega olja, denimo, limone, sivke ali evkaliptusa, lahko pa ta korak tudi izpustimo, če želimo sredstvo brez vonja. Kis bo v vsakem primeru površine očistil, olivno olje pa na površini ustvarilo tanko zaščitno plast, ki bo upočasnila nabiranje novega prahu.

Pred nanosom je dobro vse površine najprej obrisati s kakovostno suho krpo iz mikrovlaken, šele nato jo narahlo popršimo z mešanico in obrišemo z drugo suho krpo, kar bo odstranilo ostanke prahu, hkrati pa ustvarilo zaščitno bariero. Pršilo lahko uporabljamo na skoraj vseh trdih površinah, na tkaninah pa ne. Za boljši občutek ga prej preizkusimo na kakšnem manj vidnem delu.

Če nimamo metlice, ga lahko z visokih površin obrišemo tudi z valjčkom za pleskanje. FOTO: M-gucci/Getty Images
Če nimamo metlice, ga lahko z visokih površin obrišemo tudi z valjčkom za pleskanje. FOTO: M-gucci/Getty Images

Domači sprej hranimo v tesno zaprti steklenički, na hladnem in temnem mestu, saj ne vsebuje konzervansov. Strokovnjaki priporočajo, da ga po približno mesecu dni zavržemo, če ga dotlej še nismo porabili, in pripravimo novega.

Da se ga bo manj nabiralo

  • Izberemo gladko pohištvo: usnjene sedežne garniture zadržijo manj prahu kot tapecirane.
  • Uporabljajmo predpražnike: ti preprečijo, da bi zunanje delce prinašali v dom.
  • Zapirajmo okna, še posebno ob vetrovnem vremenu.
  • Zmanjšajmo nered in filtrirajmo zrak: manj predmetov pomeni manj prahu; čistilnik zraka bo ujel leteče delce.
  • Skrbimo za hišne ljubljenčke: redno krtačenje zmanjša odpadanje dlak in prhljaja.

Mikroskopski pajkovci

Veste, kako nastaja prah? Razumevanje nastanka ne nazadnje pomaga tudi pri njegovem nadzoru.

Pršice se hranijo z delci odmrle kože in las. FOTO: Bojan Ambrožič/nanocenter
Pršice se hranijo z delci odmrle kože in las. FOTO: Bojan Ambrožič/nanocenter

Prah je ogledalo naših življenj, saj ga prinašamo od zunaj, del ga nastane iz tekstila.

Večina odmrlih kožnih celic ne konča na tleh, temveč v odtoku, zato je glavni vir prahu vse drugo – od oblačil do zunanjih delcev. Posebno vlogo imajo tudi pršice. Gre za mikroskopske pajkovce, ki živijo v toplih, zaprtih in vlažnih prostorih ter se prehranjujejo z odmrlo kožo. Ne živijo na ljudeh, vendar lahko že njihovi iztrebek ter encimi sprožijo alergije, srbečico, solzenje oči in poslabšanje astme.

Zato je redno prezračevanje, pranje posteljnine in skrb za vlago v prostoru nasploh ključno, domače pršilo pa je le dodatna pomoč pri ohranjanju čistejšega doma.

Ključni so redno zračenje, pranje posteljnine in skrb za vlago v prostoru.

Več iz teme

prahčiščenjeprašni delcičiščenje stanovanja
ZADNJE NOVICE
18:15
Lifestyle  |  Stil
OGLEDALO NAŠIH ŽIVLJENJ

Boj proti prahu: spoznajte učinkovito in preprosto domače sredstvo

Domači sprej iz kisa, vode in olivnega olja je učinkovito sredstvo proti nabiranju prahu, dom bo tako bolj čist in tudi bolj zdrav.
16. 11. 2025 | 18:15
18:07
Bulvar  |  Domači trači
OD ZAČETKA MANDATA

Naši politiki nekoč in danes: nekateri so povsem spremenjeni (FOTO)

Najbolj se je spremenil predsednik vlade Robert Golob.
16. 11. 2025 | 18:07
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: odličen čas za postavljanje realističnih ciljev

Astrološki vodnik za ponedeljek, 17. novembra 2025
16. 11. 2025 | 18:00
17:49
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Astrološki znaki, ki vas bodo očarali – a težko zadržali

Odkrijte astrološke znake, ki so magnetično privlačni, a težko ukrotljivi.
16. 11. 2025 | 17:49
17:15
Novice  |  Svet
ETIOPIJA

V tej državi potrdili izbruh smrtonosnega virusa marburg, omenjajo med 25- in 80-odstotno smrtnost

Gre za nevaren virus, podoben eboli, za katerega za zdaj ni uradno priznanega cepiva.
16. 11. 2025 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SEZONSKA PRENOVA

Topla spalnica za hladne dni

Z nekaj preprostimi sezonskimi spremembami jo lahko spremenimo v prijeten kotiček.
Mateja Florjančič16. 11. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki