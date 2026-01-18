  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRILOŽNOST ZA NAŠE VINARJE

Brezalkoholno vino prihaja tudi k nam. Bi ga poskusili?

Trg raste, potrošniki pa še vedno iščejo okus pravega vina.
Primerna so za zdrav življenjski slog, športnike, nosečnice in seveda voznike. FOTO: Dolgachov/Getty Images

Primerna so za zdrav življenjski slog, športnike, nosečnice in seveda voznike. FOTO: Dolgachov/Getty Images

Slavna avstralska pevka Kylie Minogue je že pred leti stopila v svet brezalkolnih vin s svojo blagovno znamko Kylie Minogue Wines. FOTO: Kylie Minogue Wines

Slavna avstralska pevka Kylie Minogue je že pred leti stopila v svet brezalkolnih vin s svojo blagovno znamko Kylie Minogue Wines. FOTO: Kylie Minogue Wines

Isteničev desiree zero z vsebnostjo alkohola 0,05 % je pogumen in nadvse sodoben izdelek. FOTO: Arhiv Istenič

Isteničev desiree zero z vsebnostjo alkohola 0,05 % je pogumen in nadvse sodoben izdelek. FOTO: Arhiv Istenič

Za vse tiste, ki želijo uživati v okusu vina brez alkohola, je najboljša alternativa brezalkoholno vino. FOTO: Salvagenteit

Za vse tiste, ki želijo uživati v okusu vina brez alkohola, je najboljša alternativa brezalkoholno vino. FOTO: Salvagenteit

Primerna so za zdrav življenjski slog, športnike, nosečnice in seveda voznike. FOTO: Dolgachov/Getty Images
Slavna avstralska pevka Kylie Minogue je že pred leti stopila v svet brezalkolnih vin s svojo blagovno znamko Kylie Minogue Wines. FOTO: Kylie Minogue Wines
Isteničev desiree zero z vsebnostjo alkohola 0,05 % je pogumen in nadvse sodoben izdelek. FOTO: Arhiv Istenič
Za vse tiste, ki želijo uživati v okusu vina brez alkohola, je najboljša alternativa brezalkoholno vino. FOTO: Salvagenteit
Janez Mužič
 18. 1. 2026 | 17:35
A+A-

Evropska unija je že leta 2021 spremenila pravila; ta zdaj omogočajo, da se vino, iz katerega je alkohol odstranjen in se vse bolj uveljavlja pod nazivom nolo vino, šteje kot vino. Tako je tudi v Sloveniji, nekatere države pa so s precejšnjo zadržanostjo uvajale spremembe v zakonodajo. Italija je bila ena izmed zadnjih članic EU, ki so konec lanskega leta podpisale ustrezen vladni odlok. Ta jasno dovoljuje proizvodnjo, distribucijo in obdavčitev teh vin. Slovita italijanska vinska tradicija je v skrbi za zaščitene označbe ter kulturno dediščino domačega vinarstva temu dolgo nasprotovala.

2 MILIJARDI je vreden trg brezalkoholnega vina.

Beseda nolo je skovanka iz angleških besed No (brez) in Low (nizko). Označuje vina brez ali z zelo nizko vsebnostjo alkohola (do 0,5 % deleža alkohola). V slovenščini je izraz nolo še precej neznan in ni splošno sprejet, poznajo ga le sommelieri, vinarji uvozniki in trgovci. Zanj raje uporabljamo strokovni izraz dealkoholizirano vino, najpogosteje pa mu rečemo kar vino brez alkohola ali brezalkoholno vino. Pustimo jeziku čas in videli bomo, ali se bo ta beseda prijela.

Manj alkohola, manj arome

Proizvodni proces je kot pri navadnem vinu: grozdje fermentira in nastane alkohol, nato se alkohol odstrani s posebnimi metodami. Ena takšnih je na primer vakuumska destilacija, pri kateri znižan tlak znižuje vrelišče alkohola, ta izhlapi pri nižji temperaturi, ali pa t. i. metoda vrtljivega stožca (Spinning Cone Column), pri kateri se alkohol nežno loči pri nizkih temperaturah. Za zdaj je na največji preizkušnji ohranjanje aromatičnosti. Proces je še vedno precejšen izziv, saj alkohol pripomore k občutku in kompleksnosti okusa vina. Največ truda vlagajo v to, da bi vino brez alkohola ohranjalo čim več arome in teksture.

Slavna avstralska pevka Kylie Minogue je že pred leti stopila v svet brezalkolnih vin s svojo blagovno znamko Kylie Minogue Wines. FOTO: Kylie Minogue Wines
Slavna avstralska pevka Kylie Minogue je že pred leti stopila v svet brezalkolnih vin s svojo blagovno znamko Kylie Minogue Wines. FOTO: Kylie Minogue Wines

Brezalkoholna vina še vedno predstavljajo majhen del trga, a rastejo zelo hitro. Leta 2024 je bil njihov globalni trg ocenjen na okoli dve milijardi evrov (približno 1,2 % celotnega trga vina). Največji nacionalni trgi so ZDA, Nemčija, Velika Britanija, Avstralija in Francija. V ZDA je njegov delež pri porabi menda celo že pri 10 odstotkih. Najbolj znani ponudniki prihajajo z različnih koncev sveta. Familia Torres (Španija) je pionir v tej kategoriji in vodilni proizvajalec. Prisotni so že v več kot 30 državah, prejeli so več mednarodnih nagrad. Tudi Freixenet 0.0 je vse bolj znana katalonska zbirka brezalkoholnih penečih se vin. Leitz Eins Zwei Zero je nemški specialist za brezalkoholna vina iz vinorodne regije Rheingau, pomembni proizvajalci so še Pierre Chavin iz Francije, Giesen Zero z Nove Zelandije in Thomson & Scott iz Velike Britanije.

