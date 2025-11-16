Boj proti prahu: spoznajte učinkovito in preprosto domače sredstvo

Boj proti prahu se zdi domala neskončna in nerešljiva bitka, toda obstaja preprosto domače sredstvo, ki lahko občutno upočasni nabiranje teh nadležnih delcev. Pravzaprav gre za pršilo, ki ga lahko pripravimo iz sestavin, ki jih imamo večinoma že tako in tako v kuhinji – in prav zato je tako hitro postal priljubljen trik v številnih gospodinjstvih.

Prah je mešanica odmrlih kožnih celic, cvetnega prahu, bakterij, dlak hišnih ljubljenčkov in zunanjih delcev, zato je boj proti njemu pomemben tudi za naše zdravje.

V razpršilec vlijmo mešanico in se zapodimo v boj proti prahu. FOTO: Brianajackson/Getty Images

Orožje proti njemu je lahko omenjeni domači sprej, ki ga lahko ustvarimo v le nekaj minutah. V razpršilko vlijemo pol skodelice belega kisa, dve skodelici tople vode in četrt skodelice olivnega olja. Mešanico dodobra pretresemo, po želji dodamo še nekaj kapljic eteričnega olja, denimo, limone, sivke ali evkaliptusa, lahko pa ta korak tudi izpustimo, če želimo sredstvo brez vonja. Kis bo v vsakem primeru površine očistil, olivno olje pa na površini ustvarilo tanko zaščitno plast, ki bo upočasnila nabiranje novega prahu.

Pred nanosom je dobro vse površine najprej obrisati s kakovostno suho krpo iz mikrovlaken, šele nato jo narahlo popršimo z mešanico in obrišemo z drugo suho krpo, kar bo odstranilo ostanke prahu, hkrati pa ustvarilo zaščitno bariero. Pršilo lahko uporabljamo na skoraj vseh trdih površinah, na tkaninah pa ne. Za boljši občutek ga prej preizkusimo na kakšnem manj vidnem delu.

Če nimamo metlice, ga lahko z visokih površin obrišemo tudi z valjčkom za pleskanje. FOTO: M-gucci/Getty Images

Domači sprej hranimo v tesno zaprti steklenički, na hladnem in temnem mestu, saj ne vsebuje konzervansov. Strokovnjaki priporočajo, da ga po približno mesecu dni zavržemo, če ga dotlej še nismo porabili, in pripravimo novega.

Da se ga bo manj nabiralo Izberemo gladko pohištvo: usnjene sedežne garniture zadržijo manj prahu kot tapecirane.

Uporabljajmo predpražnike: ti preprečijo, da bi zunanje delce prinašali v dom.

Zapirajmo okna, še posebno ob vetrovnem vremenu.

Zmanjšajmo nered in filtrirajmo zrak: manj predmetov pomeni manj prahu; čistilnik zraka bo ujel leteče delce.

Skrbimo za hišne ljubljenčke: redno krtačenje zmanjša odpadanje dlak in prhljaja.

Mikroskopski pajkovci

Veste, kako nastaja prah? Razumevanje nastanka ne nazadnje pomaga tudi pri njegovem nadzoru.

Pršice se hranijo z delci odmrle kože in las. FOTO: Bojan Ambrožič/nanocenter

Prah je ogledalo naših življenj, saj ga prinašamo od zunaj, del ga nastane iz tekstila.

Večina odmrlih kožnih celic ne konča na tleh, temveč v odtoku, zato je glavni vir prahu vse drugo – od oblačil do zunanjih delcev. Posebno vlogo imajo tudi pršice. Gre za mikroskopske pajkovce, ki živijo v toplih, zaprtih in vlažnih prostorih ter se prehranjujejo z odmrlo kožo. Ne živijo na ljudeh, vendar lahko že njihovi iztrebek ter encimi sprožijo alergije, srbečico, solzenje oči in poslabšanje astme.

Zato je redno prezračevanje, pranje posteljnine in skrb za vlago v prostoru nasploh ključno, domače pršilo pa je le dodatna pomoč pri ohranjanju čistejšega doma.