Bose lifesytle ultra: vrhunski zvok za vsak dom. Pa res čisto vsak?

Bosejev zvočni sistem lifestyle ultra je zasnovan tako, da nudi izjemno kakovost zvoka, kar je ključnega pomena za ljubitelje glasbe in filmov. Sestavljen je iz zvočne letve, zvočnika oziroma zvočnikov in nizkotonca, ki skupaj ustvarjajo bogato in prostorsko zvočno izkušnjo. Vsaka komponenta je premišljeno zasnovana, da zagotavlja najboljšo možno zmogljivost iz najmanjše možne prostornine, kar smo pri tej znamki že vajeni.

Impresiven zvok

In kakovost zvoka sistema lifestyle ultra je impresivna. Zvočna letev vključuje več zvočnikov, vključno z naprej, stransko in navzgor usmerjenimi zvočniki, kar omogoča ustvarjanje tridimenzionalnega zvoka. Navzgor usmerjeni zvočniki odbijajo zvok od stropa, kar simulira nadglavne zvočne učinke Dolbyjevega standarda atmos. Zvočnik lifestyle ultra sam po sebi nudi odlično jasnost in ločljivost zvoka, kar omogoča uživanje v glasbi in filmih z vsemi podrobnostmi.

Ko so zvočna letev, zvočnik(i) in nizkotonec združeni, sistem resnično zasije.

Ko so zvočna letev, zvočnik(i) in nizkotonec združeni, sistem resnično zasije. Nizkotonec dodaja globok in močan bas, ki daje zvoku dodatno težo in dimenzijo. To je še posebej opazno pri gledanju filmov, kjer eksplozije in nizkofrekvenčni učinki pridobijo intenzivnost in realizem. Zvočna letev in zvočnik skupaj ustvarjata široko in prostorsko zvočno polje, ki poslušalca popolnoma obda z zvokom.

Enostavno povezovanje

Sistem ponuja enostavno integracijo komponent in boljšo prostorsko zvočno izkušnjo. Prav tako je pomembno omeniti, da je Bose sistem zasnovan tako, da se enostavno povezuje in upravlja prek Bosejeve aplikacije, s katero lahko prilagajamo zvok glede na osebne preference.

Uporaba aplikacije Bose je ključna za nastavitev in upravljanje sistema.

Lifestyle ultra ponuja široko paleto funkcij in možnosti povezovanja, kar uporabniku ponuja prilagajanje in integracijo sistema v različna domača okolja. Na voljo imamo različne povezave, kot so wifi, bluetooth, Applov airplay 2, Googlov cast, Spotifyjev connect in Alexine glasovne kontrole, kar omogoča brezžično predvajanje glasbe in upravljanje pametnih naprav. Sistem je združljiv tudi z Googlovim pomočnikom, kar pomeni, da se enostavno integrira v pametne domove.

Uporabna aplikacija

Integracija z drugimi pametnimi napravami in storitvami je ena izmed ključnih prednosti sistema lifestyle ultra, saj omogoča brezžično povezovanje z drugimi Bosejevimi napravami, kar omogoča ustvarjanje večsobnega avdio sistema.

Uporaba aplikacije Bose je ključna za nastavitev in upravljanje sistema. Aplikacija ponuja enostavno povezovanje in konfiguracijo zvočnikov, nastavljanje izenačevalnika zvoka, združevanje zvočnikov za večsobno predvajanje in ustvarjanje stereo parov. Aplikacija vodi uporabnika skozi celoten postopek nastavitve, kar vključuje tudi prilagoditev zvoka glede na akustiko prostora s funkcijo customtune, ki uporablja mikrofone v zvočniku ali zvočnikih za analizo prostora in samodejno prilagodi zvočne nastavitve za optimalno izkušnjo poslušanja.

Sistem podpira protokol hdmi earc (povratni zvočni kanal), kar omogoča enostavno povezovanje s sodobnimi televizorji in zagotavlja visokokakovosten prenos zvoka, a to hkrati pomeni, da starejši televizorji brez podpore za hdmi arc ali earc ne bodo delovali tako, kot bi morali. Poleg tega ni optičnega vhoda ali dodatnih hdmi vhodov za zunanje naprave, kar lahko omeji možnosti povezovanja v kompleksnejših domačih sistemih. A to je poleg kar zasoljene cene (349,99, 999,95 in 899,95 evra za zvočnik, letev in bas enoto) še edina stvar, ki bi mu jo lahko očitali. Tako da ni ravno za vsak dom ...

Priključkov ni ravno ogromno. FOTO: Staš Ivanc