Kaj pa Slovenija?

Prednost teh vin je v tem, da so primerna za zdrav in sodoben življenjski slog, za športnike, nosečnice in seveda voznike. Ne predstavljajo tveganja za zasvojenost. Kot jih promovirajo, so ta vina za tiste, ki želijo ostati bistrega uma, a ne zamuditi elegance kozarca. Na drugi strani se njihov okus in kompleksnost pogosto ne moreta kosati s tradicionalnimi vini. Večina ljubiteljev in poznavalcev zelo čuti to razliko. Predvsem pa so tu za zdaj (v iskanju najustreznejše tehnologije) čisto previsoki stroški proizvodnje.

Kaže, da pri nas raste zanimanje za te pijače.

V slovenskih trgovinah lahko že najdemo dealkoholizirane etikete iz uvoza, kot so na primer pinot rosé, merlot ali chardonnay. Nimamo veliko primerov lastne industrijske pridelave, a trendi so, in to seveda tam, kjer se vino meša s poslovno in tehnološko inovativnostjo. Radgonske gorice so denimo lansirale 0,0 % peneče se vino zero –​ dealkoholizirano peneče se vino, pripravljeno z vakuumsko destilacijo, ki naj bi ohranila svežino in mehurčke. Primerno je za druženja brez alkohola. Tudi Istenič, vinska klet, znana predvsem po peninah in sodobnih vinarskih izdelkih, ponuja desiree zero, penečo aromatizirano pijačo iz dealkoholiziranega vina. V okolju, ki se na spremembe navaja relativno počasi, sta omenjena primera nadvse pogumna prispevka. A kaže, da zanimanje za te pijače pri nas raste, predvsem med mlajšimi in tistimi, ki iščejo do zdravja prijazne pijače. Vse bolj vidno je ta pijača v naših vinotekah in ponudbah gostiln. Brezalkoholna vina so vsekakor priložnost za naše inovativne vinarje, ki jih zanima prodor na tuje trge in ki razumejo raznolike navade potrošnikov, denimo tistih, ki še vedno ljubijo vino, a jim alkohol ni nujen.

Za vse tiste, ki želijo uživati v okusu vina brez alkohola, je najboljša alternativa brezalkoholno vino. FOTO: Salvagenteit
Za vse tiste, ki želijo uživati v okusu vina brez alkohola, je najboljša alternativa brezalkoholno vino. FOTO: Salvagenteit

Isteničev desiree zero z vsebnostjo alkohola 0,05 % je pogumen in nadvse sodoben izdelek. FOTO: Arhiv Istenič
Isteničev desiree zero z vsebnostjo alkohola 0,05 % je pogumen in nadvse sodoben izdelek. FOTO: Arhiv Istenič

Več iz teme

vinobrez alkoholapijačezdravo življenjavinarji
ZADNJE NOVICE
17:35
Lifestyle  |  Stil
PRILOŽNOST ZA NAŠE VINARJE

Brezalkoholno vino prihaja tudi k nam. Bi ga poskusili?

Trg raste, potrošniki pa še vedno iščejo okus pravega vina.
18. 1. 2026 | 17:35
17:15
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Katera astrološka znamenja so najbolj zamerljiva

Zvezde razkrivajo: kdo težje odpušča in dlje goji zamere.
18. 1. 2026 | 17:15
17:10
Bulvar  |  Suzy
VELIKA ČAST

Poklon Marku Miliću: upokojili so številko 12 (Suzy)

Milić je prvi slovenski košarkar, ki je zaigral v ligi NBA.
18. 1. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRITEGNE DENAR

Zelena eleganca prinaša srečo

Letošnji trend v botaniki je drevo denarja, ki ne zahteva veliko pozornosti, odlično čisti zrak, polepša vsak prostor, povrhu pa v dom prinaša obilje in finančno stabilnost
18. 1. 2026 | 17:00
16:47
Bulvar  |  Tuji trači
DRUGA POLVOCA NJENE DUŠE

Tragična ljubezen Kate Winslet: izpustila je premiero Titanika, da je šla na njegov pogreb

Ko je spoznala Stephena Tredreja, je imela le 15 let.
18. 1. 2026 | 16:47
16:29
Bulvar  |  Tuji trači
BREZ KAMER, BREZ ŠKANDALOV

Za zaprtimi vrati Trump Towra: Barron Trump spet zaljubljen?

Razmerje skrivata pred javnostjo.
18. 1. 2026 | 16:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki