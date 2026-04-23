Bralni kotiček spodbuja branje

Raziskave kažejo, da Slovenci premalo beremo, še posebno pereče pa so slabe bralne navade pri otrocih. Eden od načinov, kako branje otrokom bolj prikupiti, odrasle pa k njemu še bolj spodbuditi, je urejen bralni kotiček. Ta je lahko ob oknu v dnevni sobi, del spalnice, niša na hodniku, prostor pod stopnicami ali mirnejši del otroške sobe. Pomembno je predvsem, da je sedišče udobno, dovolj svetlobe in da so knjige na dosegu roke.

Bistvo so udoben sedež, dobra svetloba in knjige na dosegu roke.

Glede pohištva ne kompliciramo. Za odrasle dobro delujejo fotelj z oporo za hrbet, manjša klop ob steni ali udoben stol z naslonom za roke. Zraven spadajo še mizica za knjigo in po potrebi očala, stoječa ali namizna svetilka ter odeja, če želimo, da prostor zvečer res zaživi. Za otroke je bolje, da je kotiček nižji in mehkejši: blazine, vreča za sedenje, tanjša preproga, manjša polica ali zabojnik, iz katerega lahko knjigo vzamejo sami. Knjige, ki so pospravljene previsoko ali skrite v omari, so hitro tudi iz glave; knjige na vidnem mestu delujejo kot stalno povabilo. Če otroke vključimo v izbiro pohištva za bralni kotiček, bodo brali še raje. Če imamo globoko omaro, jo lahko spremenimo v skrivni bralni kotiček za otroke. Palico za obešanje pomaknemo bližje k vratom, v notranjost pa damo vrečo za sedenje, tapeto in stensko luč. Odlična možnost za otroke, ki si delijo sobo s sorojenci.

Ne na prehodu

Ena boljših rešitev za vso družino je okenska klop z oblazinjenim sedalom, pod katerim so predali, ob strani pa omare ali police za knjige. Združi sedenje, shranjevanje in dnevno svetlobo, zvečer pa ga dopolni luč, ki jo namestimo na steno. Posteljni okvir z vgrajenimi knjižnimi policami je dobra ideja za ljudi, ki največ berejo v postelji. Tako postane bralni kotiček kar naša postelja. Estetska in praktična rešitev so vgradne knjižne police, v katere je umeščen sedež ali manjši kavč.

Glede pohištva ne kompliciramo.

Bralni kotiček naj ne bo tik ob televizorju, na prehodu med kuhinjo in dnevno sobo ali ob mestu, kjer nenehno zvoni telefon. Če je mogoče, naj bo blizu naravne svetlobe, a knjig ne tlačimo na direktno sonce, ob radiator ali ob vlažno zunanjo steno. Prav tako knjig ne hranimo na stranišču, čeprav tam marsikdo bere. Namesto klasičnega knjižnega kotička imamo lahko voziček s knjigami, ki ga premikamo po stanovanju. Ker ga lahko po potrebi umaknemo, je dobra rešitev za majhna stanovanja, kjer ni prostora za knjižne police.

Če bodo knjige na dosegu očesa in roke, jih bo otrok pogosteje bral. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images