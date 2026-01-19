Brisače niso večne: kopalniške zdržijo približno pet let, toliko kuhinjske

Življenjska doba brisač je odvisna od njihove izdelave, sestave, vzorcev, uporabe in skrbi zanje. Pravilno pranje in sušenje jim lahko podaljšata življenjsko dobo, vendar s pogosto uporabo in pranjem tkanina sčasoma neizogibno oslabi, posledično se zmanjšajo mehkoba, debelina in vpojnost brisač. In kateri so znaki, da moramo kupiti nove?

Neprijeten vonj

Ne mislimo na zatohel ali neprijeten vonj iz vlažnih, umazanih brisač, ki je pričakovan, če naše niti po pravilnem pranju ne oddajajo pričakovane svežine, jih zamenjajmo. Kot tudi, če so strgane ali drugače vidno poškodovane. To je sicer očitno, a mnogi kljub vsemu ignorirajo natrgan rob, ki je dokaz, da je tkanina oslabela in ne vpija več tako dobro, kot bi morala. Tudi madeži, ki jih pranje ne odstrani, so očitni znak, da bo treba v nakup. Majhen madež ali dva morda nista težava, a močno umazane brisače so pripravljene za umik iz uporabe.

Slabša vpojnost

Slabša vpojnost je morda manj očitna, saj nastopi postopoma, a če opazimo, da lasje ali telo po brisanju niso več tako suhi, kot so bili nekoč, je čas za menjavo brisač. Kajti ko vode ne vpijajo več učinkovito, je znak, da so vlakna obrabljena. To se zgodi zaradi ponavljajočega se pranja in sušenja, kar razgradi vlakna in zmanjša njihovo sposobnost vpijanja vlage.

Ni vseeno, kako jih peremo. FOTO: Vladdeep/Getty Images

Preden brisače zamenjamo, premislimo, ali je naš način pranja ustrezen. Če pri vsakem uporabljamo mehčalec, se ta lahko kopiči v vlaknih, ta so posledično manj vpojna. Raje uporabljajmo alkoholni kis, ki preprečuje nalaganje ostankov detergenta v vlaknih in lahko reši to težavo. Če so brisače res izgubile vpojnost ter prijetno mehkobo, je nastopil trenutek, da jih nadomestimo z novimi. Uporabljajmo manj pralnega praška in mehčalca, prevelike količine teh mehka vlakna spremenijo v groba.

Na pogled dotrajane

Če skozi brisačo vidimo roko, jo imamo več kot očitno predolgo. Toda znaki so opazni že prej; brisače, ki so opazno tanjše ali na delih obrabljene, niso več učinkovite, saj nimajo več prave vpojnosti.

Če so strgane, jih moramo zamenjati. FOTO: Bigjom/Getty Images

V nobenem primeru pa nimajo neskončne dobe uporabnosti, in če smo presegli petletno mejo (zlasti če vidimo omenjene znake), je zagotovo napočil trenutek, da jih nadomestimo z novimi.

Kaj s starimi

Odsluženih ni treba zavreči, še vedno nam lahko koristijo. Uporabimo jih za nego hišnih ljubljenčkov: za brisanje blatnih tačk, mokre dlake, polite vode ali pri mladičkih lužic urina bodo še uporabne. Podarimo jih zavetiščem za živali, a preden jih odpeljemo, preverimo, ali jih trenutno nimajo dovolj. Razrežemo jih in uporabimo kot krpe za brisanje prahu. Uporabimo jih lahko za zaščito občutljivih predmetov: ne glede na to, ali shranjujemo občutljive kozarce, pakiramo za selitev ali po pošti pošiljamo kaj, kar se lahko polomi ali razbije, ovijanje v stare brisače na ekološki način pomaga zaščititi občutljive predmete.